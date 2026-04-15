Eltörlik a plázastopot? Csak az egyik szereplő 100 új boltot nyitna – több munkahely, nagyobb verseny, alacsonyabb árak. Mutatjuk, mit jelent ez a pénztárcáknak.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 15.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. április 15., szerda.
Névnap
Anasztázia, Tas
Friss hírek
- Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
- Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
- Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
- Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
- Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
- Brutális tempóban hódítják meg a kínai autók Magyarországot: óriási meglepetés érik 2026-ban
Deviza árfolyam
EUR: 363.81 Ft
CHF: 394.98 Ft
GBP: 418.7 Ft
USD: 308.51 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 44000 Ft
MOL: 4400 Ft
RICHTER: 12970 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.04.16: Gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Helyenként eső, zápor előfordulhat, délkeleten kicsi a csapadék esélye. Döntően mérsékelt marad az északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet hajnalban általában 4, 11, délután 19 és 24 fok között valószínű.
2026.04.17: Gomolyfelhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű. Helyenként megélénkül az északias légmozgás. Hajnalban 4, 10, délután 19, 23 fok valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni. (2026.04.14)
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
Nem kell feltétlenül a Karib-tengerhez utazni a tökéletes tengerparti élményért, hiszen Európa is bővelkedik lenyűgöző strandokban
Durva adatszivárgás történt a Booking.com oldalán: aki itt foglalt szállást mostanában, annak van egy rossz hírünk
Az eset igazi veszélyét nem önmagában az adatszivárgás jelenti, hanem az azt követő adathalász támadások lehetősége.g
A Zoska az elmúlt években sokaknak nem csupán egy reggeliző vagy kávézó volt, hanem egy igazi törzshely is. A bezárás híre ezért sokakat váratlanul érhet.
Évtizedekig a helyiek sem sejtették, mi lapul a közkedvelt kikötőnél: hamarosan turisták tömegei rohamozhatják meg a rejtett bunkert
Új életet kap a horvátországi Zengg (Senj) egyik elfeledett első világháborús bunkere és több történelmi parti erődítménye.
A Pénzcentrum 2026. április 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Heves zivatarok miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést a HungaroMet több dunántúli járásra, ám alig egy órával később már vissza is vonták azt.
A Lyridák nemcsak hullócsillagokat hoz, ritkán akár fényes tűzgömbök is felvillanhatnak az éjszakai égbolton.
A pilóták kétnapos sztrájkja miatt több budapesti járat is kiesett, és a fennakadások kedden is folytatódnak.
A Pénzcentrum 2026. április 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Fényes tűzgömbök lephetik el a magyar eget: íme a pontos dátum, amikor mindenkinek érdemes lesz felnéznie
Április 22-én tetőzik a Lyridák meteorraj, az esti órákban pedig egy ritka égi együttállás is megfigyelhető lesz – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.
Jelentős összeget fordít a repülőtér környezetében működő intézmények zajvédelmére a Budapest Airport.
-
