Kiderült a nagy vitamin-titok: itt az igazság - pénzkidobás vagy az egészségünk záloga?
Vitaminokat szedni ma már szinte alapszükséglet. Van, aki szezonálisan, mások egész évben, sokan pedig egyszerre többféle készítményt is. Közben az árak emelkednek, a kínálat robbanásszerűen bővül, és egyre nehezebb eldönteni, mire van valóban szükség. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, mekkora üzletté vált a vitaminszedés, hol szednek a legtöbben étrend-kiegészítőket, és mit árulnak el erről a magyar adatok.
A nemzetközi felmérések szerint az étrend-kiegészítők használata világszerte elterjedt, különösen a fejlett országokban. Sok helyen a lakosság többsége rendszeresen szed valamilyen vitamint vagy ásványi anyagot, gyakran megelőzési céllal és nem konkrét hiányállapot miatt. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint a vitaminszedés az egészségtudatosság egyik legkönnyebben elérhető formájává vált. Egy tabletta egyszerű, gyors és kényelmes megoldásnak tűnik egy bizonytalan egészségügyi környezetben.
Nem véletlen, hogy az adatok alapján Európában különösen magas az étrend-kiegészítők használata. Több országban a lakosság több mint fele rendszeresen fogyaszt vitaminokat, és ez az arány az elmúlt években tovább nőtt. A trend mögött részben az elöregedő társadalom, részben a járvány utáni egészségtudatosság áll.
Magyarországon széles körben elterjedt az étrend-kiegészítők fogyasztása. A hazai adatok azt mutatják, hogy a lakosság jelentős része rendszeresen költ vitaminokra, különösen az őszi–téli időszakban, de egyre többen egész évben. Közben a költségek látványosan emelkedtek. Egy többféle vitamint tartalmazó havi „csomag” ára ma már könnyen elérheti egy kisebb bevásárlás összegét. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján az egészségmegőrzés ezen formája sokaknál érzékelhető tétellé vált a családi költségvetésben, miközben a vitamin- és étrend-kiegészítő-piac globálisan több száz milliárd dolláros iparággá nőtte ki magát
Az influenzajárvány gyors terjedése miatt több magyar településen vezettek be rendkívüli intézkedéseket.
Magyarországon jelenleg több mint száz per folyik orvosok ellen oltásellenes szülők kezdeményezésére, csakhogy közben szerte Európában nő a fertőző betegségek száma.
Az asztalra csapott Trump, az Egyesült Államok kivonul a világszervezetből: elég súlyos problémákat okozhat
A kilépés figyelmeztetések és jogi aggályok közepette történt, és közegészségügyi szakértők világméretű hatásokat emlegetnek.
A korlátozás minden fekvőbeteg-ellátást végző részlegre kiterjed, és visszavonásig marad érvényben.
.A Pénzcentrum idén is megvizsgálta, hogyan változott a patikák száma az országban és vármegyei szinten is.
A klímaváltozás, az utazások és az oltási hajlandóság csökkenése együtt teremthet ideális terepet új járványoknak.
A rövid nappalok, a kevesebb természetes fény és az év végi–év eleji fokozott terhelés sokaknál hangulati romláshoz vezethet a téli hónapokban.
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
A sok üres praxis nem mindenhol okoz ugyanakkor gondot: területileg nagy különbségek adódnak az országon belül abban, mennyi ellátandó lakos tartozik betöltetlen körzethez.
A Belügyminisztérium az érdeklődésre azt válaszolta, hogy egy teljes munkaidős egészségügyi szakdolgozó havi átlagkeresete közel bruttó 800 ezer forint.
Egy nő holttestét találták meg újpesti lakásában, ahol a gázkonvektor mellett a gázsütőt is fűtésre használhatták.
Megérkezett a CashTag legfrissebb epizódja, amely a Blue Monday jelenségén keresztül vizsgálja a téli depresszió és a januári levertség hátterét.
Sok család kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem tudja kiváltani a szükséges gyógyszereket, legyen szó lázcsillapítóról, antibiotikumról vagy krónikus betegségek kezeléséhez szükséges készítményekről.
Nem minden ruhadarabot kell azonnal a mosógépbe dobni: mutatjuk, mi mennyit bír, és mikor érdemes kimosni.
Most közölte az NNGYK: veszélyes rengeteg magyar városban a levegő minősége - itt a települések listája
Nem ajánlott kimenni! Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közlése szerint.
A világ leghalálosabb állata alig néhány milliméteres. De hogyan vált ez a látszólag ártalmatlan rovar Magyarországon is egyre komolyabb kockázattá? Mutatjuk!
A csütörtöki mérések szerint 12 városban már a veszélyes kategóriába sorolták a levegő minőségét, további 19 településen pedig szintén aggasztó értékeket regisztráltak.
A hírt egy közeli ismerőse tette közzé egy Facebook bejegyzésben.
Szilveszterkor például csak néhány korty pezsgőt ivott, mert számára már nem az ital jelenti az ünneplést.
