A szegedi Fogadalmi templom és Szűz Mária Székesegyház katolikus székesegyház
Váratlan fordulat a magyar szállásokon: elképesztő tömegek indultak útnak az év elején

2026. március 26. 08:35

2026 februárjában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken1 közel 1,1 millió vendég 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 4,6, a vendégéjszakáké 5,2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2026. január–februárban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 4,7, a külföldieké 5,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.

2026. februárban:

  • A vendégek száma összességében 4,6, a vendégéjszakáké 5,2%-kal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 3,8, a vendégéjszakáké 4,3%-kal bővült 2025 februárjához képest. A vendégek 75%-a érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,5%-kal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 0,8%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.
  • A belföldi vendégek száma 4,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 6,6%-kal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 3,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,0%-kal bővült 2025 februárjához képest. Az 509 ezer belföldi vendég közel 1,1 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 407 ezer vendéget és 859 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 86%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,9%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 0,2%-kal meghaladta a 2025. februárit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben2 nőtt a legnagyobb mértékben (27%-kal), leginkább pedig a Sopron–Fertő térségben csökkent (13%-kal). Budapesten 16, a Balatonnál 3,6%-kal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.
  • A külföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt 4,2%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 5,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 5,1%-kal nőtt 2025 februárjához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 559 ezer külföldi vendég közel 1,4 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 390 ezer vendéget és 971 ezer vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 87%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,4%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 1,4%-kal elmaradt a 2025. februáritól. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (15%-kal), leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (7,7%-kal). Budapesten 6,3, a Balatonnál 4,2%-kal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.
  • Összesen 18 035 turisztikai szálláshely, ezen belül 2058 kereskedelmi, illetve 15 977 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.
  • A kereskedelmi szálláshelyek közül 914 szálloda és 846 panzió volt nyitva február egy részében vagy egészében.
  • A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 61,8 milliárd forint volt, folyó áron 3,3%-kal több az egy évvel korábbinál.
  • Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 6,7%-kal többet, közel 2,2 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

2026. január–februárban az előző év azonos időszakához képest:

  • A turisztikai szálláshelyeken 4,9%-kal több, összesen 2,1 millió vendéget regisztráltak.
  • A belföldi vendégek száma 4,7, a külföldieké 5,1%-kal több (1,0 millió, illetve 1,1 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szálloda #turizmus #szép kártya #magyarország #ksh #statisztika #belföldi turizmus #árbevétel #turisztika #szálláshelyek

