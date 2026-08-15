A 36 éves csatár a jövőben a családjára kíván összpontosítani, arról nem szólt, hogy edzőnek állna.
Elképesztő dráma az Eb-n: második helyen haladt, de büntetést kapott a magyar versenyző, így maradt le az éremről
A magyar sportoló a kényszerpihenő ellenére is új országos csúccsal ért célba a szombati viadalon - a büntetést igazságtalannak érezte.
Bár az utolsó kilométerig az ezüstérmes pozícióban haladt, egy drámai, négyperces büntetés miatt végül a hatodik helyen végzett Venyercsán Bence a birminghami atlétikai Európa-bajnokság férfi maratoni gyaloglóversenyén.
A versenynek az európai ranglista második helyezettjeként nekivágó Venyercsán rögtön a rajt után az élmezőnybe helyezkedett, majd két kilométernél ritmust váltott, és hamar leszakította a mezőnyt. A harmincéves magyar atléta féltávig magabiztosan, folyamatosan növelve az előnyét vezetett, a 27. kilométernél azonban a felzárkózó, kétszeres Eb-győztes spanyol Miguel Ángel López utolérte. Venyercsánt ez nem zökkentette ki, felvette riválisa tempóját, majd a 33. kilométernél ismét faképnél hagyta.
A hajrához közeledve a mezőnyből meginduló, olimpiai bajnok olasz Massimo Stano is felért az élre. A magyar versenyző vele is kilométereken át tartotta a lépést, és bár az olasz sztár a vége előtt ellépett tőle, Venyercsán stabilan, mintegy tíz másodperces előnnyel őrizte második helyét a fáradó Lópezzel szemben.
A dráma a záró kilométert megelőzően következett be. Venyercsán ekkor már két figyelmeztetéssel versenyzett, ám a bírók közvetlenül a cél előtt felmutatták neki a harmadikat is, ami a szabályok értelmében automatikus, négyperces kiállítást jelentett. A láthatóan értetlenkedő magyar gyaloglónak le kellett töltenie a büntetést, majd a hatodik helyen tért vissza a pályára, és végül 3:01:18 órás, új országos csúccsal ért célba.
A verseny után Venyercsán elmondta, hogy remek formában érkezett a viadalra, és tudatosan választotta a korai tempóváltást, mert a többiek túlságosan kényelmesen kezdték a futamot. A büntetést ugyanakkor igazságtalannak érezte.
Egyszerűen nem értem, persze nyilván fáradtam, ahogy ment előre a verseny, de én nem éreztem, hogy bármit máshogy csinálnék, mint korábban. Sőt, az utolsó körökben, amikor már biztosnak tűnt az érem, már külön csak a technikára figyeltem, de ezek szerint ez sem volt elég. Nagyon bosszant, sajnálom
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
- fogalmazott a magyar versenyző.
Csalódottságának adott hangot, hiszen az utolsó körökben, a biztosnak tűnő érem tudatában már kifejezetten a tiszta technikára összpontosított, és nem érezte, hogy szabálytalankodott volna. Kiemelte, felemás érzések kavarognak benne, mert a külső körülmények ellenére a fizikai teljesítményével elégedett, hiszen mindent kihozott magából.
A maratoni távon induló másik két magyar versenyző is becsülettel helytállt. Tóth Norbert egyenletes tempót diktálva, 3:05:43-as egyéni csúccsal a 11. helyen zárt, míg a táv közben gyomorproblémákkal küzdő Helebrandt Máté 3:09:22-es idővel a 16. pozícióban fejezte be az Európa-bajnokságot.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
Lemaradt a Chelsea Európáról, mégis BL-meccsek lehetnek a stadionjában: ukrán csapatot fogadhatnak be
Az ukrán Sahtar Donyeck a Chelsea londoni otthonában, a Stamford Bridge-en szeretné megrendezni a Bajnokok Ligája-mérkőzéseit az idei szezonban.
A 2026–27-es futballidény példátlan számú szabálymódosítással indul, amelyek elsődleges célja az időhúzás visszaszorítása és a játék tempójának növelése.
Tizenegy éven át feküdt magatehetlenül otthonában a bokszoló, miután nagyon megverték egy 2015-ös meccsen.
A Chelsea pénteki határidőt szabott Enzo Fernández átigazolására, a manchesteri klub pedig Tijjani Reijnders eladásából teremtene forrást az üzlet finanszírozásához.
Hűti a kedélyeket a United vezetőedzője: erre biztosan nincs keret a nyáron, így maradnak le a riválisoktól?
A barcelonai kölcsönjátékból visszatérő Marcus Rashford jövője továbbra is bizonytalan a csapatnál, a vezetőedző pedig kizárta, hogy a klub százmilliós transzfereket bonyolítson.
Nincs vége az Infantino elleni hadjáratnak: újabb ország hátrált ki mögüle, tényleg megbukik a FIFA elnöke?
Új-Zéland a saját területi szövetségének álláspontjával megy szembe, nem hajlandóak támogatni Gianni Infantino márciusi újraválasztását.
A csapat irányárát kétszázmillió font fölött határozták meg, mélyen hallgatnak viszont a jelentős tartozásokról.
Kalandos körülmények között jutott el a Feröer-szigetekre a lengyel bajnok Lech Poznań az Európa-liga-mérkőzésére.
A hétvégi futballkavalkád már pénteken elkezdődik: az OTP Bank Ligában fővárosi rangadó nyitja a fordulót, így a magyar szurkolók már a munkahét utolsó napján élvezhetik...
Megszólalt a Fradi és a válogatott legendája, Gera Zoltán: még az újpestiek is megveregetik a vállam, ha látnak az utcán
Kilencvenhétszeres válogatottként akasztotta szögre a cipőjét tíz éve, de mint mondja, egyáltalán nem érdekli, hogy nem lett meg a kerek szám.
Szédületes aranyérem: győzött a magyar 4x100-as váltó az Eb-n, két arany is összejött csütörtök este
200 méter után csak hatodik volt a magyar váltó, Németh Nándor és Milák Kristóf viszont ritkán látható hajrát produkáltak, és egyetlen karcsapás döntött a magyar...
Hiába tiltotta el a FIFA húsz évre, a helyiek szerint a kongói edzői még most is gyerekeket edz - pedig épp szexuális visszaélés miatt ült...
Milák Kristóf az utolsó métereken növelte a tempószámot, és maga mögé utasította riválisait: csak három századdal maradt el a világcsúcstól.
Levonult a csapat a pályáról, pedig büntetőpárbaj jött volna: ilyen sincs mindennap a focipályán + videó
A Fulham szerint szó sem volt arról, hogy döntetlen esetén büntetőpárbaj következzen, a spanyolok mást állítanak - az angol csapat levonult a pályáról.
A La Liga illetékesei a következő 24 órában helyszíni pályaszemlét tartanak a Celta Vigo stadionjában, miután gombafertőzés károsította a játéktér gyepét.
A Cadillac Forma–1-es csapata leváltotta alapító csapatfőnökét, Graeme Lowdont, a helyét pedig a korábbi Alpine-vezető, Marcin Budkowski veszi át
Több mint 12,5 milliárd dollárért vásárolja meg a Los Angeles Lakerst Josh Kushner milliárdos befektető és Bob Iger, a Disney korábbi vezérigazgatója.
Xavi Hernández, a Barcelona korábbi vezetőedzője vette át a holland labdarúgó-válogatott irányítását.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.