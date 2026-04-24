2026. április 24. péntek György
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. október 29.Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. október 29-én.MTI/Szigetváry Zsolt
Utazás

Megszólalt a közlekedési miniszternek jelölt Vitézy Dávid: elmondta, mivel fogja kezdeni a munkát

Pénzcentrum
2026. április 24. 17:50

Vitézy Dávid elsődleges célja a hazai közösségi közlekedés, különösen a válságos helyzetben lévő MÁV megmentése és fejlesztése - erről a Telexnek beszélt.

A jelenleg fővárosi képviselőként dolgozó Vitézy az elmúlt napokban egyeztetett Magyar Péterrel és Ruff Bálint leendő kancelláriaminiszterrel. A felkérésre csütörtökön mondott végleges igent - erről a Pénzcentrum is beszámolt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kifejezetten szakminiszterként tekint magára, és a pozíciót azzal a feltétellel vállalta el, hogy a közösségi közlekedés fejlesztése kiemelt prioritást kap a kormányzati munkában. Bár budapesti szavazói miatt nehéz volt meghoznia a döntést, úgy véli, miniszterként sokkal hatékonyabban tudja majd szolgálni a főváros érdekeit is.

Két újabb minisztert jelentett be Magyar Péter: Vitézy Dávid is fontos tárcát kap
EZ IS ÉRDEKELHET
Két újabb minisztert jelentett be Magyar Péter: Vitézy Dávid is fontos tárcát kap
Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be kormánya újabb kulcsembereit.

Vitézy Dávid szerint jelenleg a legégetőbb kihívást a MÁV stabilizálása jelenti. Vitézy szerint a vasúttársaság az üzemképes gördülőállomány hiánya miatt a tavalyinál is nehezebb nyári szezon elé néz. A helyzetet tovább súlyosbítja a szolnoki járműjavító privatizációja, valamint a Ganz-MÁVAG bedőlése. Ezek miatt a hazai karbantartási kapacitások drasztikusan lecsökkentek, így most kevesebb a bevethető InterCity-kocsi, mint egy évvel ezelőtt.

Az új vezetés a leendő kormány által visszaszerezni kívánt uniós forrásokat felhasználva a vasútfejlesztést tenné prioritássá az autópálya-építésekkel szemben. Bár a járműbeszerzési közbeszerzéseket azonnal elindítják, az új motorvonatok és kocsik egy éven belül még biztosan nem érkeznek meg.

Vitézy utalt arra, hogy MÁV-dolgozók felől máris kapott olyan jelzéseket, hogy az idei nyári szezon nagyon nehéz lehet, mert nincs elég üzemképes jármű a vasútnál.

A vasúti infrastruktúra miatt a késések sem fognak varázsütésre megszűnni - tette hozzá a kijelölt miniszter. Rövid távon az utastájékoztatás fejlesztésével, a tarifarendszer és az értékesítési mobilalkalmazás javításával tennék könnyebbé az utazók életét.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A budapesti közlekedés terén a HÉV-hálózat azonnali felújítása, majd a járműpark cseréje a legfőbb cél, emellett újraindítanák a korábban leállított agglomerációs vasútfejlesztéseket is. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy kész együttműködni Karácsony Gergely főpolgármesterrel és a többi önkormányzati vezetővel a közlekedési és városfejlesztési kérdésekben.

Az új minisztérium feladatai közé tartozik majd a KRESZ átfogó modernizálása, valamint a minőségi urbanisztikai szempontok érvényesítése az állami beruházásoknál. A jövőbeni tárcavezető a közösségi közlekedést előnyben részesítő, a nagyvárosi autóforgalmat csökkentő politikát ígér. Ugyanakkor határozottan elzárkózik az átgondolatlan, radikális zöld megoldásoktól. Ennek jegyében például a jövőben is támogatni fogja a budapesti repülőtér fejlesztését.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
#utazás #közlekedés #MÁV #kormány #Budapest #vasút #agglomeráció #liszt ferenc repülőtér #miniszter #budapesti tömegközlekedés #autópálya építés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:50
17:46
17:29
17:15
17:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 24.
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 24.
Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán
2026. április 24.
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
2026. április 24.
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
NAPTÁR
Tovább
2026. április 24. péntek
György
17. hét
Április 24.
A kísérleti állatok világnapja
Április 24.
A rendőrség napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
2
3 hete
Hatalmas katonai akció indult a Magyarország déli határának közelében: utakat zártak le, helikopterek lepik el az eget
3
4 napja
Tavaszi kirándulás 2026-ban: ezek a célpontok a legnépszerűbbek a magyarok körében, ide utaznak legszívesebben Magyarországon
4
2 hete
Káosz a Liszt Ferenc reptéren: sorra törlik a járatokat, sok utas hoppon maradhat
5
1 hete
Új korszak jön Budapesten: a reptéri busz már a valós idejű repülőtéri forgalomhoz igazodik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartás
az állam pénzügyi gazdálkodása. Részei: központi költségvetés, önkormányzatok költségvetése, elkülönített állami pénzalapok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 17:00
Ezer embert rúg ki az Aldi: nagyon sokan kerülnek utcára, ezzel indokolják a létszámleépítést
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 16:02
Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán
Agrárszektor  |  2026. április 24. 17:27
Brutális drágulás a boltokban: már ennyit kell fizetni egy liter olajért