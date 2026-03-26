Hatalmas változás élesedik a hazai patikákban: erre sok magyar beteg már régóta várhatott

A jövőben bizonyos esetekben gyógyszerészek és okleveles kiterjesztett hatáskörű ápolók is felírhatnak tb-támogatott gyógyszereket a krónikus betegek számára - áll a friss Magyar Közlönyben. A Pintér Sándor belügyminiszter által jegyzett, fél év múlva hatályba lépő rendelet célja, hogy a folyamatos terápiára szorulók gyógyszerellátása zavartalan maradjon.

Egy új szabályozás értelmében az elektronikus vagy papíralapú vények kiállítására csak külön engedéllyel nyílik lehetőség. Ezt a vezető gyógyszerész, az intézeti főgyógyszerész, illetve a háziorvos vagy a házi gyermekorvos előzetesen hagyhatja jóvá a szakemberek számára.

A felírásnak szigorú feltételei vannak. A gyógyszerész vagy az ápoló első alkalommal csak akkor rendelhet el egy adott készítményt, ha a megelőző fél évben a kezelőorvos már legalább 120 napra elegendő adagot felírt belőle, és azt a páciens ki is váltotta. A későbbiekben is kizárólag akkor írhatnak fel gyógyszert, ha a készítményt legutóbb orvos rendelte el. További feltétel, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nem szerepelhet az adott gyógyszerből érvényes, kiváltatlan orvosi vény.

További lényeges megkötés, hogy a gyógyszerész kizárólag a patikában személyesen megjelenő beteg, vagy annak törvényes képviselője számára állíthat ki vényt. Egy alkalommal legfeljebb 30 napra elegendő mennyiség írható fel. Ha azonban a legkisebb eredeti csomagolás ennél nagyobb, akkor a 30 napos adaghoz legközelebb eső kiszerelést kaphatja meg a páciens.