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Birmingham, 2026. augusztus 15.Venyercsán Bence a férfi maratoni (j3), Kovács Alexandra (j) a női félmaratoni gyaloglásban a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon 2026. augusztus 15-én.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Elképesztő dráma az Eb-n: második helyen haladt, de büntetést kapott a magyar versenyző, így maradt le az éremről

MTI
2026. augusztus 15. 13:15

A magyar sportoló a kényszerpihenő ellenére is új országos csúccsal ért célba a szombati viadalon - a büntetést igazságtalannak érezte.

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Bár az utolsó kilométerig az ezüstérmes pozícióban haladt, egy drámai, négyperces büntetés miatt végül a hatodik helyen végzett Venyercsán Bence a birminghami atlétikai Európa-bajnokság férfi maratoni gyaloglóversenyén.

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A versenynek az európai ranglista második helyezettjeként nekivágó Venyercsán rögtön a rajt után az élmezőnybe helyezkedett, majd két kilométernél ritmust váltott, és hamar leszakította a mezőnyt. A harmincéves magyar atléta féltávig magabiztosan, folyamatosan növelve az előnyét vezetett, a 27. kilométernél azonban a felzárkózó, kétszeres Eb-győztes spanyol Miguel Ángel López utolérte. Venyercsánt ez nem zökkentette ki, felvette riválisa tempóját, majd a 33. kilométernél ismét faképnél hagyta.

A hajrához közeledve a mezőnyből meginduló, olimpiai bajnok olasz Massimo Stano is felért az élre. A magyar versenyző vele is kilométereken át tartotta a lépést, és bár az olasz sztár a vége előtt ellépett tőle, Venyercsán stabilan, mintegy tíz másodperces előnnyel őrizte második helyét a fáradó Lópezzel szemben.

A dráma a záró kilométert megelőzően következett be. Venyercsán ekkor már két figyelmeztetéssel versenyzett, ám a bírók közvetlenül a cél előtt felmutatták neki a harmadikat is, ami a szabályok értelmében automatikus, négyperces kiállítást jelentett. A láthatóan értetlenkedő magyar gyaloglónak le kellett töltenie a büntetést, majd a hatodik helyen tért vissza a pályára, és végül 3:01:18 órás, új országos csúccsal ért célba.

A verseny után Venyercsán elmondta, hogy remek formában érkezett a viadalra, és tudatosan választotta a korai tempóváltást, mert a többiek túlságosan kényelmesen kezdték a futamot. A büntetést ugyanakkor igazságtalannak érezte.

Egyszerűen nem értem, persze nyilván fáradtam, ahogy ment előre a verseny, de én nem éreztem, hogy bármit máshogy csinálnék, mint korábban. Sőt, az utolsó körökben, amikor már biztosnak tűnt az érem, már külön csak a technikára figyeltem, de ezek szerint ez sem volt elég. Nagyon bosszant, sajnálom

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- fogalmazott a magyar versenyző.

Csalódottságának adott hangot, hiszen az utolsó körökben, a biztosnak tűnő érem tudatában már kifejezetten a tiszta technikára összpontosított, és nem érezte, hogy szabálytalankodott volna. Kiemelte, felemás érzések kavarognak benne, mert a külső körülmények ellenére a fizikai teljesítményével elégedett, hiszen mindent kihozott magából.

A maratoni távon induló másik két magyar versenyző is becsülettel helytállt. Tóth Norbert egyenletes tempót diktálva, 3:05:43-as egyéni csúccsal a 11. helyen zárt, míg a táv közben gyomorproblémákkal küzdő Helebrandt Máté 3:09:22-es idővel a 16. pozícióban fejezte be az Európa-bajnokságot.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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