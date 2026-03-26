Gyógyszerész kezében gyógyszeres doboz és kapszulacsomagolás a gyógyszertárban.
Egészség

Hatalmas változás élesedik a hazai patikákban: erre sok magyar beteg már régóta várhatott

Pénzcentrum
2026. március 26. 11:32

A jövőben bizonyos esetekben gyógyszerészek és okleveles kiterjesztett hatáskörű ápolók is felírhatnak tb-támogatott gyógyszereket a krónikus betegek számára - áll a friss Magyar Közlönyben. A Pintér Sándor belügyminiszter által jegyzett, fél év múlva hatályba lépő rendelet célja, hogy a folyamatos terápiára szorulók gyógyszerellátása zavartalan maradjon.

Egy új szabályozás értelmében az elektronikus vagy papíralapú vények kiállítására csak külön engedéllyel nyílik lehetőség. Ezt a vezető gyógyszerész, az intézeti főgyógyszerész, illetve a háziorvos vagy a házi gyermekorvos előzetesen hagyhatja jóvá a szakemberek számára.

A felírásnak szigorú feltételei vannak. A gyógyszerész vagy az ápoló első alkalommal csak akkor rendelhet el egy adott készítményt, ha a megelőző fél évben a kezelőorvos már legalább 120 napra elegendő adagot felírt belőle, és azt a páciens ki is váltotta. A későbbiekben is kizárólag akkor írhatnak fel gyógyszert, ha a készítményt legutóbb orvos rendelte el. További feltétel, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nem szerepelhet az adott gyógyszerből érvényes, kiváltatlan orvosi vény.

További lényeges megkötés, hogy a gyógyszerész kizárólag a patikában személyesen megjelenő beteg, vagy annak törvényes képviselője számára állíthat ki vényt. Egy alkalommal legfeljebb 30 napra elegendő mennyiség írható fel. Ha azonban a legkisebb eredeti csomagolás ennél nagyobb, akkor a 30 napos adaghoz legközelebb eső kiszerelést kaphatja meg a páciens.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:16
12:10
12:04
11:45
11:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 26.
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 26.
Kiderült a kőkemény igazság a forintról: eljött az idő a 100 ezres bankó bevezetésére - mit fog lépni az MNB?
2026. március 25.
Borulhat a nagy magyar autóipari álom? Elképesztő számok érkeztek a gyártóktól, ebből nehéz lesz felállni
2026. március 25.
Sok szülő vállat von, ha arról van szó, hogyan használja a gyereke ezt a dolgot: most kiderült, óriási hibát követnek el!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 26. csütörtök
Emánuel
13. hét
Március 26.
A dokumentumszabadság világnapja
Március 26.
A Lila nap
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2
2 hete
Kiderült a palackozott vizek sötét titka: literszám vedelik, de ezzel sokan nem számolnak
3
2 hete
Meghalt Kiss László
4
3 hete
Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint
5
1 hónapja
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 12:10
Ismét indul a Lidl mozgóboltja: már csak keveset kell várni, és hozzád is eljuthat
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 12:04
Árrésstop se kell, brutális árcsökkentést jelentett be a SPAR: itt az olcsósított termékek listája
Agrárszektor  |  2026. március 26. 11:29
Ilyen még sosem volt a magyar agráriumban: nagy áttörést értek el itthon