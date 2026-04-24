Megszólalt a közlekedési miniszternek jelölt Vitézy Dávid: elmondta, mivel fogja kezdeni a munkát
Vitézy Dávid elsődleges célja a hazai közösségi közlekedés, különösen a válságos helyzetben lévő MÁV megmentése és fejlesztése - erről a Telexnek beszélt.
A jelenleg fővárosi képviselőként dolgozó Vitézy az elmúlt napokban egyeztetett Magyar Péterrel és Ruff Bálint leendő kancelláriaminiszterrel. A felkérésre csütörtökön mondott végleges igent - erről a Pénzcentrum is beszámolt.
Kifejezetten szakminiszterként tekint magára, és a pozíciót azzal a feltétellel vállalta el, hogy a közösségi közlekedés fejlesztése kiemelt prioritást kap a kormányzati munkában. Bár budapesti szavazói miatt nehéz volt meghoznia a döntést, úgy véli, miniszterként sokkal hatékonyabban tudja majd szolgálni a főváros érdekeit is.
Vitézy Dávid szerint jelenleg a legégetőbb kihívást a MÁV stabilizálása jelenti. Vitézy szerint a vasúttársaság az üzemképes gördülőállomány hiánya miatt a tavalyinál is nehezebb nyári szezon elé néz. A helyzetet tovább súlyosbítja a szolnoki járműjavító privatizációja, valamint a Ganz-MÁVAG bedőlése. Ezek miatt a hazai karbantartási kapacitások drasztikusan lecsökkentek, így most kevesebb a bevethető InterCity-kocsi, mint egy évvel ezelőtt.
Az új vezetés a leendő kormány által visszaszerezni kívánt uniós forrásokat felhasználva a vasútfejlesztést tenné prioritássá az autópálya-építésekkel szemben. Bár a járműbeszerzési közbeszerzéseket azonnal elindítják, az új motorvonatok és kocsik egy éven belül még biztosan nem érkeznek meg.
Vitézy utalt arra, hogy MÁV-dolgozók felől máris kapott olyan jelzéseket, hogy az idei nyári szezon nagyon nehéz lehet, mert nincs elég üzemképes jármű a vasútnál.
A vasúti infrastruktúra miatt a késések sem fognak varázsütésre megszűnni - tette hozzá a kijelölt miniszter. Rövid távon az utastájékoztatás fejlesztésével, a tarifarendszer és az értékesítési mobilalkalmazás javításával tennék könnyebbé az utazók életét.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A budapesti közlekedés terén a HÉV-hálózat azonnali felújítása, majd a járműpark cseréje a legfőbb cél, emellett újraindítanák a korábban leállított agglomerációs vasútfejlesztéseket is. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy kész együttműködni Karácsony Gergely főpolgármesterrel és a többi önkormányzati vezetővel a közlekedési és városfejlesztési kérdésekben.
Az új minisztérium feladatai közé tartozik majd a KRESZ átfogó modernizálása, valamint a minőségi urbanisztikai szempontok érvényesítése az állami beruházásoknál. A jövőbeni tárcavezető a közösségi közlekedést előnyben részesítő, a nagyvárosi autóforgalmat csökkentő politikát ígér. Ugyanakkor határozottan elzárkózik az átgondolatlan, radikális zöld megoldásoktól. Ennek jegyében például a jövőben is támogatni fogja a budapesti repülőtér fejlesztését.
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
-
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.