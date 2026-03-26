Rossz hír érkezett a Balaton-partról: hiába volt népszerű, idén nem nyit ki a kedvelt pihenőhely
Sokakat meglepett a hír: a 2026-os szezonban nem nyitja meg kapuit a Balatonszemes egyik kedvelt családi pihenőhelye, a helyi élményfürdő. A döntés hátterében komoly gazdasági és műszaki problémák állnak.
Balatonszemes vezetése szerint a fürdő üzemeltetése már rövid távon is jelentős veszteséget okozna. Az első becslések még 20 millió forintos hiányról szóltak, azonban a részletes számítások alapján két hónap alatt akár 40–50 millió forintos mínuszt is termelhetne a létesítmény. Iváncsics Zsolt polgármester szerint a költségek – köztük a mintegy 15 millió forintos bérköltség – messze meghaladják a várható bevételeket, ezért az önkormányzat végül a zárva tartás mellett döntött - írta a Sonline.hu.
A gazdasági nehézségek mellett a fürdő műszaki állapota is komoly kihívást jelent. A több mint 30 éves gépészet elavult, a burkolatok és a rendszerek felújításra szorulnak. A létesítmény ráadásul több szempontból sem felel meg a mai vendégigényeknek:
- a medencék vize nem fűtött
- hiányoznak a modern élményelemek és csúszdák
- az informatikai háttér is korszerűtlen
Mindez jelentős beruházást igényelne ahhoz, hogy versenyképes maradjon a Balaton környéki kínálatban.
Újratervezés jöhet a bezárás helyett
A településvezetés hangsúlyozta: a döntés nem végleges bezárást jelent, hanem egyfajta „kényszerszünetet”. A cél most egy olyan befektető vagy üzemeltető megtalálása, aki képes lehet modernizálni és hosszú távon fenntarthatóvá tenni a fürdőt.
A helyiek számára az is fontos hír, hogy a zárva tartás nem jár munkahelyek megszűnésével: az állandó dolgozókat az önkormányzat más területeken foglalkoztatja tovább.
-
