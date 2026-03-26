Kész, vége! Tényleg elárverezték a debreceni MÁV-épületet: ezért lehetnek katasztrofális következményei a lépésnek

Eladja debreceni épületét a MÁV, hogy a pénzt pályafenntartásra költhessék. A Piac utcai ingatlanban van a központi forgalomirányító, így a 100c vonalon Mezőzombor – Nyíregyháza között hagyományos irányítás lesz. Azaz vasutas integet majd minden állomáson a vonatoknak, és a MÁV szerint ez költséghatékony, gyors és biztonságos lesz.

Négymilliárd forintos kikiáltási áron eladja debreceni székházát a MÁV - írja az Átlátszló. Néhány hete már beszámoltunk a lehetséges eladásról, amelynek tényét korábban még cáfolta a kormány.

A vasúttársaság a bevételből a pályákat fejlesztené és tartaná karban. Az értékesítés miatt azonban megszűnik a Mezőzombor és Nyíregyháza közötti vonalszakasz központi forgalomirányítása. Ennek következtében a jövőben újra a helyi állomásokon dolgozó forgalmi szolgálattevők irányítják majd a vonatok közlekedését.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által meghirdetett Piac utcai ingatlan eladásával egy időben jelentős technológiai visszalépés történik a térségben.

Ebből az épületből működtetik ugyanis a Mezőzombor–Nyíregyháza szakasz központi forgalomirányító (KÖFI) rendszerét. A központ felszámolásával a vasúttársaság kénytelen visszatérni a hagyományos, állomási szintű irányításhoz. Hat szolgálati helyen – Tarcalon, Tokajban, Rakamazon, Görögszálláson, Nyírteleken és Nyíregyháza-Északi állomáson – ismét a helyben szolgálatot teljesítő személyzet felel majd a forgalombiztonságért.

A döntés azért is különösen figyelemre méltó, mert a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza vasútvonalon tervezett pályafelújítások miatt ez a szakasz a közeljövőben kiemelt terelőútként funkcionál majd. A terelés a személy- és a teherforgalmat egyaránt érinti. Bár a megnövekedett terhelésre híd- és pályakarbantartási munkákkal készülnek, a forgalomirányító rendszer újjáépítése nem szerepel a beruházási tervekben.

A vasúttársaság azzal indokolja a lépést, hogy az 1969-ben telepített szovjet berendezés mára teljesen elavult. A hiányzó alkatrészek, valamint a szakember-utánpótlás hiánya miatt egy komolyabb meghibásodás esetén a rendszer már javíthatatlan lett volna. A MÁV szerint a berendezés tervszerű leállítása volt az egyetlen észszerű döntés. Hangsúlyozták, hogy a helyi állomási forgalomirányítás is biztonságosan és költséghatékonyan megoldható, a váltást pedig az utasok nem fogják megérezni. A leszerelt, muzeális értékű eszközt a Közlekedési Múzeumnak adományozzák.

Az üggyel kapcsolatban Vitézy Dávid fővárosi képviselő is megszólalt. A közlekedési szakember példátlannak nevezte, hogy teljesen megszüntessék a központi forgalomirányítást egy olyan vasútvonalon, ahol az korábban már kiépült.