Kiderült, hiánypótló reptéri járatot indít a Flixbus Magyarországon: ez lehet a közlekedési fordulat első lépése?
A FlixBus tízéves magyarországi jelenlétének évében új fejezetet nyit: március végétől közvetlen járat indul a Budapest Keleti pályaudvar és a Liszt Ferenc Repülőtér között. Ez az első olyan viszonylat, amelyet a cég belföldi forgalomban is értékesít, és egyben jelzi, hogy a vállalat a hazai piac fokozatos megnyitására készül.
Ebben az évben ünnepli magyarországi működésének 10. évfordulóját a FlixBus. 2016-ban még csak egyetlen vonalon állt meg az első zöld buszuk Magyarországon: a Népligetből Bécsbe induló 902-es járaton. 2016 és 2026 márciusa között több mint 8,5 millió utas vette igénybe a magyarországi megállókat.
Budapest 2026-ra a vállalat egyik legfontosabb közép- és kelet-európai csomópontjává fejlődött: a magyar fővárosból összesen 66 nemzetközi vonalon napi átlagosan 110 járatindulással járnak közvetlen járatok, amelyek 17 ország 253 városát kötik össze a fővárossal, átszállás nélkül. 2016 óta összesen több mint 8,5 millió utas vette igénybe a magyarországi megállókat. A hálózat jelenleg 19 megállót üzemeltet Magyarország 14 városában. Ebből hat új megállóként csatlakozik a nemzetközi hálózathoz 2026-ban. Négy helyszín teljesen újonnan jelenik meg: a Budapest Keleti és Budapest Déli pályaudvar, valamint Esztergom és Sárvár. Két város, Hévíz és Keszthely pedig hosszú kihagyás után újra felkerül a zöld térképre.
Budapest regionális szerepét az utazási trendek is egyértelműen alátámasztják. 2025-ben a legtöbben a következő városokba utaztak a társasággal Budapestről:
- Bécs – 3 899 Ft-tól
- Pozsony – 4 299 Ft-tól
- Zágráb – 7 449 Ft-tól
- Krakkó – 6 889 Ft-tól
- Prága – 8 249 Ft-tól
Egyre meghatározóbb szerepet játszanak a repülőtéri összeköttetések is: a Budapest–Bécsi repülőtér kapcsolat a 6. legnépszerűbb úticél, a Budapest Repülőtér–Kassa viszonylatot pedig a 9. legtöbben választják, jól mutatva, hogy az utasok egyre tudatosabban használják az intermodális megoldásokat.
A következő lépés: a belföldi piac megnyitása
A tíz éves jelenlét tapasztalatai alapján a FlixBus egyértelmű üzenetet fogalmaz meg: Magyarországon is szabad piaci alapon kellene működnie a távolsági közösségi közlekedésnek. A vállalat meggyőződése szerint a piacnyitás nemcsak versenyképesebbé tenné a közlekedést, hanem érzékelhetően javítaná az ország általános mobilitását és a kisebb városok elérhetőségét is.
Első lépésként 2026 márciusában elindult a jegyértékesítés a Budapest Keleti pályaudvar és a Budapest Repülőtér közötti összeköttetésre – ez az első kabotázs járatuk Magyarországon. A teljes vonalon Budapest Repülőtér és Gdansk közötti vonal áprilistól naponta egyszer kétirányban közlekedik, 2 499 Ft-os induló áron: reggel 8:45-kor indul Budapest Keletiről és 9:30-ra ér a repülőtérre; visszafelé 20:45-kor indul a repülőtérről és 21:45-re érkezik Keleti pályaudvarra. Bár ez egy szerény első lépés, jelzésértéke annál nagyobb: bizonyítja, hogy a belföldi kereslet valós, és hogy a FlixBus készen áll a hazai hálózat fokozatos kiépítésére.
A szomszédos országok példái jól megmutatják, mire lehet számítani egy valódi piacnyitástól. Romániában az utasok azonnal reagáltak a liberalizációra: mindössze nyolc hónap alatt (2025 júliusa – 2026 februárja) a 300 ezer utast szállítottak belföldi járatokon, ami az összes romániai utas közel felét jelenti. Horvátországban a belföldi megjelenés évi 2,7 millió kilométernyi új kapacitást adott a hálózathoz.
A szomszédos országokban szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy ahol a távolsági
buszközlekedés szabad piaci alapon működik, ott az utasok több lehetőséget kapnak, a kisebb városok jobban elérhetővé válnak, és a helyi turizmus is profitál belőle. Magyarország adottságai és az elmúlt tíz év folyamatosan növekvő utasszámai alapján úgy látjuk, hogy itt is megvan az igény és a potenciál erre
– mondta el Michal Leman, a FlixBus kelet-európai régiójának alelnöke a szerdai sajtótájékoztatón.
A legsikeresebb vonal már 10 éve: Budapest-Bécs
Ha egyetlen útvonallal kellene jellemezni a vállalat magyarországi sikerét, az a Budapest–Bécs 902-es járat lenne. Ez volt az első vonal 2016-ban, és azóta a hálózat legemblematikusabb útvonala maradt: a napi átlagos járatszám 10-ről 27-re nőtt – ez 161%-os növekedés egy évtized alatt. A 902-es ma a teljes globális hálózatának legsűrűbben közlekedő járata, és a Magyarországról elérhető legnépszerűbb nemzetközi úticél – a második helyezettnél háromszor több jegy kel el rá.
