Kellemes időnek indul, de váratlan égzengés rontja el a nap második felét: jobb, ha erre felkészülsz

Marad a túlnyomórészt felhős idő. A nappali csúcshőmérséklet 13 és 17 fok között alakul, délután pedig főként a Dunántúlon kell záporokra, esetleg zivatarokra számítani.

A Kiderül előrejelzése szerint hosszabb napos időszakokra leginkább csak a délelőtti órákban van esély. Később megnövekszik a gomolyfelhőzet. Délig alig várható csapadék, a nap második felében azonban a nyugati országrészben már több helyen eleredhet az eső, elvétve pedig meg is dörrenhet az ég.

A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt lesz. A keleties szél csupán a záporok környezetében élénkülhet meg. A kellemes nappali felmelegedést követően késő estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő - írja a kiderül.hu.