Kiszámolták: ezek voltak Magyarország legproblémásabb vasútvonalai 2025-ben

Hiába kevesebb a hibapont, a késések és műszaki problémák 2025-ben is sok bosszúságot okoztak az utasoknak. A HVG összesítése szerint továbbra is van olyan vasútvonal, amely messze kiemelkedik a mezőnyből – negatív értelemben.

A HVG összeállította a legproblémásabb vasúti vonalak listáját. A rangsort a hibapontok alapján állították fel, melyekből 2025-ben összesen 2827,5-öt jegyeztek fel a magyar vasútvonalakon, 97-tel kevesebbet, mint 2024-ben, részben a kedvező időjárásnak és a veszprémi pályazárnak köszönhetően. Új szereplőnek bizonyult a dobogón a dél-balatoni vonal – írja a forbes.hu a HVG cikkét szemlézve.

A magyar vasúthálózaton 2025-ben összesen 2827,5 hibapontot regisztráltak, ami ugyan 97-tel kevesebb az egy évvel korábbinál, ám ez elsősorban a kedvezőbb időjárásnak és egyes pályazáraknak köszönhető – derül ki a HVG összeállításából. A számokból az is jól látszik: vannak vonalak, ahol a problémák továbbra is mindennaposak.

A „káoszkirály” címét idén is a Budapest–Debrecen–Záhony vasútvonal vitte el

Ez a szakasz 2025-ben is messze a legtöbb hibapontot gyűjtötte, így továbbra is az ország legproblémásabb vasútvonalának számít.

A rangsor második helyére a győri fővonal került vissza: a felújítás után ugyan javult a helyzet, de 249,5 hibaponttal még mindig komoly fennakadások jellemezték a közlekedést.

került vissza: a felújítás után ugyan javult a helyzet, de 249,5 hibaponttal még mindig komoly fennakadások jellemezték a közlekedést. A dobogó harmadik fokára új szereplő futott be: a dél-balatoni vasútvonal. Itt elsősorban a nyári időszak okozott gondokat, amikor a megnövekedett utasforgalom, a sorompóhibák, valamint a kánikula miatti kapacitáskorlátozások vezettek gyakori késésekhez. A balatoni szakaszokon így a főszezonban különösen sok bosszúság érte az utazókat.

Kilométerarányosan ugyanakkor nem ezek a vonalak teljesítettek a legrosszabbul: ebben az összevetésben a Vámosgyörk–Gyöngyös közötti szakasz bizonyult a legproblémásabbnak. Ez azt jelenti, hogy rövidebb hossza ellenére arányaiban itt jelentkezett a legtöbb műszaki vagy üzemeltetési hiba.

A lista másik végén viszont akadnak pozitív példák is. A GYSEV egyes vonalai, valamint a balatonfenyvesi kisvasút kifejezetten jól teljesítettek, ezeknél a hibapontok száma alacsony maradt.

Összességében tehát ugyan statisztikailag enyhe javulás látható a magyar vasút állapotában, a rangsor élén álló vonalak esetében az utasok mindennapjai alapján ez aligha érzékelhető. A számok inkább azt mutatják: a problémák földrajzilag továbbra is koncentráltak, és bizonyos útvonalakon a késés továbbra is inkább szabály, mint kivétel.

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán