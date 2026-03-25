2026. március 25. szerda Irén, Írisz
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lisszabon, Portugália, 2025. augusztus 18., Zöld flixbus busz gyorsan halad az autópályán
Utazás

Kiderült, hiánypótló reptéri járatot indít a Flixbus Magyarországon: ez lehet a közlekedési fordulat első lépése?

Pénzcentrum
2026. március 25. 14:31

A FlixBus tízéves magyarországi jelenlétének évében új fejezetet nyit: március végétől közvetlen járat indul a Budapest Keleti pályaudvar és a Liszt Ferenc Repülőtér között. Ez az első olyan viszonylat, amelyet a cég belföldi forgalomban is értékesít, és egyben jelzi, hogy a vállalat a hazai piac fokozatos megnyitására készül.

Ebben az évben ünnepli magyarországi működésének 10. évfordulóját a FlixBus. 2016-ban még csak egyetlen vonalon állt meg az első zöld buszuk Magyarországon: a Népligetből Bécsbe induló 902-es járaton. 2016 és 2026 márciusa között több mint 8,5 millió utas vette igénybe a magyarországi megállókat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Budapest 2026-ra a vállalat egyik legfontosabb közép- és kelet-európai csomópontjává fejlődött: a magyar fővárosból összesen 66 nemzetközi vonalon napi átlagosan 110 járatindulással járnak közvetlen járatok, amelyek 17 ország 253 városát kötik össze a fővárossal, átszállás nélkül. 2016 óta összesen több mint 8,5 millió utas vette igénybe a magyarországi  megállókat. A hálózat jelenleg 19 megállót üzemeltet Magyarország 14 városában. Ebből hat új megállóként csatlakozik a nemzetközi hálózathoz 2026-ban. Négy helyszín teljesen újonnan jelenik meg: a Budapest Keleti és Budapest Déli pályaudvar, valamint Esztergom és Sárvár. Két város, Hévíz és Keszthely pedig hosszú kihagyás után újra felkerül a zöld térképre.

Budapest regionális szerepét az utazási trendek is egyértelműen alátámasztják. 2025-ben a legtöbben a következő városokba utaztak a társasággal Budapestről:

  1. Bécs – 3 899 Ft-tól
  2. Pozsony – 4 299 Ft-tól
  3. Zágráb – 7 449 Ft-tól
  4. Krakkó – 6 889 Ft-tól
  5. Prága – 8 249 Ft-tól

Egyre meghatározóbb szerepet játszanak a repülőtéri összeköttetések is: a Budapest–Bécsi repülőtér kapcsolat a 6. legnépszerűbb úticél, a Budapest Repülőtér–Kassa viszonylatot pedig a 9. legtöbben választják, jól mutatva, hogy az utasok egyre tudatosabban használják az intermodális megoldásokat.

A következő lépés: a belföldi piac megnyitása

A tíz éves jelenlét tapasztalatai alapján a FlixBus egyértelmű üzenetet fogalmaz meg: Magyarországon is szabad piaci alapon kellene működnie a távolsági közösségi közlekedésnek. A vállalat meggyőződése szerint a piacnyitás nemcsak versenyképesebbé tenné a közlekedést, hanem érzékelhetően javítaná az ország általános mobilitását és a kisebb városok elérhetőségét is.

Első lépésként 2026 márciusában elindult a jegyértékesítés a Budapest Keleti pályaudvar és a Budapest Repülőtér közötti összeköttetésre – ez az első kabotázs járatuk Magyarországon. A teljes vonalon Budapest Repülőtér és Gdansk közötti vonal áprilistól naponta egyszer kétirányban közlekedik, 2 499 Ft-os induló áron: reggel 8:45-kor indul Budapest Keletiről és 9:30-ra ér a repülőtérre; visszafelé 20:45-kor indul a repülőtérről és 21:45-re érkezik Keleti pályaudvarra. Bár ez egy szerény első lépés, jelzésértéke annál nagyobb: bizonyítja, hogy a belföldi kereslet valós, és hogy a FlixBus készen áll a hazai hálózat fokozatos kiépítésére.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A szomszédos országok példái jól megmutatják, mire lehet számítani egy valódi piacnyitástól. Romániában az utasok azonnal reagáltak a liberalizációra: mindössze nyolc hónap alatt (2025 júliusa – 2026 februárja) a 300 ezer utast szállítottak belföldi járatokon, ami az összes romániai utas közel felét jelenti. Horvátországban a belföldi megjelenés évi 2,7 millió kilométernyi új kapacitást adott a hálózathoz.

A szomszédos országokban szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy ahol a távolsági
buszközlekedés szabad piaci alapon működik, ott az utasok több lehetőséget kapnak, a kisebb városok jobban elérhetővé válnak, és a helyi turizmus is profitál belőle. Magyarország adottságai és az elmúlt tíz év folyamatosan növekvő utasszámai alapján úgy látjuk, hogy itt is megvan az igény és a potenciál erre

– mondta el Michal Leman, a FlixBus kelet-európai régiójának alelnöke a szerdai sajtótájékoztatón.

A legsikeresebb vonal már 10 éve: Budapest-Bécs

Ha egyetlen útvonallal kellene jellemezni a vállalat  magyarországi sikerét, az a Budapest–Bécs 902-es járat lenne. Ez volt az első vonal 2016-ban, és azóta a hálózat legemblematikusabb útvonala maradt: a napi átlagos járatszám 10-ről 27-re nőtt – ez 161%-os növekedés egy évtized alatt. A 902-es ma a teljes globális hálózatának legsűrűbben közlekedő járata, és a Magyarországról elérhető legnépszerűbb nemzetközi úticél – a második helyezettnél háromszor több jegy kel el rá.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #Budapest #turizmus #busz #piac #jegyárak #magyarország #repülőtér #vállalat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:31
14:12
14:07
13:51
13:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. március 25. szerda
Irén, Írisz
13. hét
Március 25.
A magzatgyermek világnapja
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Március 25.
A gofri világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betétbiztosítás
a betétek befagyása esetén életbe lépő biztosítás, amely kártalanít egymillió forintig 100%-ban, afelett 6 millió forintig 90%-ban, az esedékes kamatot is beleértve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
