2026. március 26. csütörtök Emánuel
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
closed Pool
HelloVidék

Rossz hír érkezett a Balaton-partról: hiába volt népszerű, idén nem nyit ki a kedvelt pihenőhely

2026. március 26. 09:15

Sokakat meglepett a hír: a 2026-os szezonban nem nyitja meg kapuit a Balatonszemes egyik kedvelt családi pihenőhelye, a helyi élményfürdő. A döntés hátterében komoly gazdasági és műszaki problémák állnak.

Balatonszemes vezetése szerint a fürdő üzemeltetése már rövid távon is jelentős veszteséget okozna. Az első becslések még 20 millió forintos hiányról szóltak, azonban a részletes számítások alapján két hónap alatt akár 40–50 millió forintos mínuszt is termelhetne a létesítmény. Iváncsics Zsolt polgármester szerint a költségek – köztük a mintegy 15 millió forintos bérköltség – messze meghaladják a várható bevételeket, ezért az önkormányzat végül a zárva tartás mellett döntött - írta a Sonline.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A gazdasági nehézségek mellett a fürdő műszaki állapota is komoly kihívást jelent. A több mint 30 éves gépészet elavult, a burkolatok és a rendszerek felújításra szorulnak. A létesítmény ráadásul több szempontból sem felel meg a mai vendégigényeknek:

  • a medencék vize nem fűtött
  • hiányoznak a modern élményelemek és csúszdák
  • az informatikai háttér is korszerűtlen

Mindez jelentős beruházást igényelne ahhoz, hogy versenyképes maradjon a Balaton környéki kínálatban.

Újratervezés jöhet a bezárás helyett

A településvezetés hangsúlyozta: a döntés nem végleges bezárást jelent, hanem egyfajta „kényszerszünetet”. A cél most egy olyan befektető vagy üzemeltető megtalálása, aki képes lehet modernizálni és hosszú távon fenntarthatóvá tenni a fürdőt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A helyiek számára az is fontos hír, hogy a zárva tartás nem jár munkahelyek megszűnésével: az állandó dolgozókat az önkormányzat más területeken foglalkoztatja tovább.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #Balaton #turizmus #fürdő #beruházás #belföld #gazdaság #zárva tartás #belföldi turizmus #bezárás #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 26. csütörtök
Emánuel
13. hét
Március 26.
A dokumentumszabadság világnapja
Március 26.
A Lila nap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatmarzs
A hitelkamatok és betéti kamatok a különbsége.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
