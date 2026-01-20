2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
egy épületben több normál tanterem van asztalokkal és székekkel.
Utazás

Több iskolában is szünetel a tanítás a nagy hideg miatt: megszólalt az Operatív törzs

Pénzcentrum
2026. január 20. 11:05

A meteorológiai előrejelzések szerint szerdáig marad a hideg időjárás, utána fokozatosan enyhül. Kazincbarcikán szünetel a távhőszolgáltatás, de a lakóházak egyelőre nem hűltek ki, a melegedőhelyet senki nem vette igénybe. A tűzifa kiszállítása tovább folytatódik - adta ki friss ájékoztatását az Operatív Törzs. 

Elzárt település, útlezárás, súlykorlátozás nincs az országban. A meteorológiai előrejelzés szerint az Alföldön, Budapesten és a Dunántúl keleti részein borult lesz az idő, máshol várhatóan kisüt a nap. A borult, ködös területeken jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. Késő este -13 és -5 °C között alakul a hőmérséklet.

A rendkívüli hideg miatt január 15-e óta összesen 2494 köbméter tűzifát biztosított az állam azon rászorulóknak, akiknek nem volt már mivel fűteniük. Ebből 1019 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 1475 pedig az önkormányzatokhoz került.

A tűzifa szállítás előtti feldarabolását hétfőn 181 tűzoltó végezte, 476 katona, rendőr és polgárőr 190 járművel juttatta el azt 61 település 315 címére. A leszállított 800 köbméter tűzifából 254 köbmétert közvetlenül a rászorulókhoz, 546 köbmétert az arra igényt bejelentő települési, illetve nemzetiségi önkormányzatokhoz juttattak el, amelyek továbbítják a rászorulókhoz.

Kazincbarcikán 2026. január 19. kora délután óta csőtörés miatt 8710 fogyasztónál nincs önkormányzati távhőszolgáltatás. A távhőrendszer sokáig tartja a meleget, így az érintett lakóházak kedd délig hűlnek 18 °C-ra. A hiba elhárításán a helyi üzemeltető dolgozik, sérült vezetékszakasz kizárásával a szolgáltatás előreláthatóan kedd délig részlegesen helyreáll.  Az Operatív Törzs további melegedőhelyeket, illetve melegedőbuszokat is kész biztosítani.

Egy művelődés házat melegedőhelyként megnyitottak - ezt eddig senki nem vette igénybe. Amennyiben szükséges további melegedőhelyek, melegedőbuszok állnak rendelkezésére. A Keleti Pályaudvaron egy 10 kocsiból - köztük 4 hálókocsiból - álló vasúti szerelvény áll készenlétben, 4 órán belül melegedővonatként Kazincbarcikára érkezhet.

512 fogyasztási helyen, köztük egy óvodában csak a sérült vezetékszakasz cseréjét követően állhat helyre a szolgáltatás. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Csokonai Úti Székhelyóvoda a mai napon zárva tart.

Az állami fenntartású négy iskolában nincs tanítás, az 1469 tanuló közül tíz gyermek felügyeletét kérték a szülők. A tankerület az eKréta rendszeren, a FB csoportokon és az iskolák honlapjain keresztül ad tájékoztatást a továbbiakról.

 

A Kazincbarcikai Kórház a távhőszolgáltatás leállását követően saját két földgázüzemű technológiai gőzkazánjával biztosítja az intézmény hőellátását. A 167 fekvőbeteg, a járóbetegek és az ügyelet ellátása zavartalan.

Körösszakálnál kedd reggel a Sebes-Körös partján egy vadász egy idős nőt talált a hóban fekve. Az elsőnek kiérkező tűzoltók betakarták a bajba került személyt, majd átadták a kiérkező mentőszolgálatnak. A mentők a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházba szállították, ahol a testhőmérsékletét visszamelegítették, állapota stabil.

tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 19 helyszínre - közlekedési balesetekhez, épületek tetejéről lehulló jég és hó miatt, illetve jégbe fagyott állatok miatt - riasztották.

Tiszabábolnán a Nagy-kikötőben egy szürke gém fagyott a jégbe. A tűzoltók létrát fektettek a jégre, így tudták megközelíteni és kimenteni a madarat. Az állat a Madármentő Egyesülethez került.

A rendőrséget 148 közlekedési balesethez riasztották, halálos baleset nem történt, 17 személyi sérüléssel járt. A rendőrök a polgárőrséggel és honvédséggel közösen 2051 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 126 esetben nyújtottak számukra segítséget. 827 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 5 embert kellett figyelmeztetniük. A mentőszolgálat 4141 esethez vonult tegnap.

Hétfőn 13 településen, összesen 1898 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatás helyreállítása mindenhol rövid időn belül megtörtént. Az egészséges ivóvízellátás tegnap 23 településen és 2 budapesti kerületben maradt, 4065 fogyasztási helyet érintett. Jelenleg nincs ellátatlan terület.

38 köznevelési intézményből jeleztek fennakadást a fűtésben, ezek helyreállítása folyamatban van, az oktatást nem akadályozzák. Minden iskolában zavartalan a tanítás.

A kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan. A betegforgalom a megszokotthoz képest 30%-al emelkedett. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség. A közúthálózaton a hókotráson és síkosságmentesítésen 122 munkagép dolgozott tegnap. A síkosságmentesítéshez 59 920 tonna útszóró só és 2 419 285 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

Helyenként balesetek miatt volt átmeneti útlezárás: az M1-esen hétfőn reggel Herceghalomnál több kamion ütközött össze. A határ felé 10 kilométeres, a főváros felé 6 kilométeres volt a torlódás. Az M1-esen kedd hajnalban Bicskénél Hegyeshalom felé négy személyautó és egy kamion ütközött. Az 54-es főúton, Kecskemétnél hétfő délután busz és személyautó ütközött.

vasútvonalakon Bicske és Szárliget között felsővezeték-szakadás miatt a vonatok hajnali 3 és fél 9 között csak egy vágányon közlekedtek. A helyreállításon dolgoznak a MÁV szakemberei. Az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. 15 és 17:30 között Tornyospálca és Vásárosnamény között váltóhiba miatt pótlóbuszok közlekedtek. 17 és 18:40 között Újszász és Jászladány között váltóhiba miatt pótlóbuszok közlekedtek. Busszal minden település minden megállója elérhető. A légiközlekedés zavartalan.

Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok. A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben. A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak.

Az Operatív Törzs mindenkit arra kér, hogy ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervek éjjel-nappal hívható diszpécser szolgálatát, vagy a 112-es segélyhívó számot. Senki ne menjen el egy földön fekvő ember mellett! Az extrém hidegben a hajléktalanok mellett azok is veszélyben vannak, akiknek az otthonukban van hideg. 
Címlapkép: Getty Images
