Kiderült a nagy vitamin-titok: itt az igazság - pénzkidobás vagy az egészségünk záloga?

Vitaminokat szedni ma már szinte alapszükséglet. Van, aki szezonálisan, mások egész évben, sokan pedig egyszerre többféle készítményt is. Közben az árak emelkednek, a kínálat robbanásszerűen bővül, és egyre nehezebb eldönteni, mire van valóban szükség. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, mekkora üzletté vált a vitaminszedés, hol szednek a legtöbben étrend-kiegészítőket, és mit árulnak el erről a magyar adatok.

A nemzetközi felmérések szerint az étrend-kiegészítők használata világszerte elterjedt, különösen a fejlett országokban. Sok helyen a lakosság többsége rendszeresen szed valamilyen vitamint vagy ásványi anyagot, gyakran megelőzési céllal és nem konkrét hiányállapot miatt. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint a vitaminszedés az egészségtudatosság egyik legkönnyebben elérhető formájává vált. Egy tabletta egyszerű, gyors és kényelmes megoldásnak tűnik egy bizonytalan egészségügyi környezetben.

Nem véletlen, hogy az adatok alapján Európában különösen magas az étrend-kiegészítők használata. Több országban a lakosság több mint fele rendszeresen fogyaszt vitaminokat, és ez az arány az elmúlt években tovább nőtt. A trend mögött részben az elöregedő társadalom, részben a járvány utáni egészségtudatosság áll.

Magyarországon széles körben elterjedt az étrend-kiegészítők fogyasztása. A hazai adatok azt mutatják, hogy a lakosság jelentős része rendszeresen költ vitaminokra, különösen az őszi–téli időszakban, de egyre többen egész évben. Közben a költségek látványosan emelkedtek. Egy többféle vitamint tartalmazó havi „csomag” ára ma már könnyen elérheti egy kisebb bevásárlás összegét. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján az egészségmegőrzés ezen formája sokaknál érzékelhető tétellé vált a családi költségvetésben, miközben a vitamin- és étrend-kiegészítő-piac globálisan több száz milliárd dolláros iparággá nőtte ki magát

Tényfeltáró adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.