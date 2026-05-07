Utazási bőrönd a nyitott ajtó mögött a hotel apartmanszobában, szelektív fókuszálás
Utazás

Eszement szállásárak a budapesti BL-döntő hétvégéjén: ezt vajon lesz, aki megfizeti?

Pénzcentrum
2026. május 7. 09:03

Elszabadultak a szállásárak Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjére. A belvárosi apartmanokért akár több millió forintot is elkérnek két éjszakára, de még egy hostelben található ágyért is közel százezret kell fizetni.

Május 30-án rendezik a Bajnokok Ligája idei fináléját a Puskás Arénában - az tegnap este derült ki, hogy az Arsenal ellenfele a címvédő Paris Saint-Germain lesz. A szálláspiacon már most látszik, mire számíthatnak az érkező szurkolók.

A legnépszerűbb szállásfoglaló oldalon a péntektől vasárnapig tartó időszakra extrém árak jelentek meg a turisták által kedvelt belvárosban. Az Akácfa utcában 1,6 millió forintot kérnek egy szobáért két éjszakára. A Kazinczy utcában egy kétszobás apartman 3 millió forintba kerül, az I. kerületben pedig egy háromszobás lakásért 3,6 milliót számolnak fel.

A legolcsóbb szállás egy hostelben található. Itt egy ágy a nyolcágyas női hálóteremben 93 430 forintba kerül két éjszakára. A férfi szurkolóknak a koedukált hálóteremben legalább 127 ezer forintot kell fizetniük. Az Airbnb kínálatában sem akad olcsó megoldás: a legkedvezőbb belvárosi ajánlat egy társasházi lakásban 707 ezer forint két éjszakára, míg a drágább apartmanok ára itt is megközelíti a hárommillió forintot.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Budapest #airbnb #szállás #labdarúgás #szálláshelyek #árdrágulás #puskás aréna #bajnokok ligája #szurkolók

