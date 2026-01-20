Az elkövetkező hónapokban érdemes lesz kiemelt figyelemmel követni az OpenAI kommunikációját.
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
2026 januárjában a betöltetlen fogorvosi praxisok száma már elérte a 255-öt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) friss adatai szerint. A szám lassan emelkedik: 2025-ben még 239, 2024-ben 231, 2023-ban pedig 229 fogorvosi körzetben nem volt, aki ellássa a betegeket januárban. Az emelkedő betöltetlen körzetek számához érdemes még hozzávenni azokat is, amiket időközben megszüntettek, így kivéve a betöltetlen statisztikából. A sok üres praxis azonban nem mindenhol okoz ugyanakkor gondot: területileg nagy különbségek adódnak az országon belül abban, mennyi ellátandó lakos tartozik betöltetlen körzethez.
Az év elején 255 betöltetlen körzetből 228 volt tartósan - vagyis legalább 6 hónapja - betöltetlen, ebből 22 felnőtt, 25 gyermek, valamint 181 vegyes ellátású körzet volt. Nem mindegy azonban, hány fő tartozik a régóta üresen álló körzetekhez: 2026. januárban 660 530 fő tartozott a NEAK adatai alapján tartósan betöltetlen fogorvosi praxishoz. Tavaly még jóval kevesebb, 628 631 főt számlált az ellátandó lakosságszám, 24-ben 565 ezer, 2023-ban pedig közel 654 ezer főt. Mi okozhat ilyen ingadozást? Ne feledkezzünk meg azokról a betöltetlen körzetekről sem, melyeket időközben megszüntettek. A 15 körzethez például, ami 2025 januárja óta szűnt meg, 50 842 fő tartozott.
Ha a tartósan betöltetlen körzetek számát vizsgáljuk megyénként, akkor alig látunk eltérést a múlt évi számokhoz képest: Pest és Fejér megyékben 5, Bács-Kiskun megyében 4 betöltetlen praxissal van most több, int egy éve, míg Nógrádban 4 üres praxissal kevesebb lett:
A többi helyen nagy eltérés nem látható. Több év távlatából nézve a megyei adatokat, nem egy területen jelentős javulást is láthatunk, bár ehhez is hozzátehet, hogy a megszűnt praxisok kikerültek a rendszerből.
Azt fontos látni, hogy nem ugyanazt jelenti a 36 tartósan betöltetlen körzet egy Budapest méretű helyen, mint a 19 üres praxis Nógrádban. Ráadásul az egyes körzetekhez ezres nagyságrendben eltérő lakosságszám tartozhat: a legnagyobb üres fővárosi körzethez 10189 fő tartozik, míg a legkisebb békési üres körzethez 720 fő tartozik. Ezért fontos, hogy azt is lássuk, hogy a lakosságszámhoz viszonyítva hány olyan potenciális páciens van területenként, aki tartósan üres körzethez tartozik.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az alábbi térkép azt mutatja meg, hogy a - legfrissebb - 2025. januári lakosságszám tükrében mennyi lakos tartozik egy-egy üres körzethez az adott megyében 2026. januári adatok szerint. Amíg Nógrádban a lakosok 30,5%-a tartozik tartósan betöltetlen körzethez, addig Budapesten csak 6%. Miközben számszerűen a fővárosban a legtöbb páciens, aki tartósan betöltetlen körzethez tartozik, több mint 100 ezer fő. Csakhogy ez a teljes budapesti lakossághoz viszonyítva sokkal kevesebb, mint pl. Komárom-Esztergomban az 51 ezer üresen álló praxishoz tarozó páciens a 300 ezres lakosságszámhoz.
A legjobb a helyzet Hajdú-Bihar, Baranya és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén, ahol az üres körzethez tartozó lakosok száma a teljes lakosság 2 százalékát sem éri el, számszerűen pedig a 10 ezer fő alatt marad.
Felmérést készít a Pénzcentrum!
A rövid nappalok, a kevesebb természetes fény és az év végi–év eleji fokozott terhelés sokaknál hangulati romláshoz vezethet a téli hónapokban.
A Belügyminisztérium az érdeklődésre azt válaszolta, hogy egy teljes munkaidős egészségügyi szakdolgozó havi átlagkeresete közel bruttó 800 ezer forint.
Egy nő holttestét találták meg újpesti lakásában, ahol a gázkonvektor mellett a gázsütőt is fűtésre használhatták.
Megérkezett a CashTag legfrissebb epizódja, amely a Blue Monday jelenségén keresztül vizsgálja a téli depresszió és a januári levertség hátterét.
Sok család kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem tudja kiváltani a szükséges gyógyszereket, legyen szó lázcsillapítóról, antibiotikumról vagy krónikus betegségek kezeléséhez szükséges készítményekről.
Nem minden ruhadarabot kell azonnal a mosógépbe dobni: mutatjuk, mi mennyit bír, és mikor érdemes kimosni.
Most közölte az NNGYK: veszélyes rengeteg magyar városban a levegő minősége - itt a települések listája
Nem ajánlott kimenni! Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közlése szerint.
A világ leghalálosabb állata alig néhány milliméteres. De hogyan vált ez a látszólag ártalmatlan rovar Magyarországon is egyre komolyabb kockázattá? Mutatjuk!
A csütörtöki mérések szerint 12 városban már a veszélyes kategóriába sorolták a levegő minőségét, további 19 településen pedig szintén aggasztó értékeket regisztráltak.
A hírt egy közeli ismerőse tette közzé egy Facebook bejegyzésben.
Szilveszterkor például csak néhány korty pezsgőt ivott, mert számára már nem az ital jelenti az ünneplést.
A kilencvenéves geológus magas lázzal betegedett meg, és attól tartott, hogy tüdőgyulladása van.
A Pénzcentrum az RTL Klub „Év embere” díj 2025-ös kitüntetettjével, Dr. Zacher Gáborral beszélgetett magánéletről, munkáról, és természetesen a magyar egészségügy állapotáról.
Bár nem indított el általános alkoholfogyasztási hullámot Magyarországon a koronavírus-járvány, de rávilágított arra, hogy bizonyos társadalmi csoportokban jelentősen többet ittak.
Ha megtanuljuk hosszabb ideig kitartani ezt a pózt, erősebbek lehetünk, javulhat a memóriánk, és egészségesebb maradhat az agyunk.
Szentesi készülő kötetében a rákból való felépülését dolgozza fel.
Kínzó népbetegség tünetei súlyosbodhatnak a borzasztó hidegben: rengeteg magyar szenved tőle, ez lehet a megoldás
A hideg idő, a száraz levegő és a kevesebb napfény a téli hónapokban felerősítheti több krónikus bőrbetegség tüneteit.
Alig ismert nyugdíjkatasztrófa érik a fejlett világban: küszöbön az összeomlás, nehéz lesz elkerülni
Hol él a legtöbb 100 év feletti ember? Vajon miért Japán vezeti a rangsort? És hogyan alakul a várható élettartam Európában? Mutatjuk!