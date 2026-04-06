Tíz hátborzongatóan rejtélyes, magyarországi épület: mit rejtegethetnek még ezek a falak?

Az elhagyatott épületek felfedezése, az ún. urbex az elmúlt években globális jelenséggé nőtte ki magát, miközben Magyarországon is egyre több romos kastély, ipari létesítmény és szanatórium válik a kalandorok és fotósok célpontjává. Ezek a helyek nemcsak a múlt lenyomatát őrzik, hanem a pusztulás csendes tanúiként egyszerre kínálnak izgalmat és melankóliát azoknak, akik kíváncsiak rájuk. Most tíz ilyen helyet össze is szedtünk olvasóink számára.

Az utóbbi években látványosan felívelt az urbex – vagyis az elhagyatott épületek, ipari létesítmények és egykori közösségi terek felfedezésének – népszerűsége világszerte. Ami korábban szűk szubkultúrának számított, mára tömegeket vonzó jelenséggé vált: közösségi médiás felületeken és videómegosztókon milliók követik azoknak a tartalomkészítőknek a munkáját, akik rozsdaette gyárak, üresen kongó kastélyok vagy éppen időben megdermedt kórházak falai között járnak. Különösen ikonikus helyszín lett az Csernobil környéke, ahol az egykori tiltott zóna egyes részei ma már szervezett keretek között látogathatók, és évente turisták tízezreit vonzzák – köztük számos külföldi youtubert is.

Az urbex azonban nem csupán egzotikus, távoli helyszínekről szól. Magyarországon is meglepően gazdag az „elhagyatott örökség”: országszerte százával találhatók olyan egykori ipari üzemek, laktanyák, kastélyok vagy szanatóriumok, amelyek mára funkciójukat vesztve, lassú pusztulásra ítélve állnak. Ezek a helyek egyszerre hordozzák a felfedezés izgalmát és a hanyatlás melankóliáját. Egy-egy omladozó fal, hátrahagyott berendezés vagy kifakult felirat nemcsak látványosság, hanem lenyomata egy korszaknak, amelynek története gyakran feldolgozatlanul maradt.

Éppen ez a kettősség adja az urbex sajátos vonzerejét: a kaland és a múlt iránti kíváncsiság mellett egyfajta csendes társadalmi kritika is megjelenik benne. Mert miközben ezek a helyek egyre több érdeklődőt vonzanak, egyre nyilvánvalóbbá válik az is, hogy jelentős részük menthetetlenül enyészik el. A kérdés így már nemcsak az, hogy mit keresnek itt a felfedezők, hanem az is, hogy miért maradnak ezek az épületek sorsukra hagyva. Az állami és önkormányzati szerepvállalás hiánya, a forráshiány, illetve a hasznosítás körüli bizonytalanság mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek az értékek – legyen szó ipartörténeti emlékekről vagy egykori közösségi terekről – sokszor végleg eltűnnek a térképről.

Az alábbiakban tíz olyan magyarország helyszínt gyűjtöttünk össze, amelyek már rég enyészetté váltak, ám a kalandorok még a mai napig látogatják őket.

1. Póstelek – Wenckheim-kastély

A 20. század elején épült, egykor fényűző neobarokk kastély ma már inkább romantikus romként él tovább. A hatalmas park közepén álló épületet egykor komplett uradalom vette körül, rózsakertekkel, tóval és gazdasági épületekkel. A második világháború után kifosztották, azóta folyamatosan pusztul, miközben a természet lassan visszahódítja a területet.

2. Kelenföldi Hőerőmű

Budapest egyik legismertebb ipari „szellemépülete”, amelynek ikonikus vezérlőterme világszerte ismert. A különleges, art deco hangulatú belső tér miatt filmek és videoklipek kedvelt helyszíne lett, sőt olykor még Csernobil díszleteként is „szerepelt”.

3. Mátráháza - A "Pagoda"

A hegyvidék egykor pezsgő turizmusának emlékei ezek az üresen álló szállodák. Valaha a kikapcsolódni vágyó vendégek töltötték meg őket élettel, ma viszont a csend és az enyészet az úr. A változó utazási szokások és a fenntartási nehézségek sok ilyen épület sorsát pecsételték meg.

4. Hőgyész – Apponyi-kastély

Több évszázados múlttal rendelkező kastély, amelynek története a főúri pompától a lepusztulásig ível. Az épületet a 19. században Ybl Miklós tervei alapján újították fel, később azonban intézményként használták, majd szállodává alakították. Az utóbbi években teljesen kifosztották, mára súlyosan leromlott állapotba került.

5. Preisich Szanatórium – Tündérhegyi pszichiátria

A budai hegyek között megbújó egykori gyógyintézet egyszerre lenyűgöző és nyomasztó helyszín. A falakon még mindig láthatók a gyermekrajzok, a szobákban szétszórt dokumentumok hevernek. Az épület hosszú ideig különböző egészségügyi funkciókat látott el, végül 2009-ben végleg bezárt, azóta üresen áll.

6. Traubi-gyár (Balatonvilágos)

A „szocialista kólaként” is emlegetett Traubisoda gyártásának egykori központja ma már elhagyatott ipari terület. A márka hosszú ideig népszerű maradt, még a rendszerváltás után is, de a jogi viták és gazdasági problémák végül a gyártás végét hozták. Az egykori üzem ma egy korszak lezárásának jelképe.

7. Újmajor – elnéptelenedett katonai laktanya

Veszprém közelében található ez az egykori szovjet laktanyakomplexum, amely ma már csendes és jórészt lakatlan terület. Valaha egy önálló kis világként működött: lakóépületek, közösségi terek és szolgáltatások egész sora állt a katonák rendelkezésére, a mozitól a könyvtárig. Bár ma már inkább az enyészet uralja, a terület egy része továbbra is őrzött, és katonai célokat szolgál, így nem látogatható szabadon.

8. Siófok – régi vízmű épület

A századfordulón épült ipari létesítmény évtizedeken át biztosította a környék vízellátását, mielőtt több mint húsz éve leállították volna. Azóta a természet lassan körbenőtte, kívülről szinte el is rejti az épületet. Belül azonban még mindig ott maradtak a múlt nyomai: hátrahagyott eszközök, üres helyiségek és egyfajta baljós, posztapokaliptikus hangulat, amely könnyen magával ragadja az ide látogatót.

9. Veszprém – „szellemház” az Erzsébet ligetben

Az egykori kúria falai között a hatvanas–hetvenes években még pezsgő élet zajlott: lakások működtek itt, hirdetések szóltak bútorokról, hangszerekről, sőt még járművekről is. Később egészen más funkciót kapott: a nyolcvanas években a Belügyminisztériumhoz tartozó bölcsődeként működött, majd a kilencvenes évek végén rendőrségi szálló lett belőle. Az épületet még a 2000-es évek elején is használták, azóta azonban elhagyatottan áll, és mára a város egyik legrejtélyesebb helyszínévé vált.

10. Mikosszéplak – Mikosd–Zierer-kastély

A Vas és Zala megye határán, erdő mélyén megbúvó kastély már első pillantásra is különös hangulatot áraszt. A 19. század közepén épült, romantikus és neogótikus elemeket vegyítő épület egykor főúri rezidenciaként szolgált, később pedig gyermeküdülőként működött. A rendszerváltás után nagyszabású felújítást terveztek, ám a munkálatok félbemaradtak, azóta pedig az épület folyamatosan pusztul. Mára inkább kísérteties látványosság, amely egyszerre lenyűgöző és lehangoló.

Fontos, hogy tartsd be a törvényt!

Az elhagyatott helyek felfedezésének nincs mindenki által elfogadott, kőbe vésett szabálykönyve, mégis kialakult egyfajta íratlan normarendszer a közösségen belül. Ennek egyik legismertebb alapelve egyszerűen így foglalható össze: csak képeket vigyél haza, és csak a lábnyomodat hagyd magad után. Vagyis a cél nem a beavatkozás, hanem a megfigyelés és dokumentálás.

A legtöbben ennek szellemében járnak el, és igyekeznek a jogszabályokat is betartani – bár kétségtelen, hogy akadnak, akik a tiltott belépésre vonatkozó előírásokat vitatják, sőt olykor figyelmen kívül is hagyják. Ez azonban még az ő értelmezésük szerint sem jelent szabad felhatalmazást bármire: a rongálás, a lopás vagy bármilyen károkozás a közösségben széles körben elítélt. Ahogy Jeff Chapman is megfogalmazta, aki komolyan veszi ezt a tevékenységet, az nem tesz kárt, és nem visz el semmit ezekről a helyekről.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ezek az épületek és területek gyakran kockázatot jelentenek. Van, ahol ez alig érzékelhető, máshol viszont kifejezetten komoly: instabil szerkezetek, omlásveszély, veszélyes anyagok vagy egyszerűen a teljes elhagyatottságból fakadó kiszámíthatatlanság. Éppen ezért még a tapasztaltabbak is alaposan utánanéznek egy-egy helyszínnek, mielőtt útnak indulnak. A rossz állapotú, életveszélyes vagy egyértelműen tiltott területek felkeresése pedig nemcsak jogi, hanem biztonsági szempontból sem tekinthető jó döntésnek.