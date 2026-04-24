Megszólalt a közlekedési miniszternek jelölt Vitézy Dávid: elmondta, mivel fogja kezdeni a munkát

Vitézy Dávid elsődleges célja a hazai közösségi közlekedés, különösen a válságos helyzetben lévő MÁV megmentése és fejlesztése - erről a Telexnek beszélt.

A jelenleg fővárosi képviselőként dolgozó Vitézy az elmúlt napokban egyeztetett Magyar Péterrel és Ruff Bálint leendő kancelláriaminiszterrel. A felkérésre csütörtökön mondott végleges igent - erről a Pénzcentrum is beszámolt.

Kifejezetten szakminiszterként tekint magára, és a pozíciót azzal a feltétellel vállalta el, hogy a közösségi közlekedés fejlesztése kiemelt prioritást kap a kormányzati munkában. Bár budapesti szavazói miatt nehéz volt meghoznia a döntést, úgy véli, miniszterként sokkal hatékonyabban tudja majd szolgálni a főváros érdekeit is.

Vitézy Dávid szerint jelenleg a legégetőbb kihívást a MÁV stabilizálása jelenti. Vitézy szerint a vasúttársaság az üzemképes gördülőállomány hiánya miatt a tavalyinál is nehezebb nyári szezon elé néz. A helyzetet tovább súlyosbítja a szolnoki járműjavító privatizációja, valamint a Ganz-MÁVAG bedőlése. Ezek miatt a hazai karbantartási kapacitások drasztikusan lecsökkentek, így most kevesebb a bevethető InterCity-kocsi, mint egy évvel ezelőtt.

Az új vezetés a leendő kormány által visszaszerezni kívánt uniós forrásokat felhasználva a vasútfejlesztést tenné prioritássá az autópálya-építésekkel szemben. Bár a járműbeszerzési közbeszerzéseket azonnal elindítják, az új motorvonatok és kocsik egy éven belül még biztosan nem érkeznek meg.

Vitézy utalt arra, hogy MÁV-dolgozók felől máris kapott olyan jelzéseket, hogy az idei nyári szezon nagyon nehéz lehet, mert nincs elég üzemképes jármű a vasútnál.

A vasúti infrastruktúra miatt a késések sem fognak varázsütésre megszűnni - tette hozzá a kijelölt miniszter. Rövid távon az utastájékoztatás fejlesztésével, a tarifarendszer és az értékesítési mobilalkalmazás javításával tennék könnyebbé az utazók életét.

A budapesti közlekedés terén a HÉV-hálózat azonnali felújítása, majd a járműpark cseréje a legfőbb cél, emellett újraindítanák a korábban leállított agglomerációs vasútfejlesztéseket is. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy kész együttműködni Karácsony Gergely főpolgármesterrel és a többi önkormányzati vezetővel a közlekedési és városfejlesztési kérdésekben.

Az új minisztérium feladatai közé tartozik majd a KRESZ átfogó modernizálása, valamint a minőségi urbanisztikai szempontok érvényesítése az állami beruházásoknál. A jövőbeni tárcavezető a közösségi közlekedést előnyben részesítő, a nagyvárosi autóforgalmat csökkentő politikát ígér. Ugyanakkor határozottan elzárkózik az átgondolatlan, radikális zöld megoldásoktól. Ennek jegyében például a jövőben is támogatni fogja a budapesti repülőtér fejlesztését.

