2026. április 7. kedd Herman
13 °C Budapest
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 7.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 7.)

Pénzcentrum
2026. április 7. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. április 7.

Névnap

Herman

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 382.03 Ft
CHF: 414.56 Ft
GBP: 438.04 Ft
USD: 331.15 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 36810 Ft
MOL: 3946 Ft
RICHTER: 12150 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.04.08: Nagyrészt napos idő várható, de főleg a Dunától keletre gomolyfelhők képződnek, amelyek jobban összeállhatnak. Számottevő csapadék nem valószínű. Az északias szél sokfelé élénk, északkeleten és északnyugaton erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és +6 fok között alakul, ennél hidegebb a szélvédett északi völgyekben lehet. Délutánra 9 és 15 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.04.09: A gomolyfelhő-képződés mellett a legtöbb helyen sok napsütés ígérkezik, de Kelet-Magyarországon több lehet a felhő, és ott néhány zápor nem kizárt. Az északias szelet továbbra is élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +5 fok között alakul, a derült, szélcsendes fagyzugokban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. A maximum-hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés



Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás várható. A fejfájás, migrén mellett a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés léphet fel. Gyakrabban jelentkezhetnek az ízületi fájdalmak, a felső légúti megbetegedések is. (2026.04.06)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
NAPTÁR
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betétlekötés
látra szóló pénzünket lekötjük magasabb kamat elérése érdekében, a lekötési idő alatt pénzünk igénybe vétele kamatvesztéssel jár.

Több kisokos

