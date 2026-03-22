Egy 120 éves gát is veszélybe került Hawaiin, miközben extrém mennyiségű eső okozott villámárvizeket a szigeteken.
Felejtsd el a tavaszias időt: durva lehűlés és viharos szél tarolja le az ország egy részét a jövő héten
A jövő hét elején még sok napsütés várható 15 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklettel, majd a hét közepén viharos széllel lehűlés érkezik, megnő a csapadék esélye és többfelé várható eső, a Dunántúlon akár havas eső, hó is hullhat. A hétvégén már csak 6 és 12 fok között várható a csúcshőmérséklet, derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Hétfőn folytatódik a felhős idő hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, huzamosabb időre ismét inkább délelőtt süthet ki a nap. Délelőtt elvétve, a déli óráktól helyenként előfordulhat zápor, de egy-egy zivatar sem kizárt. A keleties szelet inkább csak csapadékgócok környezetében kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 17 fok között valószínű.
Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés valószínű, de néhány helyen előfordulhat zápor. Az északiasra forduló szelet élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. A minimum döntően 1 és 7 fok között, a kevésbé felhős, szélvédett helyeken fagypont körül alakulhat. A maximum 14 és 18 fok között várható.
Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre lehet számítani, majd délutántól nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és a nyugati tájakon estefelé már előfordulhat eső, zápor. A délire, délnyugatira forduló szelet több helyen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 6, délután 15 és 19 fok között alakul.
Csütörtökön nyugat felől egyre nagyobb területen beborul az ég, de keleten még több órára kisüt a nap. Több helyen valószínű eső, zápor, a Dunától keletre esetleg zivatar, míg nyugaton havas eső, hó is hullhat. A nyugati tájakon jelentős mennyiségű csapadék eshet. Keleten a délies szél többfelé megélénkül, megerősödik, míg a Dunántúlon az északira forduló szél lesz helyenként viharos. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunától keletre 12 és 19, a Dunántúlon 6 és 11 fok között várható.
Pénteken jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé valószínű eső, zápor, sőt nyugaton havas eső, hó is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szél többfelé erős, elsősorban a Nyugat-Dunántúlon viharos lesz. A minimum-hőmérséklet 1 és 7 fok között valószínű, a hőmérséklet csúcsértéke az ország nyugati felén 3 és 10, keleten 11 és 15 fok között alakulhat.
Szombaton nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható több helyen esővel, záporral, nyugaton havas esővel, havazással. Az északias szél sokfelé erős, főleg a Nyugat-Dunántúlon viharos lesz. Hajnalban 1 és 6, délután 6 és 12 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Vasárnap szakadozott felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek, eső, zápor előfordulhat. Az északias szelet többfelé erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 5, délután 6 és 11 fok között alakul.
