A tűz által elpusztított terület nagysága vasárnap kora reggel már 1373 hektár volt, ami 7 százalékos növekedés az előző naphoz képest.
Széllel és fagyokkal búcsúzik az április a jövő héten: szerdán újabb hidegfront érkezik
Az átlagosnál kissé hűvösebb lesz a jövő hét, szerdán újabb hidegfront érkezik erős széllel, ekkor délnyugaton előfordulhat eső és visszatérnek a hajnali fagyok. A május 1-jei hosszú hétvégén azonban már jellemzően gyengén felhős, napos, száraz idő várható 20 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklettel , eleinte élénk széllel - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
Hétfőn délelőtt fokozatosan vékonyodik a fátyolfelhőzet, egyre többfelé napos, száraz idő várható. Estétől nyugat, északnyugat felől azonban ismét egyre több fátyolfelhő érkezik. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
Kedden változó vastagságú fátyolfelhőzet szűri a napsütést, a felhőzet főleg délnyugaton vastagodhat meg, ahol záporok előfordulhatnak. Eleinte gyenge marad a légmozgás, majd estétől északira fordul és több helyen megélénkül a szél. Hajnalban általában 3 és 8 fok közötti hőmérséklet várható, de a keleti fagyzugokban több fokkal hidegebb is lehet. Délután 16 és 22 fok közötti hőmérséklet várható.
Szerdán a délnyugati tájakon és az ország középső részén felhős lesz az ég, máshol a napsütés lesz túlsúlyban. Délnyugaton előfordulhat eső. Az északias szelet nagy területen erős, északkeleten átmenetileg viharos lökések kísérik. A minimum általában 4 és 10 fok között alakul, de az északi határ közelében fagyhat is. A maximum 12 és 18 fok között alakul.
Csütörtökön napos idő ígérkezik kevés gomoly- és fátyolfelhővel, csapadék nélkül. Az északias szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul, de a szélcsendes tájakon erősebben is fagyhat. Délután 11 és 15 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Pénteken, május 1-jén nagyrészt gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. Az északias szelet élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.
Szombaton nagyrészt gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. Az északias szél néhol megélénkül. Hajnalban általában 1 és 7, délután 16 és 22 fok közötti hőmérséklet várható.
Vasárnap napos idő várható kevés felhővel, csapadék nélkül, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 2 és 8, délután 18 és 23 fok között alakul.
Mennyibe kerül a jegy az ikonikus luxusvonatra? Nézd meg az Orient Expressz 2026-os menetrendjét és a budapesti megállókat. Minden a jegyáraktól az etikettig!
Indul az előszezon a Balatonnál: itt a menetrend, így spórolnak 15%-ot a jegyárakon az élelmes magyarok
A MÁVPlusz appban megváltott minden belföldi vonat- és buszjegyre, kerékpárjegyre és helyjegyre 15%-os okoskedvezmény jár.
Át kell szervezni a nyári utakat az üzemanyag hiánya miatt? Megszólaltak a légitársaságok: ezt javasolják az utasoknak
London a Hormuzi-szoros szabad hajóforgalmának újbóli megindulását célzó, hosszú távra szóló, működőképes megoldás elérésére összpontosítja erőfeszítéseit.
A Pénzcentrum 2026. április 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A piac kettészakadt: Európában inkább árcsökkenés és stabilizáció látszik, míg a hosszú távú járatoknál tartós drágulásra kell készülni.
A Morningstar elemzése szerint a Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult üzemanyagválságban az európai légitársaságok közül a Wizz Air a legsebezhetőbb.
Vitézy Dávid elsődleges célja a hazai közösségi közlekedés, különösen a válságos helyzetben lévő MÁV megmentése és fejlesztése.
A Pénzcentrum 2026. április 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Április 24-én tipikus tavaszi idő várható Magyarországon, többórás napsütéssel és mérsékelt felhőzettel.
A Sagrada Famíliától a Louvre‑ig mindenhol hónapokra előre elfogyó idősávokkal és hosszú sorokkal, és ahol ekkora a tömeg, ott megjelenik a tömeglehúzás is.
Újabb problémát hozott a briteknek a Brexit: minden utazásnál vagyonokat kell fizetniük kisállataik miatt
Az Egyesült Királyságban élő állattartók már nem használhatják az uniós kisállatútlevelet, ha kedvencükkel az Európai Unió területére szeretnének utazni.
Rossz hírt kaptak a főváros környéki ingázók: a hétvégére leáll a forgalom az egyik legfontosabb vonalon
Karbantartási munkálatok miatt pótlóbusz jár a H6-os HÉV helyett Soroksár és Szigetszentmiklós között az április 25-26-i hétvégén.
Megszólalt a szakértő a nyári repülőjegyekről: kiderült az igazság, ettől retteg a legtöbb magyar utazó
Az elmúlt napokban számos hír megjelent arról, hogy a nemzetközi helyzet következtében drasztikusan megdrágulhat, vagy korlátozottá válhat a repülés a nyári szezonban.
Ma is térdre rogyott a MÁV: felsővezeték-hiba miatt kimaradó járatokra, késésekre kell számítani több fővonalon
A szajoli állomáson felsővezeték-hiba okoz fennakadást a vasúti közlekedésben,
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
A repülőtér szerint a tavaszi és nyári időszakban ugyan nő az ütközések száma, de ezek ritkán jelentenek valódi veszélyt.
Extrém, helyenként akár 15-20 fokos hőingadozás teszi próbára a szervezetünket a napokban.
A Pénzcentrum 2026. április 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hatalmas fordulat az utazási szokásokban: turisták milliói menekülnek a feszült régiókból, Magyarország nagyot kaszálhat rajta
Előrejelzések szerint akár 225 ezerrel több turista érkezhet Magyarországra, mint a tavalyi évben.
