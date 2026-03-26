Verőce, 2025. szeptember 12.A Vácról Balassagyarmatra tartó vonat kisiklott kocsijai Verőcén, Magyarkút megállónál 2025. szeptember 12-én. A balesetben két MÁV-alkalmazott könnyebben megsérült.MTI/Máthé Zoltán
Egy hónapra leállítja a MÁV a közlekedést ezen a fontos vonalon: így tudja megoldani a közlekedést, aki erre utazna

2026. március 26. 10:29

Pályakarbantartási munkálatok miatt március 28-tól egy hónapon át vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat Aszód és Balassagyarmat között. A beruházás fő célja a sebességkorlátozások megszüntetése, valamint a vasúti és a közúti közlekedés biztonságosabbá tétele.

A 78-as vasútvonalon április 24-ig tartó felújítás során a MÁV javítja az ágyazatot és szabályozza a pályát. Emellett jelentős mennyiségű betonaljat és talpfát cserélnek ki. Ezzel párhuzamosan több vasúti átjárót is átépítenek. Ez a lépés nemcsak a vonatközlekedést teszi kiszámíthatóbbá, hanem az érintett útszakaszokon is javítja az áthaladás biztonságát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A munkálatokat a jellegükből adódóan kizárólag a vonatközlekedés teljes szüneteltetése mellett lehet elvégezni. A négyhetes vágányzár idején az utasok a menetrend szerint közlekedő S780-as vonatpótló autóbuszokat vehetik igénybe.

#utazás #közlekedés #MÁV #felújítás #menetrend #beruházás #autóbusz #pótlóbusz #vonatközlekedés #közlekedésbiztonság

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 26.
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 26.
Kiderült a kőkemény igazság a forintról: eljött az idő a 100 ezres bankó bevezetésére - mit fog lépni az MNB?
2026. március 25.
Borulhat a nagy magyar autóipari álom? Elképesztő számok érkeztek a gyártóktól, ebből nehéz lesz felállni
2026. március 25.
Sok szülő vállat von, ha arról van szó, hogyan használja a gyereke ezt a dolgot: most kiderült, óriási hibát követnek el!
1
2 hete
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
2
4 napja
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
3
2 hete
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
4
6 napja
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
5
2 hete
Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 10:02
Kiderült a kőkemény igazság a forintról: eljött az idő a 100 ezres bankó bevezetésére - mit fog lépni az MNB?
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 08:44
Megjelent a gázstop-rendelet: tényleg elzárjuk az ukrán vezetéket, de nem úgy és nem most
Agrárszektor  |  2026. március 26. 10:31
Rejtélyes lény jelent meg a horvát tengerben: durva, mire képes