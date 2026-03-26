Egy hónapra leállítja a MÁV a közlekedést ezen a fontos vonalon: így tudja megoldani a közlekedést, aki erre utazna

Pályakarbantartási munkálatok miatt március 28-tól egy hónapon át vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat Aszód és Balassagyarmat között. A beruházás fő célja a sebességkorlátozások megszüntetése, valamint a vasúti és a közúti közlekedés biztonságosabbá tétele.

A 78-as vasútvonalon április 24-ig tartó felújítás során a MÁV javítja az ágyazatot és szabályozza a pályát. Emellett jelentős mennyiségű betonaljat és talpfát cserélnek ki. Ezzel párhuzamosan több vasúti átjárót is átépítenek. Ez a lépés nemcsak a vonatközlekedést teszi kiszámíthatóbbá, hanem az érintett útszakaszokon is javítja az áthaladás biztonságát.

A munkálatokat a jellegükből adódóan kizárólag a vonatközlekedés teljes szüneteltetése mellett lehet elvégezni. A négyhetes vágányzár idején az utasok a menetrend szerint közlekedő S780-as vonatpótló autóbuszokat vehetik igénybe.

