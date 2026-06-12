Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat.
Giga dugó az M7-es autópályán a Balaton felé: mutatjuk a titkos utat, erre kerülj!
Baleset miatt torlódik az M7-es autópálya forgalma a Balaton felé vezető oldalon, Székesfehérvár közelében - közölte a katasztrófavédelem péntek délelőtt.
A 62. és a 63. kilométer között két személyautó ütközött össze. Az érintett sztrádaszakaszon a külső és a leállósávon haladnak a járművek - tették hozzá.
Az Útinform közlése szerint három kilométeres a torlódás. Így kerüld el:
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A Metallica budapesti koncertjei miatt jelentős forgalmi változásokra és útlezárásokra kell készülni a Puskás Aréna környékén.
Trükkös árazás miatt vizsgálják a fapados óriást: felháborodtak a gyermekes családok a kötelező díj miatt
Vizsgálatot indított a brit verseny- és piacfelügyeleti hatóság (CMA) a Ryanair ellen.
Valódi mediterrán életérzés tömegek nélkül: ezen a titkos parton akár 30 százalékkal olcsóbban nyaralhatsz
Az Iseói‑tó az olasz tóvidék egyik legszebb, mégis alig ismert gyöngyszeme: a Comói-tónál csendesebb, autentikusabb és jóval megfizethetőbb.
Időjárási fordulat jön: napokon belül berobban a kánikula, ekkor érkezik meg igazán a nyár Magyarországra
A berobbanó kánikula és a csapadékhiány súlyos aszályt és növénykárokat okozhat.
A spanyol Meliá és az Iberostar, valamint a kanadai Blue Diamond szállodalánc egymás után vonul ki az országból.
Még nem zárult le az új KRESZ előkészítése, a kormány szerint lesz alkalom az érdekképviseletekkel való egyeztetésre.
Az iráni háború 50 millió eurós terhet jelentett a Wizz Airnek, miközben a jegyárak és foglalások is nyomás alatt állnak.
Sokkoló jelenetek az M44-esen: egy idős nő hosszú szakaszon a forgalommal szemben haladt, a sofőrök próbálták figyelmeztetni.
A Pénzcentrum 2026. június 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
Egy brit felmérés szerint 2026-ban egy kevéssé ismert kelet‑európai főváros lett Európa legolcsóbb city break helyszíne.
A résztvevők okostelefonos fotóikkal és egy mobilalkalmazás segítségével járulhatnak hozzá a tudományos adatgyűjtéshez.
Különleges felhőket láthat, aki felnéz most az égre: brutális vihart jeleznek elő, órákon belül lecsap az országra
A csapadékos időjárás érkezését egy különleges, már a délelőtt folyamán feltűnt felhőtípus is egyértelműen előrejelezte.
Hiába próbálták megmenteni, elkezdődött a bontás: rengeteg magyar járt ide úszni, örökre eltűnhet a kedvelt budapesti strand
Évtizedeken át Budapest egyik legkülönlegesebb strandjaként működött a Külkerpark, amely a II. kerület zöldövezetében.
Vészjósló mérési eredmények láttak napvilágot: rekordközeli hőséget hozott a május, fokozódhatnak az időjárási szélsőségek
A mérések kezdete óta a második legmelegebb májust jegyezték fel idén a Földön, a globális átlaghőmérséklet 1,42 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti átlagot.
A Pénzcentrum 2026. június 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nyárias meleg után jelentős változást hoz a szerdai nap az időjárásban.
2026-os szlovén autópálya-matrica árak, kategóriák, hivatalos vásárlási helyek és bírságok egy helyen, indulás előtti ellenőrzéshez.
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Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
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Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
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