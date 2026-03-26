A munkálatokat a jellegükből adódóan kizárólag a vonatközlekedés teljes szüneteltetése mellett lehet.
Kész, vége! Tényleg elárverezték a debreceni MÁV-épületet: ezért lehetnek katasztrofális következményei a lépésnek
Eladja debreceni épületét a MÁV, hogy a pénzt pályafenntartásra költhessék. A Piac utcai ingatlanban van a központi forgalomirányító, így a 100c vonalon Mezőzombor – Nyíregyháza között hagyományos irányítás lesz. Azaz vasutas integet majd minden állomáson a vonatoknak, és a MÁV szerint ez költséghatékony, gyors és biztonságos lesz.
Négymilliárd forintos kikiáltási áron eladja debreceni székházát a MÁV - írja az Átlátszló. Néhány hete már beszámoltunk a lehetséges eladásról, amelynek tényét korábban még cáfolta a kormány.
A vasúttársaság a bevételből a pályákat fejlesztené és tartaná karban. Az értékesítés miatt azonban megszűnik a Mezőzombor és Nyíregyháza közötti vonalszakasz központi forgalomirányítása. Ennek következtében a jövőben újra a helyi állomásokon dolgozó forgalmi szolgálattevők irányítják majd a vonatok közlekedését.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által meghirdetett Piac utcai ingatlan eladásával egy időben jelentős technológiai visszalépés történik a térségben.
Ebből az épületből működtetik ugyanis a Mezőzombor–Nyíregyháza szakasz központi forgalomirányító (KÖFI) rendszerét. A központ felszámolásával a vasúttársaság kénytelen visszatérni a hagyományos, állomási szintű irányításhoz. Hat szolgálati helyen – Tarcalon, Tokajban, Rakamazon, Görögszálláson, Nyírteleken és Nyíregyháza-Északi állomáson – ismét a helyben szolgálatot teljesítő személyzet felel majd a forgalombiztonságért.
A döntés azért is különösen figyelemre méltó, mert a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza vasútvonalon tervezett pályafelújítások miatt ez a szakasz a közeljövőben kiemelt terelőútként funkcionál majd. A terelés a személy- és a teherforgalmat egyaránt érinti. Bár a megnövekedett terhelésre híd- és pályakarbantartási munkákkal készülnek, a forgalomirányító rendszer újjáépítése nem szerepel a beruházási tervekben.
A vasúttársaság azzal indokolja a lépést, hogy az 1969-ben telepített szovjet berendezés mára teljesen elavult. A hiányzó alkatrészek, valamint a szakember-utánpótlás hiánya miatt egy komolyabb meghibásodás esetén a rendszer már javíthatatlan lett volna. A MÁV szerint a berendezés tervszerű leállítása volt az egyetlen észszerű döntés. Hangsúlyozták, hogy a helyi állomási forgalomirányítás is biztonságosan és költséghatékonyan megoldható, a váltást pedig az utasok nem fogják megérezni. A leszerelt, muzeális értékű eszközt a Közlekedési Múzeumnak adományozzák.
Az üggyel kapcsolatban Vitézy Dávid fővárosi képviselő is megszólalt. A közlekedési szakember példátlannak nevezte, hogy teljesen megszüntessék a központi forgalomirányítást egy olyan vasútvonalon, ahol az korábban már kiépült.
A Pénzcentrum 2026. március 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Itt a kemény fordulat az időjárásban: 10-15 centi hó is eshet ma Magyarországon - erre jobb lesz felkészülni
A hatóság arra kér mindenkit, hogy a biztonságos közlekedés érdekében indulás előtt feltétlenül tájékozódjon az aktuális időjárási helyzetről.
Új közbeszerzési eljárást indított a MÁV-csoport az elöregedett HÉV-szerelvények cseréjére.
A Wizz Air innovációs stratégiájába illeszkedő fejlesztés több hónapnyi tesztelés után válik elérhetővé.
Kiderült, hiánypótló reptéri járatot indít a FlixBus Magyarországon: ez lehet a közlekedési fordulat első lépése?
A FlixBus tízéves magyarországi jelenlétének évében új fejezetet nyit: március végétől közvetlen járat indul a Budapest Keleti pályaudvar és a Liszt Ferenc Repülőtér között.
Nem vicc, visszatér a tél Magyarországra: kemény havazás éri el az országot, ekkor csap le az ítéletidő
Csütörtöktől erős lehűlés, havazás és viharos szél várható a Dunántúl nyugati részein és a Bakonyban.
A Pénzcentrum 2026. március 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
A Pénzcentrum friss kutatásának második része világosan megmutatja, hogy a magyar utazók döntéseit ma már alapvetően formálja a bizonytalan geopolitikai helyzet.
A Pénzcentrum 2026. március 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kellemetlen meglepetést tartogat a keddi időjárás: hiába a kellemes meleg, erre a fordulatra kevesen számítanak
Estig csak elszórtan, leginkább egy-egy térségben alakulhat ki gyenge zápor.
Tapasztalatok szerint az utazók az elmúlt hetekben egyértelműen a biztonságos desztinációk felé fordultak: a balkáni és nyugat-mediterrán régiók váltak a legkeresettebb célpontokká.
Kamionosok blokkoltak több teherforgalmi terminált a horvát határon hétfőn, tiltakozásul az Európai Unió vízumrendszere ellen.
Egy Montrealból érkező Air Canada Express utasszállító repülőgép földi járművel ütközött leszállás közben vasárnap éjjel a New York-i LaGuardia repülőtéren
A Pénzcentrum 2026. március 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kellemes időnek indul, de váratlan égzengés rontja el a nap második felét: jobb, ha erre felkészülsz
A nappali csúcshőmérséklet 13 és 17 fok között alakul, délután pedig főként a Dunántúlon kell záporokra, esetleg zivatarokra számítani.
Felejtsd el a tavaszias időt: durva lehűlés és viharos szél tarolja le az ország egy részét a jövő héten
A jövő hét elején még sok napsütés várható 15 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklettel, majd a hét közepén viharos széllel lehűlés érkezik.
A Pénzcentrum 2026. március 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A közel-keleti háború február végi kitörése pillanatok alatt borította fel a nemzetközi utazási piacot.
