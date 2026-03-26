Figyelmeztetnek, hogy a húsvét előtti napokban visszatérő tél komoly fennakadásokat okozhat az utakon.
Itt a kemény fordulat az időjárásban: 10-15 centi hó is eshet ma Magyarországon - erre jobb lesz felkészülni
A Dunántúlon és a középső tájakon erősen felhős vagy borult lesz az ég, és ott sokfelé valószínű eső, amelyet délutántól előbb a Nyugat-Dunántúl hegyvidékein, estétől pedig a nyugati síkabb tájakon is havas eső, majd havazás vált fel - írja a HungaroMet.
Csütörtök késő délelőttől jelentős havazás veszi kezdetét a Dunántúlon és a Bakonyban. A hótakaró vastagsága helyenként a 10-15 centimétert is elérheti. A megváltozott időjárási körülmények miatt a katasztrófavédelem fokozott óvatosságra inti az útnak indulókat.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a havazás eleinte a Soproni- és a Kőszegi-hegységben indul meg. A délután második felétől azonban a Dunántúl más tájaira, köztük a Bakonyra is kiterjed.
A meteorológiai előrejelzések alapján a következő napokban országszerte csapadékosra fordul az idő. A dunántúli régióban tartós, kiadós esőzésekre is számítani kell.
A hatóság arra kér mindenkit, hogy a biztonságos közlekedés érdekében indulás előtt feltétlenül tájékozódjon az aktuális időjárási helyzetről a met.hu oldalon. A friss útviszonyokról az Útinform felületein érdemes tájékozódni. Emellett javasolják a katasztrófavédelem ingyenes, VÉSZ nevű tájékoztató alkalmazásának használatát. Ez az applikáció azonnali értesítéseket küld a veszélyhelyzetekről.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy amennyiben valaki sérült közművet, esetleg bajba jutott embert vagy állatot észlel, haladéktalanul kérjen segítséget a 112-es segélyhívó számon.
