Óriási fordulat az időjárásban: brutális mennyiségű friss hó zúdul a népszerű síterepekre

Jelentős, helyenként az egy métert is meghaladó havazás várható az osztrák Alpokban vasárnapig. A drasztikusan lecsökkenő hóhatár és az intenzív csapadék ideális körülményeket teremt a síszezon utolsó, húsvéti heteire - írta az Időkép.

Szerda estétől egy mediterrán ciklon és a beáramló hideg levegő hatására intenzív csapadékzóna éri el a térséget. Ennek következtében a hóhatár folyamatosan süllyed, így csütörtök reggelre már 300-500 méteres magasságban is havazásra lehet számítani. A télies időjárás Vorarlbergtől egészen Alsó-Ausztriáig az összes hegyvidéki területet érinti.

Az előrejelzések szerint a 2000 méter alatti régiókban általában fél méter friss hó hullhat, míg a kedvezőbb fekvésű területeken vasárnapig akár egyméternyi is összegyűlhet. Mindez különösen jó hír a téli sportok szerelmeseinek. A még üzemelő osztrák síterepek többsége húsvét környékén zárja kapuit. A mostani bőséges hóutánpótlás így kiváló feltételeket biztosít azoknak, akik egy utolsó tavaszi csúszással búcsúztatnák az idei szezont.