Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 12.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. június 12., péntek.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.06.13: Északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, mely napközben szakadozik, gomolyosodik, késő délutántól északnyugati irányból határozottabb felhőzetcsökkenés valószínű. Elszórtan - elsősorban északnyugaton, északon - fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos északkeleti, keleti tájakon több fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.

2026.06.14: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés ígérkezik, de emellett délnyugaton, délen erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, és főleg ott több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az ország északkeleti felén nagy területen megerősödik a nyugatias szél, míg délnyugaton többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csupán zivatarok környezetében fordulhatnak elő erős, viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 30 fok között alakulhat, északkeleten várható a hűvösebb, délen a melegebb idő.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Hideg fronthatás várható. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés léphet fel. (2026.06.11)

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