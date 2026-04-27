Egy árnyalatnyit erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a hét végén a nemzetközi devizakereskedelemben, az előző heti kezdésnél azonban gyengébben állt.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 27.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. április 27., hétfő.
Névnap
Zita
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 364.47 Ft
CHF: 396.04 Ft
GBP: 420.78 Ft
USD: 310.82 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. április 23.
A Hatoslottó nyerőszámai a 17. héten emelkedő számsorrendben a következők:
9, 14, 19, 20, 36, 40
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 12 db
4-es találat: 768 db
3-as találat: 13434 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 41610 Ft
MOL: 4100 Ft
RICHTER: 13000 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.04.28: Változó vastagságú fátyolfelhőzet szűri a napsütés, a felhőzet főleg délnyugaton vastagodhat meg, ahol záporok előfordulhatnak. Eleinte gyenge marad a légmozgás, majd estétől északira fordul és több helyen megélénkül a szél. Hajnalban általában 3, 8 fok valószínű, de a keleti fagyzugokban több fokkal hidegebb is lehet. Délután 16, 22 fok várható.
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%.
2026.04.29: A délnyugati tájakon, és egy középső összeáramlás mentén felhős lesz az ég, máshol a napsütés lesz túlsúlyban. Délnyugaton előfordulhat eső. Az északias szelet nagy területen erős, északkeleten átmenetileg viharos lökések kísérik. A minimum általában 4 és 10 fok között alakul, de az északi határ közelében fagyhat is. A maximum 12 és 18 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Ilyen időjárási helyzetekben a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.04.26)
