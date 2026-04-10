Megbolondult az időjárás, visszatért a havazás Magyarországra: itt lehet számítani még hóesésre + Videó

Bolondját járatja velünk az április: szép a hóesés, de mi lesz így a gyümölcsfákkal? Mintha visszafordult volna a naptár: az Alpokalján pénteken ismét télies fordulatot vett az időjárás, Sopronnál és a környező településeken esőből vizes hó, helyenként szállingózó havazás lett. Bár a hóesés látványnak kifejezetten szép, a szakemberek szerint a mostani helyzet a már virágzásnak indult gyümölcsfákra nézve kockázatot jelenthet.

A nyugati országrészbe délelőtt érkezett csapadékzóna kezdetben esőt hozott, de a gyors lehűlés miatt a halmazállapot több helyen átváltott. Sopronban és Ágfalván is jelentettek havazást, miközben az osztrák határ túloldalán az Alpokalja magasabb részein tartósabb havazás alakult ki - írta az Időkép.

A hőmérséklet a térségben 5 Celsius-fok körül alakult, így a lehulló hó inkább vizes, tapadó formában érkezik, amely rövid idő alatt képes bevonni a növényzetet. A kizöldült kertek és virágzó gyümölcsfák így ismét télies látványt kaptak – legalább átmenetileg.

A jelenség azért különösen érzékeny, mert a korai melegedés miatt több gyümölcsfaj már virágzásba fordult, így a hirtelen visszahűlés és a csapadékos, hideg idő komoly stresszt jelenthet a terméskezdeményeknek. A nedves, nehéz hó ráadásul mechanikai terhelést is okozhat az ágakon.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A meteorológiai előrejelzések szerint azonban tartós havazás nem várható: inkább rövid ideig tartó hózáporok, havas eső és eső váltakozása jellemzi a következő órákat. A közlekedőknek is érdemes fokozott óvatossággal számolniuk, mivel a csapadéktól vizes utak csúszóssá válhatnak, a hirtelen intenzívebb hózáporokban pedig jelentősen romolhat a látási viszony. A hétvégére fokozatos enyhülést jeleznek a modellek, vasárnaptól a fagyok kiterjedése is csökkenhet, és lassú felmelegedés indulhat nyugat felől.