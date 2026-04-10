2026. április 10. péntek Zsolt
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Újudvar, 2024. augusztus 12.A hosszú expozíciós idõvel készült képen csíkot húz az égen egy hullócsillag Zala vármegyében, az újudvari tv-torony közelében 2024. augusztus 12-én éjjel, a Perseida meteorraj hullásának idején. A Perse
Utazás

Fényes tűzgömbök lephetik el a magyar eget: íme a pontos dátum, amikor mindenkinek érdemes lesz felnéznie

Pénzcentrum
2026. április 10. 19:33

Április 22-én tetőzik a Lyridák meteorraj, az esti órákban pedig egy ritka égi együttállás is megfigyelhető lesz – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A meteorraj április közepétől aktív, a maximumát várhatóan 21 óra 40 perc körül éri el. Ilyenkor ideális körülmények között óránként akár 18 hullócsillag is feltűnhet az égbolton, Magyarországról azonban inkább 8–10 meteorra lehet számítani óránként. Az éjszaka előrehaladtával javulnak a megfigyelési esélyek, így később egyre több hullócsillag látszódhat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Lyridák az egyik legrégebben ismert meteorraj, már több mint kétezer éve is feljegyezték. Időnként erősebb aktivitást is mutat, ilyenkor fényes tűzgömbök is megjelenhetnek, és rövid időre jelentősen megnőhet a meteorok száma.

Kapcsolódó cikkeink:

A megfigyeléshez nincs szükség külön eszközre, szabad szemmel is jól látható jelenségről van szó. A legjobb élményhez érdemes fényszennyezéstől távoli helyet választani, ahol tiszta az égbolt.

Aznap este egy látványos bolygó együttállás is színesíti az eget. A Hold és a Jupiter az Ikrek csillagképben közel kerül egymáshoz, fölöttük pedig a Pollux és a Castor csillag ragyog. A négy égitest együtt egy jól felismerhető, téglalap alakzatot rajzol ki. A Svábhegyi Csillagvizsgáló külön programmal is készül az eseményre, ahol vezetett megfigyeléseken is részt lehet venni.

Címlapkép: Varga György, MTI/MTVA 
#utazás #űrutazás #meteor #égi jelenségek #svábhegyi csillagvizsgáló #hold #űr #csillag #űrkutatás #égi jelenség #csillagászat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:15
20:04
19:33
19:15
19:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 10. péntek
Zsolt
15. hét
Április 10.
Nemzeti rákellenes nap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóstárs
Olyan természetes személy, vagy személyek, aki(k) az adóssal együtt egyetemleges felelősséget vállalnak az adósságra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
