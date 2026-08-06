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Kiadták a riasztást: 42 fokos pokoli hőség csap le Magyarországra, történelmi rekordok dőltek meg
Csütörtökön éri el tetőpontját az idei nyár egyik legintenzívebb hőhulláma, így a nappali csúcshőmérséklet akár a 42 Celsius-fokot is elérheti. A rendkívüli hőség már most történelmi és napi hőmérsékleti rekordokat döntött meg az országban, miközben az éjszakai órák sem hoznak valódi felfrissülést - közölte az Index.
A HungaroMet előrejelzése szerint többnyire napos, perzselő időre kell számítani, a képződő gomolyfelhőkből pedig estig legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor vagy zivatar. A Dunántúlon késő délutántól megélénkül az északnyugatira forduló szél, egy-egy zivatar környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet az ország nagy részén 36 és 42 fok között alakul. Bár pénteken átmenetileg mérséklődik a kánikula, a fellélegzés csak néhány napig tart, ezt követően ugyanis visszatér a hőség.
A szélsőséges időjárás már átírta a meteorológiai statisztikákat. Megdőlt a valaha mért legmagasabb minimumhőmérséklet hazai rekordja, miután a budapesti János-hegyen csupán 28 fokig hűlt le a levegő hajnalra. Ez az érték nemcsak a korábbi fővárosi csúcsot szárnyalta túl, hanem az eddigi, 2007-ben Pécs-Árpádtetőn mért 27,9 fokos abszolút országos rekordot is átadta a múltnak.
A nappali maximumok szintén történelmi magasságokba emelkedtek. Az új országos napi melegrekordot Budakalászon regisztrálták 41,4 fokkal, amivel egy 1905-ös orosházi csúcsérték dőlt meg. Ezzel párhuzamosan a fővárosban is új napi rekord született, Újpesten 41,1 fokot mértek, ami egy 1947-es gellérthegyi adatot javított meg. Az ország több pontján – köztük Mohorán, a Hortobágyon és Derekegyházon – is 41 fok feletti értékeket mutattak a hőmérők.
Az extrém időjárási helyzettel kapcsolatban Magyar Péter miniszterelnök az esti bejelentkezésében 43 fokos hőségről számolt be, ezt az értéket azonban hivatalos meteorológiai forrásból egyelőre nem erősítették meg.
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