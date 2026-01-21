2026. január 21. szerda Ágnes
-7 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Orbán Viktor bejelentése: jön a januári rezsistop, itt vannak a részletek ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
havazás, hó, hóesés
Otthon

Óriási lehetőséget szalaszt el Magyarország: évtizedes problémát oldhtnánk meg, de kevesen tudják, mit kellene tenni

Pénzcentrum
2026. január 21. 15:27

A nagy havazás rövid távon kellemetlenséget okoz, hosszabb távon azonban komoly víztartalékot jelenthet. A hó valójában víz, és ha tudatosan kezeljük a hólapátolás során, mérsékelhetőek lehetnek a későbbi száraz időszakok hatásai. Waltner István, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézetének egyetemi docense gyakorlati tanácsokat fogalmazott meg arra, hogyan érdemes bánni a lehullott hóval.

A hó szerkezetétől függően térfogatának 10–90 százaléka víz. Durva közelítéssel már 10 centiméter laza hó is legalább 10 milliméter csapadéknak megfelelő vízmennyiséget tartalmaz. A hóban lévő levegő biztosítja a jó hőszigetelő képességet, míg a fehér felszín magas albedója miatt a napsugárzás jelentős része visszaverődik. Ennek következménye, hogy a hó lassabban melegszik fel, az összehordott hókupacok pedig olvadáskor hosszabb ideig megmaradnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közlekedés miatt sok helyen elkerülhetetlen a hó eltakarítása, de nem mindegy, hová kerül a felhalmozott hó. Az úttestre tolt hó akadályozza a forgalmat, majd olvadás után visszafagyva balesetveszélyt okozhat. Ennél kedvezőbb megoldás, ha a havat zöldfelületekre lapátoljuk.

Kapcsolódó cikkeink:

„Ha a hó nem az úttestre kerül, hanem füves területre, az olvadékvíz fokozatosan beszivárog a talajba, és növeli annak vízkészletét” – emelte ki Waltner István.

A szakértő másik fontos tanácsa, hogy a kertekben lehetőség szerint hagyjuk helyben a havat. Az egyenletes olvadás javítja a talaj nedvességtartalmát, és hozzájárulhat a talajvíz pótlásához. Ha szükséges a hó áthelyezése, olyan területet érdemes választani, ahonnan az olvadékvíz nem a csatornába folyik el, hanem helyben elszivároghat. Árnyékosabb, magasabban fekvő részeken a hó lassabban olvad, így időben elnyújtva biztosít vizet a kert számára. Ugyanakkor figyelembe kell venni a terepviszonyokat is, mert hirtelen felmelegedés vagy eső esetén a gyors olvadás beázást vagy átmeneti elöntést okozhat.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Lényeges szempont, hogy a sózott felületekről származó havat ne halmozzuk a talajra. A só felhalmozódása tartósan ronthatja a talaj szerkezetét és termőképességét. A járdák síkosság-mentesítésére inkább mechanikai tisztítást vagy engedélyezett anyagokat, például zeolitot érdemes használni.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #közlekedés #havazás #víz #időjárás #kert #környezetvédelem #természet #szárazság #balesetveszély #klímakatasztrófa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:45
16:33
16:14
16:05
15:51
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 21.
Komoly dolog derült ki a bejelentett állami pénzosztásról: ők lehetnek a legnagyobb nyertesek
2026. január 21.
Orbán Viktor bejelentése: jön a januári rezsistop, itt vannak a részletek
2026. január 21.
Mi folyik a magyar patikákban? Ez a módosítás mindent megváltoztathat: vidéken is érezni a hatását
NAPTÁR
Tovább
2026. január 21. szerda
Ágnes
4. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2
1 hete
Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk
3
3 hete
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
4
2 hete
Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?
5
1 hete
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverzió
az a művelet, melynek során az egyik devizanemről egy másik devizanemre történik az átváltás

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 16:05
Komoly dolog derült ki a bejelentett állami pénzosztásról: ők lehetnek a legnagyobb nyertesek
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 15:27
Orbán Viktor bejelentése: jön a januári rezsistop, itt vannak a részletek
Agrárszektor  |  2026. január 21. 16:36
Lejtmenetben a magyar tejtermelés? Érdekes számokat közöltek