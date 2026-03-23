2026. március 23. hétfő Emőke
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Légi felvétel a kamionforgalomról egy novemberi estén. Összetett kép.
Utazás

Tiltakoznak a kamionosok: lezártak több határátkelőt Horvátország felé

Pénzcentrum
2026. március 23. 14:04

Boszniai kamionosok blokkoltak több teherforgalmi terminált a horvát határon hétfőn, tiltakozásul az Európai Unió vízumrendszere ellen, amely korlátozza tartózkodási idejüket az unió területén.

A boszniai sofőrök - más, nem uniós állampolgárokhoz hasonlóan - a schengeni övezetben 180 napon belül legfeljebb 90 napot tartózkodhatnak, még akkor is, ha munkavégzés céljából lépnek be. A kamionosok ezt a szabályozást diszkriminatívnak tartják. A térség fuvarozói már január végén is többnapos blokádot szerveztek Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában, Montenegróban és Észak-Macedóniában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Akkor a tiltakozást felfüggesztették, miután Brüsszel tárgyalásokat ígért, amelyek azonban nem vezettek eredményre. A blokádok jelentős gazdasági károkat okoznak: becslések szerint a teherforgalmi terminálok blokádja miatti kár naponta több tízmillió euróra tehető.

Az Európai Unió a térség legfontosabb kereskedelmi partnere, a Nyugat-Balkán teljes külkereskedelmének több mint 60 százalékát adja. Bosznia-Hercegovina esetében az áruforgalom 93 százaléka közúti szállítással történik.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #határ #európai unió #gazdaság #határátkelő #kamion #tüntetés #tiltakozás #fuvarozás #külkereskedelem #gazdasági hatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:04
13:43
13:30
13:15
13:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 23.
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
2026. március 22.
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2026. március 23.
Kiderült az igazság a magyar üzemanyagárokról: hiába Trump dominanciája, brutál drágulást hozhat egy rossz lépés
2026. március 23.
Kamu webshopok lepték el a hazai internetet: rengeteg magyart húznak le sok pénzzel, az adataikat is ellopják
2026. március 23.
Példátlan este a Cápák között stúdiójában: sorra kaszálták el az ötleteket a befektetők, egyetlen cég maradt csak talpon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 23. hétfő
Emőke
13. hét
Március 23.
Meteorológiai világnap
Március 23.
A magyar-lengyel barátság napja
Március 23.
A magyar ejtőernyősök napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
2
1 napja
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
3
2 hete
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
4
3 napja
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
5
2 hete
Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatlábkockázat
Az eszközök lényegesen érzékenyebbek a kamatlábváltozásra, mint a források, így kamatláb-emelkedés esetén az előbbiek jóval nagyobb mértékben értékelődnek le az utóbbiaknál, így jelentős mértékű saját tőke veszteség keletkezhet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 13:30
Keleti Arthur: jobb emberekké, és nem jobb robotokká kell válnunk
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 13:01
Kiderült az igazság a magyar üzemanyagárokról: hiába Trump dominanciája, brutál drágulást hozhat egy rossz lépés
Agrárszektor  |  2026. március 23. 13:32
Sokan termesztenek otthon uborkát, de rosszul gondozzák: itt rontják el