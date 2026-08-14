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Már a golfban is csalnak? Nem mindennapi, ahogy lebukott a trükköző játékos, bocsánatot is kért
A golfozó előre elrejtett egy labdát a lyukban, hogy egyetlen ütésből elért találatot színleljen, a biztonsági kamerák felvételei azonban lebuktatták - közölte a Yahoo Sports.
Lemondott klubtagságáról egy volt egyetemi golfozó az Egyesült Államokban, miután beismerte, hogy csalt egy amatőr tornán. Zach Holland a St. Louis melletti WingHaven Country Club egyik napokban megrendezett versenyén trükközött, amelyet később beismert.
Terve kivitelezéséhez még a kezdés előtt elhelyezett egy labdát a par-3-as negyedik szakasz lyukában. Amikor a játékostársaival ehhez a szakaszhoz értek, arra hivatkozott, hogy sürgős hívást vár súlyosan beteg nagymamája miatt, ezért elsőként ütött el, majd a játék tempójának fenntartására hivatkozva előresietett. Később azt állította a társainak, hogy rosszul találta el a labdát, így nem látta, hova esett. Amikor a csoport a lyukban rábukkant a labdára, azt hitték, Holland hibátlanul célzott, és ünnepelni kezdtek.
A turpisságra azonban hamar fény derült. A személyzet visszanézte a biztonsági kamerák felvételeit, amelyeken egyértelműen látszott, hogy a férfi már a hivatalos kezdési időpontja előtt a negyedik lyuk környékén járt. Holland a bizonyítékok hatására mindent beismert, és azonnal lemondott tagságáról. Bár a tornán külön pénzdíj járt volna a hole-in-one-ért, elmondása szerint nem a nyeremény vezérelte, tettét puszta ostobasággal magyarázta.
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– nyilatkozta egy helyi rádiónak, hozzátéve, hogy a golfos közösségtől kapott bírálatokat megérdemli. Azt azonban nehezen viseli, hogy az internetes zaklatások a családját is elérték. Mint mondta, leginkább amiatt aggódik, hogy a rá sütött csaló bélyeg a jövőben a gyermekeire is negatív hatással lesz. A klub vezetősége a tagság megszüntetésével a maga részéről lezártnak tekinti az ügyet.
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