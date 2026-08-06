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Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a BKK: ide ne menj a napokban, különben órákra beragadsz
Augusztus 10. és 19. között útépítési munkálatok miatt teljesen leáll a 12-es és a 14-es villamos közlekedése a fővárosban. A szerelvényeket pótlóbuszok helyettesítik, de mivel a térségben párhuzamosan más felújítások is zajlanak, a BKK jelentős torlódásokra figyelmeztet, és az M3-as metró használatát, valamint a környék elkerülését javasolja - számolt be az ATV.
A napokon belül életbe lépő korlátozás oka az újpesti István út és Pozsonyi utca felújítása. A Pozsonyi utca és a Tél utca kereszteződésében a szakemberek felbontják a régi burkolatot, elvégzik a szükséges szigetelésjavításokat, majd új aszfaltréteget terítenek le.
A biztonságos munkavégzés érdekében augusztus 10. és 19. között a 12-es és a 14-es villamosvonalon egyetlen szerelvény sem közlekedik. Pótlásukra azonos jelzéssel buszokat indítanak, így a 12-es pótlóbusz a Lehel tér és Rákospalota, Kossuth utca, a 12A az Angyalföld kocsiszín és Rákospalota, Kossuth utca, míg a 14-es járat a Lehel tér és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak között szállítja az utasokat.
A közlekedést jelentősen nehezíti, hogy ezzel egy időben az Árpád út és az István út csomópontjában is burkolatot cserélnek, a Béke utca és a Tahi utca találkozásánál pedig új, jelzőlámpás gyalogos- és kerékpáros-átkelőt építenek. A párhuzamosan zajló beruházások miatt – különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban – a megszokottnál is nagyobb forgalomra, komoly torlódásokra és megnövekedett menetidőre kell készülni.
A BKK arra kéri az utazókat, hogy augusztus 10. és 19. között lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, és kerüljék el a környéket. A Káposztásmegyer és Újpest felől a belvárosba tartóknak érdemes a felszíni pótlóbuszok helyett az M3-as metróhoz csatlakozó buszjáratokat választaniuk. A leggyorsabb útvonal megtalálásához célszerű a valós idejű forgalmi adatokat használó BudapestGO alkalmazást használni.
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