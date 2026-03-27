Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert – vihar miatt – fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.
Hiába a brutál belépőár, már teltházas a füredi Anna-bál: ekkor rendezik az egyik legszebb hazai eseményt 2026-ban
Hamar elkapkodták a 201. Anna‑bál jegyeit: mindhárom kategória – az Anna Café, az Árkádok és az Emelet – pillanatok alatt sold out lett, pedig a belépők ára idén is 145 ezer forint volt. A július 25-én megrendezendő, patinás balatonfüredi esemény iránt továbbra is óriási az érdeklődés, a bál és az Anna Fesztivál programjai pedig idén is több ezer látogatót mozgatnak meg.
A július 25-én megrendezendő, immár 201. Anna-bálra idén is hatalmas volt az érdeklődés: mindhárom jegykategória – az Anna Café, az Árkádok és az Emelet – teljesen elfogyott, pedig a hagyományos báli belépők ára 145 ezer forint volt. A jegyek március 23-án kerültek fel a rendszerbe, és rövid idő alatt mindet elkapkodták.
A patinás eseményt ezúttal is az Anna Fesztivál kíséri, amely operaestekkel, szerenádok éjszakájával, szívhalászattal és számos hagyományos programmal várja a látogatókat. Idén több mint húsz 18 éves balatonfüredi elsőbálozó lány kap meghívást a bálra – írja a Balaton.hu
Az ország egyik legrégebbi társadalmi eseményére mintegy 600 vendéget várnak. A bált július 25-én, szombaton rendezik meg az Anna Grand Hotel díszes termeiben és udvarában. A Gyógy téren idén nem állítanak fel pavilont, de az Anna Café teraszán helyet foglalhatnak majd a bálozók.
A vendégek a Vaszary-villa kertjében gyülekeznek, innen indul a zenés menet, és itt akasztják a hölgyek nyakába a sorszámozott herendi porcelán szíveket. A báli közönség választja ki a 15 legszebb lányt, közülük pedig a szakmai zsűri dönt a bál szépéről és udvarhölgyeiről.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A hagyományos palotást a Magyar Állami Operaház balettművészei táncolják, a bál szépe és udvarhölgyei éjfélkor mutatkoznak be, másnap pedig a Kisfaludy Színpadon is láthatók lesznek, majd sétakocsikáznak a városban. Az Anna Fesztivál július 21–26. között zajlik, operaestekkel, szerenádokkal, a közkedvelt Szívhalászattal és a Hagyományok Háza gálaestjével.
Címlapkép: MTI/Katona Tibor
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.