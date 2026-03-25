Nem vicc, visszatér a tél Magyarországra: kemény havazás éri el az országot, ekkor csap le az ítéletidő

Egy markáns hidegfront és a hozzá kapcsolódó mediterrán ciklon csütörtöktől országszerte lehűlést és kiadós csapadékot hoz. A Dunántúlon és a Bakonyban esőből havas eső, majd havazás alakul ki, helyenként több centiméter hóval, viharos szél kíséretében, írja az Időkép.

Szerda este érkezik meg Magyarországra a markáns hidegfront, amely csütörtöktől országszerte jelentős lehűlést és bőséges csapadékot hoz magával. A Dunántúl nyugati részén és a Bakonyban az esőt havazás váltja fel, és a hegyekben akár több centiméteres hótakaró is kialakulhat. Ezt viharos északi szél kíséri, ami hófúvásokat és az utak csúszóssá válását eredményezheti.

A Soproni- és Kőszegi-hegységben már csütörtök reggeltől havazás várható, majd délutántól a Bakonyban és a nyugati síkvidékeken is havas esőre, később hóra kell számítani. A magasabban fekvő területeken a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet, és péntek délutánig több centiméter tapadó hó hullhat. Alacsonyabb régiókban vékony, olvadozó hóréteg alakulhat ki, amit a szél könnyen hordhat.

Az időjárás kedvezőtlen hatása miatt az érintett nyugati térségekben téli gumi nélkül nem ajánlott autóba ülni. A télies időjárás azonban rövid életű: a hétvégére enyhülés kezdődik, a havazás megszűnik, és a csapadék már csak eső vagy zápor formájában jelentkezhet a nyugati országrészben.

