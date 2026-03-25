Nem vicc, visszatér a tél Magyarországra: kemény havazás éri el az országot, ekkor csap le az ítéletidő

2026. március 25. 09:35

Egy markáns hidegfront és a hozzá kapcsolódó mediterrán ciklon csütörtöktől országszerte lehűlést és kiadós csapadékot hoz. A Dunántúlon és a Bakonyban esőből havas eső, majd havazás alakul ki, helyenként több centiméter hóval, viharos szél kíséretében, írja az Időkép.

Szerda este érkezik meg Magyarországra a markáns hidegfront, amely csütörtöktől országszerte jelentős lehűlést és bőséges csapadékot hoz magával. A Dunántúl nyugati részén és a Bakonyban az esőt havazás váltja fel, és a hegyekben akár több centiméteres hótakaró is kialakulhat. Ezt viharos északi szél kíséri, ami hófúvásokat és az utak csúszóssá válását eredményezheti.

A Soproni- és Kőszegi-hegységben már csütörtök reggeltől havazás várható, majd délutántól a Bakonyban és a nyugati síkvidékeken is havas esőre, később hóra kell számítani. A magasabban fekvő területeken a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet, és péntek délutánig több centiméter tapadó hó hullhat. Alacsonyabb régiókban vékony, olvadozó hóréteg alakulhat ki, amit a szél könnyen hordhat.

Az időjárás kedvezőtlen hatása miatt az érintett nyugati térségekben téli gumi nélkül nem ajánlott autóba ülni. A télies időjárás azonban rövid életű: a hétvégére enyhülés kezdődik, a havazás megszűnik, és a csapadék már csak eső vagy zápor formájában jelentkezhet a nyugati országrészben.

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 24.
Tovább dagad a magyar Fanta-botrány: már négyszer kevesebb benne a gyümölcs, mint az olaszban - tényleg ezzel itatják itt az embereket?
2026. március 24.
Trump aggódhat, Netanjahu hatalmát is elsöpörheti a háború: óriási fordulat érik a legfontosabb választásokon 2026-ban
2026. március 24.
Fájó titok derült ki a hazai építőiparról: elképesztő pénzek vándorolnak ki Magyarországról, de már körvonalazódik a kiút
1
1 hete
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
2
3 napja
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
3
2 hete
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
4
5 napja
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
5
2 hete
Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 08:40
Hivatalos, újfajta lottó indul Magyarországon: ilyet még nem látott a világ, ekkortól lehet szelvényt feladni
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 06:30
Gazként írtjuk dédanyáink titkos elixírét: ingyen terem a tavasz köptetője, ami szuper hajnövesztő is
Agrárszektor  |  2026. március 25. 08:12
Olyan vihar jön Magyarországra, hogy itt már figyelmeztetést adtak ki