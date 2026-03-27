2026. március 27. péntek Hajnalka
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
MTI/Katona Tibor
Szórakozás

Hiába a brutál belépőár, már teltházas a füredi Anna-bál: ekkor rendezik az egyik legszebb hazai eseményt 2026-ban

Pénzcentrum
2026. március 27. 13:46

Hamar elkapkodták a 201. Anna‑bál jegyeit: mindhárom kategória – az Anna Café, az Árkádok és az Emelet – pillanatok alatt sold out lett, pedig a belépők ára idén is 145 ezer forint volt. A július 25-én megrendezendő, patinás balatonfüredi esemény iránt továbbra is óriási az érdeklődés, a bál és az Anna Fesztivál programjai pedig idén is több ezer látogatót mozgatnak meg.

A július 25-én megrendezendő, immár 201. Anna-bálra idén is hatalmas volt az érdeklődés: mindhárom jegykategória – az Anna Café, az Árkádok és az Emelet – teljesen elfogyott, pedig a hagyományos báli belépők ára 145 ezer forint volt. A jegyek március 23-án kerültek fel a rendszerbe, és rövid idő alatt mindet elkapkodták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A patinás eseményt ezúttal is az Anna Fesztivál kíséri, amely operaestekkel, szerenádok éjszakájával, szívhalászattal és számos hagyományos programmal várja a látogatókat. Idén több mint húsz 18 éves balatonfüredi elsőbálozó lány kap meghívást a bálra – írja a Balaton.hu

Az ország egyik legrégebbi társadalmi eseményére mintegy 600 vendéget várnak. A bált július 25-én, szombaton rendezik meg az Anna Grand Hotel díszes termeiben és udvarában. A Gyógy téren idén nem állítanak fel pavilont, de az Anna Café teraszán helyet foglalhatnak majd a bálozók.

A vendégek a Vaszary-villa kertjében gyülekeznek, innen indul a zenés menet, és itt akasztják a hölgyek nyakába a sorszámozott herendi porcelán szíveket. A báli közönség választja ki a 15 legszebb lányt, közülük pedig a szakmai zsűri dönt a bál szépéről és udvarhölgyeiről.

A hagyományos palotást a Magyar Állami Operaház balettművészei táncolják, a bál szépe és udvarhölgyei éjfélkor mutatkoznak be, másnap pedig a Kisfaludy Színpadon is láthatók lesznek, majd sétakocsikáznak a városban. Az Anna Fesztivál július 21–26. között zajlik, operaestekkel, szerenádokkal, a közkedvelt Szívhalászattal és a Hagyományok Háza gálaestjével.

#fesztivál #Balaton #turizmus #jegy #programok #kultúra #szórakozás #balatonfüred #jegyár #fesztiválok #hagyomány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 27. péntek
Hajnalka
13. hét
Március 27.
Színházi világnap
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Osztalék
Ha valaki valamely társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, akkor jogosult arra, hogy a társaság adott időszakban elért eredményéből tulajdoni hányadának arányában részesedjék. Ez a részesedés az osztalék.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
