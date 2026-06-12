Giga dugó az M7-es autópályán a Balaton felé: mutatjuk a titkos utat, erre kerülj!

Baleset miatt torlódik az M7-es autópálya forgalma a Balaton felé vezető oldalon, Székesfehérvár közelében - közölte a katasztrófavédelem péntek délelőtt.

A 62. és a 63. kilométer között két személyautó ütközött össze. Az érintett sztrádaszakaszon a külső és a leállósávon haladnak a járművek - tették hozzá.

Az Útinform közlése szerint három kilométeres a torlódás. Így kerüld el: