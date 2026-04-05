Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 5.)

2026. április 5.

Névnap

Vince

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.85 Ft

CHF: 417.38 Ft

GBP: 440.9 Ft

USD: 334.09 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. április 4.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 14. héten emelkedő számsorrendben a következők:

36, 45, 50, 67, 77

Joker: 713203

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 28 db

3-as találat: 2563 db

2-es találat: 85507 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 36810 Ft

MOL: 3946 Ft

RICHTER: 12150 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.04.06: Északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, mely napközben szakadozik, oszladozik az ország fölött, így általában sok napsütés valószínű. Északon, északkeleten helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél a délnyugati területeket leszámítva nagy területen megerősödik. A minimum általában 6 és 13 fok között alakul, de a kevésbé szeles délnyugati, déli tájakon a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 17 és 22 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.04.07: Általában derült, napos idő ígérkezik, legfeljebb kevés gomoly- és fátyolfelhővel, viszont délnyugaton a nap első felében még erősen felhős, borult lehet az ég. Csapadék nem várható. Az északnyugati szél napközben többfelé megélénkül, megerősödik. Hajnalban általában 0, +7 fok közötti értékek valószínűek, de a borongós délnyugati tájakon 10 fok körüli minimumokra, míg a szélvédett, derült fagyzugokban akár gyenge fagyra is lehet számítani. A csúcsérték 14, 19 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.04.04)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!