Fényes tűzgömbök lephetik el a magyar eget: íme a pontos dátum, amikor mindenkinek érdemes lesz felnéznie

Április 22-én tetőzik a Lyridák meteorraj, az esti órákban pedig egy ritka égi együttállás is megfigyelhető lesz – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A meteorraj április közepétől aktív, a maximumát várhatóan 21 óra 40 perc körül éri el. Ilyenkor ideális körülmények között óránként akár 18 hullócsillag is feltűnhet az égbolton, Magyarországról azonban inkább 8–10 meteorra lehet számítani óránként. Az éjszaka előrehaladtával javulnak a megfigyelési esélyek, így később egyre több hullócsillag látszódhat.

A Lyridák az egyik legrégebben ismert meteorraj, már több mint kétezer éve is feljegyezték. Időnként erősebb aktivitást is mutat, ilyenkor fényes tűzgömbök is megjelenhetnek, és rövid időre jelentősen megnőhet a meteorok száma.

A megfigyeléshez nincs szükség külön eszközre, szabad szemmel is jól látható jelenségről van szó. A legjobb élményhez érdemes fényszennyezéstől távoli helyet választani, ahol tiszta az égbolt.

Aznap este egy látványos bolygó együttállás is színesíti az eget. A Hold és a Jupiter az Ikrek csillagképben közel kerül egymáshoz, fölöttük pedig a Pollux és a Castor csillag ragyog. A négy égitest együtt egy jól felismerhető, téglalap alakzatot rajzol ki. A Svábhegyi Csillagvizsgáló külön programmal is készül az eseményre, ahol vezetett megfigyeléseken is részt lehet venni.

