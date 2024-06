Nyári álommelóra keresnek rengeteg magyart: napi 16 ezres fizu, semmilyen végzettség sem kell

A Sziget és a Balaton Sound fesztiválokra helyszíni koordinátorokat keresnek, nettó 2 000 forintos órabérrel, ami napi 8 órás munkával akár 16 000 forintot is jelenthet. A munkáért cserébe ingyenes kempinghely, napi két étkezés és fesztiválbelépő jár, így a diákok nemcsak pénzt kereshetnek, hanem részt is vehetnek a programokon, de a munka fárasztó, így bőven tartogat azért kihívásokat.

Ahogy beköszönt a nyár, Magyarországon is elindul a fesztiválszezon, amely számos lehetőséget kínál a fiatalok számára, hogy részt vegyenek az eseményeken, akár mint látogatók, akár mint munkavállalók. A fesztiválok, mint például a Sziget, a Balaton Sound vagy a Volt Fesztivál, nemcsak szórakozási lehetőséget nyújtanak, hanem alkalmi munkalehetőségeket is kínálnak a diákoknak. Az ilyen jellegű munka számos előnnyel és néhány hátránnyal is járhat.

Ezeknek a munkáknak az egyik legnagyobb előnye, hogy sok fesztivál lehetőséget biztosít arra, hogy a diákok munkájuk mellett élvezhessék a programokat, koncerteket. Ez azt jelenti, hogy a munkaidőn kívül részt vehetnek a koncerteken és egyéb programokon. Az általunk talált hirdetések a Balaton Soundra valamint a Szigetre keres helyszíni koordinátorokat, tehát a feladatok elsősorban a kisebb rendezői sátrak, színpadok őrzése, a beléptetésben való segédkezés, a csomagátvizsgálásban való segédkezés és a tolmácsolás.

Az elvárásokat tekintve itt amik számítanak az a

Folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok

Angol nyelvtudás

Kiváló kommunikációs készség

Jó megfigyelőképesség

Segítőkészség

Illetve akadt olyan hirdetés is, amely kiemelte, hogy elsősorban fiúk jelentkezését várja, aminek oka valószínűleg abban rejlik, hogy nem szeretnék a lányokat kitenni az esetlegesen felmerülő atrocitások miatt, gondolhatunk például itt az ittas állapotba kerülő emberek esetén néha előforduló agresszívabb viselkedésére. A bérezésre vonatkozóan órabért adtak meg, ez pedig mind a Sziget, mind pedig a Balaton Sound esetén 2 000 forint óránként, tehát egy 8 órás műszak alatt 16 000 forint. Ami a Balaton Sound esetén (július 3-6),

ha minden nap vállal valaki ennyit 64 ezer forintot jelent nettó, ha az illető 25 év alatti.

Ha pedig már idősebb akkor 42 500 forint, tehát ez a munka elsősorban a fiatalabb korosztálynak éri meg. Ugyanakkor ha abból indulunk ki, hogy a ingyenes bérlet és kemping is jár, valamint napi két étkezés, akkor már valamivel jobbnak tekinthető ez az összeg. Jelenleg a Balaton Soundra egy teljes időre szóló diákbérlet (mivel oktatásban részvevők jelentkezését várják, ezzel számolunk) 82 845 forint (kezelési költséggel együtt), amit így nem kell kifizetni. Tehát számolhatunk úgy ezzel, hogy ez is a fizetség része, úgy pedig már 146 845 forint a fizetség nettó.

De a Sziget esetén is érdekes megnézni a számokat. A fesztivál augusztus 7-12-ig tart, tehát a fizetség, ha valaki 8 órában vállal munka naponta és 25 év alatti, akkor nettó 96 ezer forintot vihet haza. A diákbérlet egy hétre jelenleg 125 895 forint (kezelési költséggel együtt). tehát így összesen 221 895 forintra jön ki a fizetség. Tehát összességében azt el lehet mondani, hogy annak, aki szeretne részt venni a fesztiválokon és pénzt is szívesen keresne, megéri ez a munka.

Azonban nem szeretnénk elmenni amellett sem, hogy a fesztiválokon való munkavégzés gyakran hosszú órákat és fizikai munkát igényel, ami fárasztó lehet. A zajos és zsúfolt környezet szintén kihívást jelenthet a fiatal munkavállalók számára. Valamint a fesztiválokon végzett munka sokszor rugalmatlan munkaidővel jár, ami megnehezítheti a diákok számára, hogy egyensúlyt teremtsenek a munka és a szabadidő között. Ez különösen problémás lehet és az egyes feladatok, mint például a biztonsági szolgálat vagy a vendéglátás, stresszesek lehetnek.

A nagy tömeg és a gyorsan változó helyzetek komoly koncentrációt és felelősségteljes hozzáállást igényelnek. Így amellett, hogy jó buli és pénzkereseti lehetőség, számos árnyoldala is van ennek a munkának, így csak olyanok vállalják be, akik tudják magukról, hogy jól kezelnék a stresszes helyzeteket, a fizikai megterhelést és az egyéb nehézségeket.

