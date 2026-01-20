Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút

2026 januárjában a betöltetlen fogorvosi praxisok száma már elérte a 255-öt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) friss adatai szerint. A szám lassan emelkedik: 2025-ben még 239, 2024-ben 231, 2023-ban pedig 229 fogorvosi körzetben nem volt, aki ellássa a betegeket januárban. Az emelkedő betöltetlen körzetek számához érdemes még hozzávenni azokat is, amiket időközben megszüntettek, így kivéve a betöltetlen statisztikából. A sok üres praxis azonban nem mindenhol okoz ugyanakkor gondot: területileg nagy különbségek adódnak az országon belül abban, mennyi ellátandó lakos tartozik betöltetlen körzethez.

Az év elején 255 betöltetlen körzetből 228 volt tartósan - vagyis legalább 6 hónapja - betöltetlen, ebből 22 felnőtt, 25 gyermek, valamint 181 vegyes ellátású körzet volt. Nem mindegy azonban, hány fő tartozik a régóta üresen álló körzetekhez: 2026. januárban 660 530 fő tartozott a NEAK adatai alapján tartósan betöltetlen fogorvosi praxishoz. Tavaly még jóval kevesebb, 628 631 főt számlált az ellátandó lakosságszám, 24-ben 565 ezer, 2023-ban pedig közel 654 ezer főt. Mi okozhat ilyen ingadozást? Ne feledkezzünk meg azokról a betöltetlen körzetekről sem, melyeket időközben megszüntettek. A 15 körzethez például, ami 2025 januárja óta szűnt meg, 50 842 fő tartozott.

Ha a tartósan betöltetlen körzetek számát vizsgáljuk megyénként, akkor alig látunk eltérést a múlt évi számokhoz képest: Pest és Fejér megyékben 5, Bács-Kiskun megyében 4 betöltetlen praxissal van most több, int egy éve, míg Nógrádban 4 üres praxissal kevesebb lett:

A többi helyen nagy eltérés nem látható. Több év távlatából nézve a megyei adatokat, nem egy területen jelentős javulást is láthatunk, bár ehhez is hozzátehet, hogy a megszűnt praxisok kikerültek a rendszerből.

Azt fontos látni, hogy nem ugyanazt jelenti a 36 tartósan betöltetlen körzet egy Budapest méretű helyen, mint a 19 üres praxis Nógrádban. Ráadásul az egyes körzetekhez ezres nagyságrendben eltérő lakosságszám tartozhat: a legnagyobb üres fővárosi körzethez 10189 fő tartozik, míg a legkisebb békési üres körzethez 720 fő tartozik. Ezért fontos, hogy azt is lássuk, hogy a lakosságszámhoz viszonyítva hány olyan potenciális páciens van területenként, aki tartósan üres körzethez tartozik.

Az alábbi térkép azt mutatja meg, hogy a - legfrissebb - 2025. januári lakosságszám tükrében mennyi lakos tartozik egy-egy üres körzethez az adott megyében 2026. januári adatok szerint. Amíg Nógrádban a lakosok 30,5%-a tartozik tartósan betöltetlen körzethez, addig Budapesten csak 6%. Miközben számszerűen a fővárosban a legtöbb páciens, aki tartósan betöltetlen körzethez tartozik, több mint 100 ezer fő. Csakhogy ez a teljes budapesti lakossághoz viszonyítva sokkal kevesebb, mint pl. Komárom-Esztergomban az 51 ezer üresen álló praxishoz tarozó páciens a 300 ezres lakosságszámhoz.

A legjobb a helyzet Hajdú-Bihar, Baranya és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén, ahol az üres körzethez tartozó lakosok száma a teljes lakosság 2 százalékát sem éri el, számszerűen pedig a 10 ezer fő alatt marad.

