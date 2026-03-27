Hiába a brutál belépőár, már teltházas a füredi Anna-bál: ekkor rendezik az egyik legszebb hazai eseményt 2026-ban

Hamar elkapkodták a 201. Anna‑bál jegyeit: mindhárom kategória – az Anna Café, az Árkádok és az Emelet – pillanatok alatt sold out lett, pedig a belépők ára idén is 145 ezer forint volt. A július 25-én megrendezendő, patinás balatonfüredi esemény iránt továbbra is óriási az érdeklődés, a bál és az Anna Fesztivál programjai pedig idén is több ezer látogatót mozgatnak meg.

A július 25-én megrendezendő, immár 201. Anna-bálra idén is hatalmas volt az érdeklődés: mindhárom jegykategória – az Anna Café, az Árkádok és az Emelet – teljesen elfogyott, pedig a hagyományos báli belépők ára 145 ezer forint volt. A jegyek március 23-án kerültek fel a rendszerbe, és rövid idő alatt mindet elkapkodták.

A patinás eseményt ezúttal is az Anna Fesztivál kíséri, amely operaestekkel, szerenádok éjszakájával, szívhalászattal és számos hagyományos programmal várja a látogatókat. Idén több mint húsz 18 éves balatonfüredi elsőbálozó lány kap meghívást a bálra – írja a Balaton.hu

Az ország egyik legrégebbi társadalmi eseményére mintegy 600 vendéget várnak. A bált július 25-én, szombaton rendezik meg az Anna Grand Hotel díszes termeiben és udvarában. A Gyógy téren idén nem állítanak fel pavilont, de az Anna Café teraszán helyet foglalhatnak majd a bálozók.

A vendégek a Vaszary-villa kertjében gyülekeznek, innen indul a zenés menet, és itt akasztják a hölgyek nyakába a sorszámozott herendi porcelán szíveket. A báli közönség választja ki a 15 legszebb lányt, közülük pedig a szakmai zsűri dönt a bál szépéről és udvarhölgyeiről.

A hagyományos palotást a Magyar Állami Operaház balettművészei táncolják, a bál szépe és udvarhölgyei éjfélkor mutatkoznak be, másnap pedig a Kisfaludy Színpadon is láthatók lesznek, majd sétakocsikáznak a városban. Az Anna Fesztivál július 21–26. között zajlik, operaestekkel, szerenádokkal, a közkedvelt Szívhalászattal és a Hagyományok Háza gálaestjével.

Címlapkép: MTI/Katona Tibor