2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Több milliárdos iparág a vitamin biznisz, egyre többen szedik
Egészség

Kiderült a nagy vitamin-titok: itt az igazság - pénzkidobás vagy az egészségünk záloga?

Jeki Gabriella
2026. január 26. 18:57

Vitaminokat szedni ma már szinte alapszükséglet. Van, aki szezonálisan, mások egész évben, sokan pedig egyszerre többféle készítményt is. Közben az árak emelkednek, a kínálat robbanásszerűen bővül, és egyre nehezebb eldönteni, mire van valóban szükség. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, mekkora üzletté vált a vitaminszedés, hol szednek a legtöbben étrend-kiegészítőket, és mit árulnak el erről a magyar adatok.

A nemzetközi felmérések szerint az étrend-kiegészítők használata világszerte elterjedt, különösen a fejlett országokban. Sok helyen a lakosság többsége rendszeresen szed valamilyen vitamint vagy ásványi anyagot, gyakran megelőzési céllal és nem konkrét hiányállapot miatt. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint a vitaminszedés az egészségtudatosság egyik legkönnyebben elérhető formájává vált. Egy tabletta egyszerű, gyors és kényelmes megoldásnak tűnik egy bizonytalan egészségügyi környezetben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nem véletlen, hogy az adatok alapján Európában különösen magas az étrend-kiegészítők használata. Több országban a lakosság több mint fele rendszeresen fogyaszt vitaminokat, és ez az arány az elmúlt években tovább nőtt. A trend mögött részben az elöregedő társadalom, részben a járvány utáni egészségtudatosság áll.

Magyarországon széles körben elterjedt az étrend-kiegészítők fogyasztása. A hazai adatok azt mutatják, hogy a lakosság jelentős része rendszeresen költ vitaminokra, különösen az őszi–téli időszakban, de egyre többen egész évben. Közben a költségek látványosan emelkedtek. Egy többféle vitamint tartalmazó havi „csomag” ára ma már könnyen elérheti egy kisebb bevásárlás összegét. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján az egészségmegőrzés ezen formája sokaknál érzékelhető tétellé vált a családi költségvetésben, miközben a vitamin- és étrend-kiegészítő-piac globálisan több száz milliárd dolláros iparággá nőtte ki magát

Tényfeltáró adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #pénzcentrum.hu #árak #piac #fogyasztás #vitamin #adatok #lakossági pénzügyek #egészségmegőrzés #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:15
20:02
19:45
19:32
19:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 26.
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
2026. január 26.
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
2026. január 26.
Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
NAPTÁR
Tovább
2026. január 26. hétfő
Vanda, Paula
5. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2
3 napja
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
3
3 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
4
1 hete
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
5
1 hónapja
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Refinanszírozó pénzintézet
Az a pénzintézet, amely a forrást biztosítja a bank számára valamely hitel nyújtásához. Refinanszírozott hitel esetén tehát a bank a pénzügyi intézménytől kapott forrást továbbítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 18:03
Kvíz: Mennyit tudsz a történelem egyik legborzasztóbb népirtásáról, a holokausztról? Most kiderül!
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 17:30
Ne költs drága bolti madáreleségre: fillérekből, otthon is készíthetsz tápláló téli csemegét + Videó
Agrárszektor  |  2026. január 26. 19:28
Egyre több alkohol marad a raktárakban: sok gyártó leállította a termelést