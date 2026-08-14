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Kész, ennyi volt: súlyos csalással vádolják Selena Gomezt, csendben omlott össze a méregdrága biznisz
Csalással és szerződésszegéssel vádolják Selena Gomezt és üzlettársait a Wondermind nevű mentális egészségügyi startup befektetői. A felperesek azt állítják, hogy a cég félrevezette őket a vállalkozás sikerességével, valamint Gomez személyes szerepvállalásával kapcsolatban - írta a CNN.
A Wondermind 2021-ben indult, a kereset szerint az amerikai színésznő, Selena Gomez pedig társalapítóként, „chief impact officerként” és marketingvezetőként szerepelt a vállalkozásban. A médiaplatform célja az volt, hogy a felhasználók számára könnyen alkalmazható módszereket kínáljon a mentális jólét megőrzéséhez. Öt befektető 2022-ben összesen 1,2 millió dollárt fektetett a vállalatba, abban a reményben, hogy a világsztár a népszerűségét és hatalmas közösségimédia-követőtáborát a cég növekedésének szolgálatába állítja.
A kereset egyik legsúlyosabb állítása szerint a befektetők három éven át semmilyen tájékoztatást nem kaptak, miközben a vállalat csendben összeomlott; az alapítók, tisztségviselők és igazgatók teljesen elhallgatták előlük a problémákat. A pert Gomez mellett édesanyja, Mandy Teefey társvezérigazgató, valamint korábbi üzleti partnerük, Daniella Pierson ellen is benyújtották.
A vádak között értékpapír-csalás, polgári jogi csalás és szerződésszegés is szerepel
A cég értékelését 2022-ben 95 millió dollárra tették, miközben a befektetőket állítólag arról győzték meg, hogy a JPMorganhez hasonló nagyvállalatokkal kötnek majd együttműködéseket, jelentős hirdetési megállapodások várhatók, és egy úttörő alkalmazás is készül. "A partnerségek nem léteztek, a tervek soha nem valósultak meg, az alkalmazás pedig el sem készült" – áll a keresetben.
A befektetők a cég belső problémáiról a The Cut tavaly megjelent cikkéből értesültek, amely hatalmi harcokról és személyes konfliktusokról számolt be. A kereset erre az írásra is hivatkozik, amikor azt állítja, hogy Gomez az édesanyjával fennálló "régóta húzódó személyes konfliktusai" miatt nem teljesítette szerződéses kötelezettségeit.
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A periratok alapján Gomez, Teefey és Pierson együttesen a cég részvényeinek közel 90 százalékát birtokolták. Teefey a befektetőknek azt állította, hogy Pierson a befektetői pénzekből finanszírozta a havi mintegy 60 ezer dolláros New York-i lakbérét. Pierson 2023-ban távozott a Wondermindtól. Csütörtöki nyilatkozatában visszautasította az ellene felhozott vádakat, kiemelve, hogy soha nem használt befektetői forrásokat személyes kiadásokra. Gomez, Teefey és a Wondermind egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
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