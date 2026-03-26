havazás, hó, hóesés
Utazás

Itt a kemény fordulat az időjárásban: 10-15 centi hó is eshet ma Magyarországon - erre jobb lesz felkészülni

Pénzcentrum
2026. március 26. 07:41

A Dunántúlon és a középső tájakon erősen felhős vagy borult lesz az ég, és ott sokfelé valószínű eső, amelyet délutántól előbb a Nyugat-Dunántúl hegyvidékein, estétől pedig a nyugati síkabb tájakon is havas eső, majd havazás vált fel - írja a HungaroMet.

Csütörtök késő délelőttől jelentős havazás veszi kezdetét a Dunántúlon és a Bakonyban. A hótakaró vastagsága helyenként a 10-15 centimétert is elérheti. A megváltozott időjárási körülmények miatt a katasztrófavédelem fokozott óvatosságra inti az útnak indulókat.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a havazás eleinte a Soproni- és a Kőszegi-hegységben indul meg. A délután második felétől azonban a Dunántúl más tájaira, köztük a Bakonyra is kiterjed.

A meteorológiai előrejelzések alapján a következő napokban országszerte csapadékosra fordul az idő. A dunántúli régióban tartós, kiadós esőzésekre is számítani kell.

A hatóság arra kér mindenkit, hogy a biztonságos közlekedés érdekében indulás előtt feltétlenül tájékozódjon az aktuális időjárási helyzetről a met.hu oldalon. A friss útviszonyokról az Útinform felületein érdemes tájékozódni. Emellett javasolják a katasztrófavédelem ingyenes, VÉSZ nevű tájékoztató alkalmazásának használatát. Ez az applikáció azonnali értesítéseket küld a veszélyhelyzetekről.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Felhívták a figyelmet arra is, hogy amennyiben valaki sérült közművet, esetleg bajba jutott embert vagy állatot észlel, haladéktalanul kérjen segítséget a 112-es segélyhívó számon.
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyereménybetét
Több bank is kínál olyan betéteket, mellyel a megtakarítok értékes tárgyakat vagy gépkocsit nyerhetnek. Ezek a betétek a tárgynyereményeken felül csak minimális kamatot fizetnek, és a tárgyak teljes értékéből és a betétállományból számolt hozam is alacsonyabb lehet a piaci átlagnál.

Több kisokos

