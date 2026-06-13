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Kiadták a másodfokú riasztást: durva viharok és jégeső csap le Magyarországra vasárnap

MTI
2026. június 13. 18:28

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki vasárnap délután a délnyugati országrészben - derül ki a HungaroMet Zrt. szombati veszélyjelzéséből.

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A veszélyjelzés szerint vasárnap déltől késő estig elsősorban az ország délnyugati felében szórványosan alakulhatnak ki gyors mozgású zivatarok viharos, óránként 60-80 kilométeres széllel, jellemzően kisebb méretű jég kíséretében.

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A délnyugati országrészben délután intenzívebb vagy akár heves zivatar is kialakulhat óránkénti 80 kilométeresnél is erősebb széllökéssel, 2 centiméteresnél nagyobb jéggel, lokálisan 25-30 millimétert meghaladó csapadék vagy felhőszakadás kíséretében.

Ezek alapján a HungaroMet Zrt. vasárnapra másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt Somogy és Baranya vármegyék területére, ahol a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. A Dunántúl többi részére, valamint Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékre elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki, ezekben a vármegyékben az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.
Címlapkép: Getty Images
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