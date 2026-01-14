2026. január 14. szerda Bódog
Verőce, 2025. szeptember 12.A Vácról Balassagyarmatra tartó vonat kisiklott kocsijai Verőcén, Magyarkút megállónál 2025. szeptember 12-én. A balesetben két MÁV-alkalmazott könnyebben megsérült.MTI/Máthé Zoltán
Utazás

Kiszámolták: ezek voltak Magyarország legproblémásabb vasútvonalai 2025-ben

Pénzcentrum
2026. január 14. 09:45

Hiába kevesebb a hibapont, a késések és műszaki problémák 2025-ben is sok bosszúságot okoztak az utasoknak. A HVG összesítése szerint továbbra is van olyan vasútvonal, amely messze kiemelkedik a mezőnyből – negatív értelemben.

A HVG összeállította a legproblémásabb vasúti vonalak listáját. A rangsort a hibapontok alapján állították fel, melyekből 2025-ben összesen 2827,5-öt jegyeztek fel a magyar vasútvonalakon, 97-tel kevesebbet, mint 2024-ben, részben a kedvező időjárásnak és a veszprémi pályazárnak köszönhetően. Új szereplőnek bizonyult a dobogón a dél-balatoni vonal – írja a forbes.hu a HVG cikkét szemlézve.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar vasúthálózaton 2025-ben összesen 2827,5 hibapontot regisztráltak, ami ugyan 97-tel kevesebb az egy évvel korábbinál, ám ez elsősorban a kedvezőbb időjárásnak és egyes pályazáraknak köszönhető – derül ki a HVG összeállításából. A számokból az is jól látszik: vannak vonalak, ahol a problémák továbbra is mindennaposak.

A „káoszkirály” címét idén is a Budapest–Debrecen–Záhony vasútvonal vitte el

Ez a szakasz 2025-ben is messze a legtöbb hibapontot gyűjtötte, így továbbra is az ország legproblémásabb vasútvonalának számít.

  • A rangsor második helyére a győri fővonal került vissza: a felújítás után ugyan javult a helyzet, de 249,5 hibaponttal még mindig komoly fennakadások jellemezték a közlekedést.
  • A dobogó harmadik fokára új szereplő futott be: a dél-balatoni vasútvonal. Itt elsősorban a nyári időszak okozott gondokat, amikor a megnövekedett utasforgalom, a sorompóhibák, valamint a kánikula miatti kapacitáskorlátozások vezettek gyakori késésekhez. A balatoni szakaszokon így a főszezonban különösen sok bosszúság érte az utazókat.

Kilométerarányosan ugyanakkor nem ezek a vonalak teljesítettek a legrosszabbul: ebben az összevetésben a Vámosgyörk–Gyöngyös közötti szakasz bizonyult a legproblémásabbnak. Ez azt jelenti, hogy rövidebb hossza ellenére arányaiban itt jelentkezett a legtöbb műszaki vagy üzemeltetési hiba.

A lista másik végén viszont akadnak pozitív példák is. A GYSEV egyes vonalai, valamint a balatonfenyvesi kisvasút kifejezetten jól teljesítettek, ezeknél a hibapontok száma alacsony maradt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Összességében tehát ugyan statisztikailag enyhe javulás látható a magyar vasút állapotában, a rangsor élén álló vonalak esetében az utasok mindennapjai alapján ez aligha érzékelhető. A számok inkább azt mutatják: a problémák földrajzilag továbbra is koncentráltak, és bizonyos útvonalakon a késés továbbra is inkább szabály, mint kivétel.

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán
