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Utazás

Giga dugó az M7-es autópályán a Balaton felé: mutatjuk a titkos utat, erre kerülj!

Pénzcentrum
2026. június 12. 12:31

Baleset miatt torlódik az M7-es autópálya forgalma a Balaton felé vezető oldalon, Székesfehérvár közelében - közölte a katasztrófavédelem péntek délelőtt.

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A 62. és a 63. kilométer között két személyautó ütközött össze. Az érintett sztrádaszakaszon a külső és a leállósávon haladnak a járművek - tették hozzá.

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Az Útinform közlése szerint három kilométeres a torlódás. Így kerüld el:

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A megszokottnál jóval nagyobb terhelés várható az M7-esen és a Balaton felé vezető főbb útvonalakon. Mutatjuk a titkos utat, amellyel elkerülhetők a legnagyobb dugók.
Címlapkép: Getty Images
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