A Belügyminisztérium az érdeklődésre azt válaszolta, hogy egy teljes munkaidős egészségügyi szakdolgozó havi átlagkeresete közel bruttó 800 ezer forint.
Megjött a döntés: kétszámjegyű béremelést kapnak idén a MÁV-dolgozók
A hároméves bérmegállapodás utolsó évében az eredetileg vállaltnál nagyobb mértékben emelkednek a keresetek a MÁV-csoportnál – erről állapodtak meg a munkavállalói érdekképviseletek, a cégcsoport, valamint az állam tulajdonosi jogait gyakorló Építési és Közlekedés Minisztérium (ÉKM) vezetői.
A mai döntés értelmében 2026. januárjában és februárjában az eredeti bérmegállapodásnak megfelelően 4,7%-os mértékben emelkednek az alapbérek, a megemelt alapbérre azonban már márciustól újabb 4,7%-os emelés érkezik. A kiegészítő bérfejlesztésnek köszönhetően 2026-ban a MÁV-csoportban dolgozók alapbére közel 10%-kal (9,6%-kal) emelkedik.
Ezt a keresetnövekedést két további lépés is kiegészíti. Az eredeti, hároméves megállapodásban rögzített, alanyi jogon járó 120 ezer forintos SZÉP-kártya juttatás összege 400 ezer forintra emelkedik és a kollektív szerződésbe is beépül. A megemelt mértékű SZÉP-kártya juttatást két lépésben kapják meg a munkavállók: az első 200 ezer forintos részt a márciusban, a második 200 ezer forintos részt pedig a júliusban. (A lojalitási juttatás összege és kifizetésének ideje nem változik: a 350 ezer forintos juttatást az idei esztendőben is decemberben utalják a munkavállalóknak.)
A háromoldalú megállapodás utolsó pontja az egészségpénztári tagdíjak munkáltatói kiegészítésére vonatkozik. Ennek összege január 1-jétől minden pénztártag esetében havi nettó 4 000 Ft-ról nettó 7 000 Ft-ra nő.
A közlekedési vállalat munkavállalóinak keresete összesen 13%-kal növekszik.
Címlapi kép: Hatházi Tamás, MTI/MTVA
