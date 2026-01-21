A Nyugat-Szahara térségében kialakult ciklonális tevékenység következtében jelentős mennyiségű sivatagi por érkezett Európába.
Óriási lehetőséget szalaszt el Magyarország: évtizedes problémát oldhtnánk meg, de kevesen tudják, mit kellene tenni
A nagy havazás rövid távon kellemetlenséget okoz, hosszabb távon azonban komoly víztartalékot jelenthet. A hó valójában víz, és ha tudatosan kezeljük a hólapátolás során, mérsékelhetőek lehetnek a későbbi száraz időszakok hatásai. Waltner István, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézetének egyetemi docense gyakorlati tanácsokat fogalmazott meg arra, hogyan érdemes bánni a lehullott hóval.
A hó szerkezetétől függően térfogatának 10–90 százaléka víz. Durva közelítéssel már 10 centiméter laza hó is legalább 10 milliméter csapadéknak megfelelő vízmennyiséget tartalmaz. A hóban lévő levegő biztosítja a jó hőszigetelő képességet, míg a fehér felszín magas albedója miatt a napsugárzás jelentős része visszaverődik. Ennek következménye, hogy a hó lassabban melegszik fel, az összehordott hókupacok pedig olvadáskor hosszabb ideig megmaradnak.
A közlekedés miatt sok helyen elkerülhetetlen a hó eltakarítása, de nem mindegy, hová kerül a felhalmozott hó. Az úttestre tolt hó akadályozza a forgalmat, majd olvadás után visszafagyva balesetveszélyt okozhat. Ennél kedvezőbb megoldás, ha a havat zöldfelületekre lapátoljuk.
„Ha a hó nem az úttestre kerül, hanem füves területre, az olvadékvíz fokozatosan beszivárog a talajba, és növeli annak vízkészletét” – emelte ki Waltner István.
A szakértő másik fontos tanácsa, hogy a kertekben lehetőség szerint hagyjuk helyben a havat. Az egyenletes olvadás javítja a talaj nedvességtartalmát, és hozzájárulhat a talajvíz pótlásához. Ha szükséges a hó áthelyezése, olyan területet érdemes választani, ahonnan az olvadékvíz nem a csatornába folyik el, hanem helyben elszivároghat. Árnyékosabb, magasabban fekvő részeken a hó lassabban olvad, így időben elnyújtva biztosít vizet a kert számára. Ugyanakkor figyelembe kell venni a terepviszonyokat is, mert hirtelen felmelegedés vagy eső esetén a gyors olvadás beázást vagy átmeneti elöntést okozhat.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Lényeges szempont, hogy a sózott felületekről származó havat ne halmozzuk a talajra. A só felhalmozódása tartósan ronthatja a talaj szerkezetét és termőképességét. A járdák síkosság-mentesítésére inkább mechanikai tisztítást vagy engedélyezett anyagokat, például zeolitot érdemes használni.
Januári rezsistopot jelentett be Orbán Viktor a Facebookon.
Pénteken napközben már országszerte 0 fok feletti hőmérsékletre lehet számítani.
Van esély, hogy megtalálják Egressy Mátyást a Dunában? Megszólalt a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat
A Dunában folytatják a keresést az Ötkert szórakozóhelyről szombaton eltűnt 18 éves Egressy Mátyás után.
Nagy Márton is bemondta, drasztikusan módosítják a rezsicsökkentést: részleteket is elárult a miniszter
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy módosítják a rezsicsökkentés rendszerét.
A fővárosi hulladékgazdálkodó cég hétvégi túlmunkával pótolta a hó és fagy miatt elmaradt szemétszállítást Budapesten.
A kormány hozzányúlhat a rezsicsökkentéshez, erről tárgyalnak ma a kormányülésen - közölte Orbán Viktor. A döntést az extrém hideggel indokolta.
Ahol a helyreállítás tovább tart, az önkormányzat a helyi családsegítővel és a rendőrséggel együttműködve valamennyi lakost felkeres és felméri az igényeiket.
Budapesten átlagosan egy 26 négyzetméteres ingatlanra elég 40 millió forint, a valóságban azonban ennél kisebb lakást lehet vásárolni ennyiből.
Az Otthon Start hónapokon át uralta a lakáspiacot, és gyakorlatilag mindent vitt.
Egy csömöri lakos éberségének köszönhető, hogy a rendőrök lelepleztek egy lakásmaffiát
Az MVM részletes útmutatót tett közzé a lakossági gázfogyasztás csökkentéséről, rámutatva, hogy a háztartások földgázfelhasználásának mintegy négyötödét a fűtés teszi ki.
Kazincbarcikán 16 ezer ember maradt fűtés nélkül a mínusz 11 fokos hidegben, melegedőbuszokat küldtek nekik
Kazincbarcikán műszaki hiba miatt leállt az önkormányzati távhőszolgáltatás, ami akár 8710 fogyasztót és mintegy 16 ezer lakost is érinthet.
Az idősek otthonában való gondozás feltétele, hogy az igénylő napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezzen.
Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
A Pénzcentrum megnézte, hol és milyen feltételekkel lehet most a fővárosban a legalacsonyabb bérleti díjért teljes lakást bérelni.
Lomtalanítás Budapest 2026: itt vannak a friss dátumok, ezek a kerületek készülhetnek már februárban
Közzétette a MOHU, mikor lesz lomtalanítás Budapest egyes kerületeiben 2026-ban.
Országszerte komoly problémakat okoz a tűzifahiány: a legszegényebb településeken már kritikus a helyzet
A rendkívüli hideg és a hóhelyzet súlyos ellátási gondokat okozott számos vidéki kistelepülésen, miközben az ígért ingyenes tűzifa több helyen még nem érkezett meg.
Lomtalanító-maffia lepte el a hazai utcákat: mindenhol ott vannak a brigádok, durva átverésekkel nyúlják le a pénzt
Újabb tisztességtelen szolgáltatói gyakorlat terjedhet Magyarországon. Nagyon oda kell figyelni.
A helyi adók közül a legtöbb helyen a magánszemélyes kommunális adója változott 2026-ban.