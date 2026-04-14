Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Kilátás a dűne tetejéről az északi-tengeri naplementére Ameland szigetéről, Friesland, Hollandia
Utazás

Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon

Pénzcentrum
2026. április 14. 19:01

Nem kell feltétlenül a Karib-tengerhez utazni a tökéletes tengerparti élményért, hiszen Európa is bővelkedik lenyűgöző strandokban. A kínálat a krétafehér homoktól egészen a vulkanikus fekete partokig terjed. Egy friss összeállítás tizenhat álomstrandot gyűjtött össze a kontinensről. Ezek között családbarát öblöket, szörfparadicsomokat és valódi természeti különlegességeket egyaránt találunk.

Az európai utazási piac 2026-ra látványosan átrendeződött. A hosszú távú, egzotikus úti célok, köztük a Maldív-szigetek vagy a délkelet-ázsiai strandok egyre kevésbé elérhetők a tömegek számára, részben a repülőjegyek drágulása, részben a Közel-Keletet érintő geopolitikai feszültségek miatt. Az Európai Turisztikai Bizottság legfrissebb jelentése szerint a légitársaságoknak a Közel-Kelet feletti légtérzárak és az Izrael–Irán konfliktus miatt jelentős kerülőutakat kell tenniük, ami növeli az üzemanyagköltségeket és csökkenti a kapacitást – ez pedig közvetlenül megjelenik a jegyárakban.

Mindez azt eredményezi, hogy az európai utazók egyre gyakrabban keresnek közelebbi, megfizethetőbb, mégis különleges alternatívákat. A 2025-ös Euronews Travel Trend Report szerint a „destination dupes”, vagyis a távoli, drága úti célok európai megfelelői  iránti kereslet meredeken nő, ahogy a kontinensen belüli, könnyebben elérhető tengerpartok felértékelődnek.

A Közel-Kelet több korábban népszerű úti célja, Egyiptom, Jordánia, Izrael a bizonytalan biztonsági helyzet miatt sok utazó számára átmenetileg kiesett. A hosszú repülések drágulása és a geopolitikai kockázatok miatt az európaiak egyre inkább a kontinens saját partvidékei felé fordulnak, ahol a klasszikus mediterrán strandok mellett az Atlanti-óceán, az Északi-tenger és a Balti-tenger partjai is újra reflektorfénybe kerültek.

Ebben a helyzetben különösen aktuális megmutatni, hogy Európa tengerpartjai nemcsak alternatívák, hanem sok esetben világszínvonalú úti célok, a hollandiai homokdűnéktől az izlandi fekete lávapartokig, a portugál barlangoktól a francia fjordszerű öblökig.

Rejtett európai gyöngyszemek

Az északi partvidékek közül kiemelkedik a hollandiai Noordwijk aan Zee. Ennek több mint tizenhárom kilométeres fehér homokos strandján a lovaglástól a kiteszörfig számos tevékenység kipróbálható.

A német Északi-tenger legnagyobb szigetén, Sylten a Vörös-szirt környéki partszakasz naplementéje nyújt felejthetetlen látványt.

A brit Brighton tengerpartja nem klasszikus fürdőhely, sokkal inkább egy pezsgő közösségi tér. A több mint százhúsz éves móló vidámparkot, éttermeket és szuvenírüzleteket rejt.

Ezzel szemben Cornwall déli partján a Porthcurno Beach aranyszínű homokjával és sekély vizével a családokat, valamint a természetrajongókat is egyaránt vonzza.

Izland két strandja a lista legegzotikusabb tételei közé tartozik. A Gyémánt-strand a Jökulsárlón gleccserlagúna szomszédságában található, ahol átlátszó jégtömbök csillognak a fekete vulkanikus homokon. A Reynisfjara fekete homokstrandja a legismertebb izlandi part, ám egyben a legveszélyesebb is. Az úgynevezett "orvhullámok" váratlanul elönthetik a partszakaszt, ezért a helyet kizárólag apálykor szabad felkeresni - számol be összeállításában az ADAC.

Mikor a legolcsóbb Izland? Eláruljuk, mikor érdemes Izlandra utazni
EZ IS ÉRDEKELHET
Mikor a legolcsóbb Izland? Eláruljuk, mikor érdemes Izlandra utazni
Mikor érdemes Izlandra utazni és mikor a legolcsóbb Izland? Cikkünkből megtudhatod, mikor érdemes Izlandra menni, hogyan spórolhatsz a legtöbbet az izlandi repülőjegy árakon.

A spanyol Baszkföldön található San Sebastián kagylóformájú öble, a Playa de la Concha, amelyet az ország egyik legszebb strandjaként tartanak számon.

A Kanári-szigeteken fekvő Fuerteventura tizenkét kilométeres, kiépítetlen partszakasza, a Playa de Cofete pedig az elvonulni vágyókat csábítja. Érdemes azonban tudni, hogy az erős áramlatok miatt ez a víz fürdésre nem alkalmas.

Portugáliában az Algarve régió két ikonikus helyszínnel is képviselteti magát. Az évmilliók alatt víz és szél által formált Benagil-barlang a térség egyik legkeresettebb látványossága, ám biztonsági okokból kizárólag hajókirándulás keretében látogatható. Az Algarve nyugati részén fekvő Praia da Bordeira elsősorban a szörfösök kedvence. A tengerbe ömlő Ribeira da Bordeira folyó nyugodtabb vize azonban a kisgyerekes családok számára is ideális.

Dél-Franciaországban a Marseille és Cassis közötti Calanques Nemzeti Park fjordszerű öbleinek türkiz vize és fehér mészkősziklái valóban lenyűgözőek.

Fontos azonban tudni, hogy 2025-ben kiderült: a park talaja a korábbi ipari tevékenységek miatt súlyosan szennyezett mérgező nehézfémekkel. A terület kármentesítése jelenleg is zajlik.

Szintén Franciaországhoz tartozik Korzika, ahol a Rondinara-öböl karibi hangulatú, fehér homokos, sekély vizű strandja a családok nagy kedvence.

A dél-európai szigetvilág további lenyűgöző helyszíneket is tartogat. A görögországi zakinthoszi Navagio-öböl hajóroncsos strandja földcsuszamlás-veszély miatt 2026-ban is zárva marad. A krétai Elafoníszi-strand rózsaszín homokja és lagúnája viszont továbbra is látogatható.

Hasonlóan lenyűgöző az olaszországi Szardínia keleti partján fekvő, csónakkal megközelíthető Cala Mariolu is, amelyet fehér és rózsaszín kavicsai miatt "hópihéknek" is neveznek. A listát a ciprusi Akamasz-félszigeten található Kék Lagúna zárja. Kristálytiszta vizének köszönhetően ez a sziget egyik legszebb búvár- és sznorkelező helyszíne.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:45
19:27
19:15
19:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 14.
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
2026. április 13.
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
2026. április 14.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
2026. április 14.
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
2026. április 14.
Brutális tempóban hódítják meg a kínai autók Magyarországot: óriási meglepetés érik 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. április 14. kedd
Tibor
16. hét
Április 14.
A könyvtárosok világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
2
3 hete
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
3
2 hete
Nem a Balaton nyerte a hosszú hétvégét: ide utaznak húsvétkor tömegével a magyarok
4
1 hete
Hatalmas katonai akció indult a Magyarország déli határának közelében: utakat zártak le, helikopterek lepik el az eget
5
2 hete
35 milliós számlát hagyott maga után a titokzatos magángép: ki urizál a magyar reptéren?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 19:15
Magyar Péter bejelentése: ezek lesznek az új kormány egyik első intézkedései, két dolog elől azonnal elzárják a közpénzcsapot
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 18:43
Pártalapítás feltételei 2026-ban: mutatjuk, hogyan alapítsunk pártot és ki alapíthat pártot
Agrárszektor  |  2026. április 14. 19:29
Óriási dobásra készül a hazai élelmiszeripar: ezekkel hódítják meg Európát