2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-7 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
a lány a ház radiátorán melegszik az ablaknál.
Otthon

Kazincbarcikán 16 ezer ember maradt fűtés nélkül a mínusz 11 fokos hidegben, melegedőbuszokat küldtek nekik

Pénzcentrum
2026. január 20. 07:17

Kazincbarcikán műszaki hiba miatt leállt az önkormányzati távhőszolgáltatás, ami akár 8710 fogyasztót és mintegy 16 ezer lakost is érinthet. A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, miközben a hatóságok melegedőhelyeket és szükség esetén buszokat, illetve vonatot is készenlétbe helyeztek, hogy a lakók biztonságban vészelhessék át a szolgáltatás-kiesést.

Műszaki hiba miatt szünetel az önkormányzat által üzemeltetett távhőszolgáltatás Kazincbarcikán. A szolgáltatás-kiesés jelenlegi információk szerint maximum 8710 fogyasztót, 16 ezer lakost érinthet. Az önkormányzat kezelésében lévő távhőszolgáltató dolgozik a hiba elhárításán és az érintett fogyasztási helyek minimálisra csökkentésén - írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A távhőrendszer sokáig tartja a meleget, a lakások várhatóan holnap délutánra hűlnek le 18 Celsius-fokosra, amennyiben nem sikerül addig kijavítani a hibát. A katasztrófavédelem a volántársasággal melegedőbuszokat, az önkormányzattal közösen melegedőhelyeket készít elő, arra az esetre, ha szükség lenne ezekre. Amennyiben indokolt, melegedővonat is bevethető a helyszínen.

Az Operatív Törzs felmérte a köznevelési intézményeket, a jelenlegi információk alapján egy óvodát érint a szolgáltatás kiesése. A városi kórház átállt a saját fűtési rendszerére, minden kórterem fűthető, a betegek ellátása zavartalan. A katasztrófavédelem és a védelmi bizottság minden támogatást megad az önkormányzat és a helyiek számára.

Az Egressy Béni Művelődési Központot melegedőhelyként megnyitották, azonban egyelőre senki nem vette igénybe. Címe: Kazincbarcika, Fő tér 5.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #fűtés #önkormányzat #kórház #óvoda #vonat #busz #belföld #katasztrófavédelem #lakosság #meghibásodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:01
07:45
07:40
07:33
07:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 20.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
2026. január 19.
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
2026. január 19.
Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?
2026. január 19.
Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
2026. január 19.
Durván megdrágul a nyaralás a magyaroknak 2026-ban: ezekkel a pluszköltségekkel feltétlenül számolj
NAPTÁR
Tovább
2026. január 20. kedd
Fábián, Sebestyén
4. hét
Január 20.
A pingvin-tudatosság napja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2
1 hete
Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk
3
3 hete
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
4
2 hete
Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?
5
6 napja
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
PÉNZÜGYI KISOKOS
EBKM - Egységesített betéti kamatláb mutató
EBKM, azaz Egységesített Betéti Kamatláb Mutató. A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. Részleteit a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet írja elő. A bankok különböző betéteinek hozamát az EBKM mutató segítségével tudjuk összehasonlítani, évesített formája miatt bármilyen futamidejű betétek esetén megtehetjük ezt. A mutató kiszámításakor csak a ténylegesen kifizetendő összegeket veheti figyelembe a hitelintézet a költségekkel csökkentve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 07:40
Ki akarták rabolni az egyik vidéki Lidl-t: videón, ahogy a pénztárost fenyegeti egy férfi a kasszáknál
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 07:05
Végre itt van, amire sokan vártak: este visszatér a BL, itt vannak a játéknap meccsei
Agrárszektor  |  2026. január 20. 07:01
Lecsaptak a madárcsempész férfira itthon: durva, hogy bukott le