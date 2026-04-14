Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
Nem kell feltétlenül a Karib-tengerhez utazni a tökéletes tengerparti élményért, hiszen Európa is bővelkedik lenyűgöző strandokban. A kínálat a krétafehér homoktól egészen a vulkanikus fekete partokig terjed. Egy friss összeállítás tizenhat álomstrandot gyűjtött össze a kontinensről. Ezek között családbarát öblöket, szörfparadicsomokat és valódi természeti különlegességeket egyaránt találunk.
Az európai utazási piac 2026-ra látványosan átrendeződött. A hosszú távú, egzotikus úti célok, köztük a Maldív-szigetek vagy a délkelet-ázsiai strandok egyre kevésbé elérhetők a tömegek számára, részben a repülőjegyek drágulása, részben a Közel-Keletet érintő geopolitikai feszültségek miatt. Az Európai Turisztikai Bizottság legfrissebb jelentése szerint a légitársaságoknak a Közel-Kelet feletti légtérzárak és az Izrael–Irán konfliktus miatt jelentős kerülőutakat kell tenniük, ami növeli az üzemanyagköltségeket és csökkenti a kapacitást – ez pedig közvetlenül megjelenik a jegyárakban.
Mindez azt eredményezi, hogy az európai utazók egyre gyakrabban keresnek közelebbi, megfizethetőbb, mégis különleges alternatívákat. A 2025-ös Euronews Travel Trend Report szerint a „destination dupes”, vagyis a távoli, drága úti célok európai megfelelői iránti kereslet meredeken nő, ahogy a kontinensen belüli, könnyebben elérhető tengerpartok felértékelődnek.
A Közel-Kelet több korábban népszerű úti célja, Egyiptom, Jordánia, Izrael a bizonytalan biztonsági helyzet miatt sok utazó számára átmenetileg kiesett. A hosszú repülések drágulása és a geopolitikai kockázatok miatt az európaiak egyre inkább a kontinens saját partvidékei felé fordulnak, ahol a klasszikus mediterrán strandok mellett az Atlanti-óceán, az Északi-tenger és a Balti-tenger partjai is újra reflektorfénybe kerültek.
Ebben a helyzetben különösen aktuális megmutatni, hogy Európa tengerpartjai nemcsak alternatívák, hanem sok esetben világszínvonalú úti célok, a hollandiai homokdűnéktől az izlandi fekete lávapartokig, a portugál barlangoktól a francia fjordszerű öblökig.
Rejtett európai gyöngyszemek
Az északi partvidékek közül kiemelkedik a hollandiai Noordwijk aan Zee. Ennek több mint tizenhárom kilométeres fehér homokos strandján a lovaglástól a kiteszörfig számos tevékenység kipróbálható.
A német Északi-tenger legnagyobb szigetén, Sylten a Vörös-szirt környéki partszakasz naplementéje nyújt felejthetetlen látványt.
A brit Brighton tengerpartja nem klasszikus fürdőhely, sokkal inkább egy pezsgő közösségi tér. A több mint százhúsz éves móló vidámparkot, éttermeket és szuvenírüzleteket rejt.
Ezzel szemben Cornwall déli partján a Porthcurno Beach aranyszínű homokjával és sekély vizével a családokat, valamint a természetrajongókat is egyaránt vonzza.
Izland két strandja a lista legegzotikusabb tételei közé tartozik. A Gyémánt-strand a Jökulsárlón gleccserlagúna szomszédságában található, ahol átlátszó jégtömbök csillognak a fekete vulkanikus homokon. A Reynisfjara fekete homokstrandja a legismertebb izlandi part, ám egyben a legveszélyesebb is. Az úgynevezett "orvhullámok" váratlanul elönthetik a partszakaszt, ezért a helyet kizárólag apálykor szabad felkeresni - számol be összeállításában az ADAC.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A spanyol Baszkföldön található San Sebastián kagylóformájú öble, a Playa de la Concha, amelyet az ország egyik legszebb strandjaként tartanak számon.
A Kanári-szigeteken fekvő Fuerteventura tizenkét kilométeres, kiépítetlen partszakasza, a Playa de Cofete pedig az elvonulni vágyókat csábítja. Érdemes azonban tudni, hogy az erős áramlatok miatt ez a víz fürdésre nem alkalmas.
Portugáliában az Algarve régió két ikonikus helyszínnel is képviselteti magát. Az évmilliók alatt víz és szél által formált Benagil-barlang a térség egyik legkeresettebb látványossága, ám biztonsági okokból kizárólag hajókirándulás keretében látogatható. Az Algarve nyugati részén fekvő Praia da Bordeira elsősorban a szörfösök kedvence. A tengerbe ömlő Ribeira da Bordeira folyó nyugodtabb vize azonban a kisgyerekes családok számára is ideális.
Dél-Franciaországban a Marseille és Cassis közötti Calanques Nemzeti Park fjordszerű öbleinek türkiz vize és fehér mészkősziklái valóban lenyűgözőek.
Fontos azonban tudni, hogy 2025-ben kiderült: a park talaja a korábbi ipari tevékenységek miatt súlyosan szennyezett mérgező nehézfémekkel. A terület kármentesítése jelenleg is zajlik.
Szintén Franciaországhoz tartozik Korzika, ahol a Rondinara-öböl karibi hangulatú, fehér homokos, sekély vizű strandja a családok nagy kedvence.
A dél-európai szigetvilág további lenyűgöző helyszíneket is tartogat. A görögországi zakinthoszi Navagio-öböl hajóroncsos strandja földcsuszamlás-veszély miatt 2026-ban is zárva marad. A krétai Elafoníszi-strand rózsaszín homokja és lagúnája viszont továbbra is látogatható.
Hasonlóan lenyűgöző az olaszországi Szardínia keleti partján fekvő, csónakkal megközelíthető Cala Mariolu is, amelyet fehér és rózsaszín kavicsai miatt "hópihéknek" is neveznek. A listát a ciprusi Akamasz-félszigeten található Kék Lagúna zárja. Kristálytiszta vizének köszönhetően ez a sziget egyik legszebb búvár- és sznorkelező helyszíne.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.