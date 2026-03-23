2026. március 23. hétfő Emőke
12 °C Budapest
Utazás

Brutális baleset a világ legforgalmasabb repterén: leállították a forgalmat

MTI
2026. március 23. 08:14

Egy Montrealból érkező Air Canada Express utasszállító repülőgép földi járművel ütközött leszállás közben vasárnap éjjel a New York-i LaGuardia repülőtéren - közölte a FlightRadar24 járatkövető szolgáltatás.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a balesetet követően ideiglenesen leállította a repülőtér teljes forgalmát vészhelyzetre hivatkozva. A hatóság jelezte, hogy nagy a valószínűsége a korlátozás meghosszabbításának.

A New York-i tűzoltóság megerősítette, hogy egységei a helyszínen dolgoznak, de részleteket nem közölt. A hatóságok, valamint az Air Canada egyelőre nem reagáltak a sajtó megkereséseire. Helyi médiajelentések szerint az incidens vasárnap késő este történt a gurulóúton.

Az NBC News arról számolt be, hogy négy ember megsérült, és a repülőgép pilótája, valamint másodpilótája súlyos sérüléseket szenvedett.

A hírt hivatalos források egyelőre nem erősítették meg. A LaGuardia repülőtér forgalmát az eset miatt felfüggesztették, ami jelentős fennakadásokat okozhat az amerikai belföldi légi közlekedésben.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #baleset #légitársaság #repülőtér #usa #vészhelyzet #repülőgép #tűzoltóság #járat #légiforgalom #new york

