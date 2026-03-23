Tiltakoznak a kamionosok: lezártak több határátkelőt Horvátország felé

Boszniai kamionosok blokkoltak több teherforgalmi terminált a horvát határon hétfőn, tiltakozásul az Európai Unió vízumrendszere ellen, amely korlátozza tartózkodási idejüket az unió területén.

A boszniai sofőrök - más, nem uniós állampolgárokhoz hasonlóan - a schengeni övezetben 180 napon belül legfeljebb 90 napot tartózkodhatnak, még akkor is, ha munkavégzés céljából lépnek be. A kamionosok ezt a szabályozást diszkriminatívnak tartják. A térség fuvarozói már január végén is többnapos blokádot szerveztek Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában, Montenegróban és Észak-Macedóniában.

Akkor a tiltakozást felfüggesztették, miután Brüsszel tárgyalásokat ígért, amelyek azonban nem vezettek eredményre. A blokádok jelentős gazdasági károkat okoznak: becslések szerint a teherforgalmi terminálok blokádja miatti kár naponta több tízmillió euróra tehető.

Az Európai Unió a térség legfontosabb kereskedelmi partnere, a Nyugat-Balkán teljes külkereskedelmének több mint 60 százalékát adja. Bosznia-Hercegovina esetében az áruforgalom 93 százaléka közúti szállítással történik.