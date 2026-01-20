Kazincbarcikán 16 ezer ember maradt fűtés nélkül a mínusz 11 fokos hidegben, melegedőbuszokat küldtek nekik

Kazincbarcikán műszaki hiba miatt leállt az önkormányzati távhőszolgáltatás, ami akár 8710 fogyasztót és mintegy 16 ezer lakost is érinthet. A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, miközben a hatóságok melegedőhelyeket és szükség esetén buszokat, illetve vonatot is készenlétbe helyeztek, hogy a lakók biztonságban vészelhessék át a szolgáltatás-kiesést.

Műszaki hiba miatt szünetel az önkormányzat által üzemeltetett távhőszolgáltatás Kazincbarcikán. A szolgáltatás-kiesés jelenlegi információk szerint maximum 8710 fogyasztót, 16 ezer lakost érinthet. Az önkormányzat kezelésében lévő távhőszolgáltató dolgozik a hiba elhárításán és az érintett fogyasztási helyek minimálisra csökkentésén - írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében.

A távhőrendszer sokáig tartja a meleget, a lakások várhatóan holnap délutánra hűlnek le 18 Celsius-fokosra, amennyiben nem sikerül addig kijavítani a hibát. A katasztrófavédelem a volántársasággal melegedőbuszokat, az önkormányzattal közösen melegedőhelyeket készít elő, arra az esetre, ha szükség lenne ezekre. Amennyiben indokolt, melegedővonat is bevethető a helyszínen.

Az Operatív Törzs felmérte a köznevelési intézményeket, a jelenlegi információk alapján egy óvodát érint a szolgáltatás kiesése. A városi kórház átállt a saját fűtési rendszerére, minden kórterem fűthető, a betegek ellátása zavartalan. A katasztrófavédelem és a védelmi bizottság minden támogatást megad az önkormányzat és a helyiek számára.

Az Egressy Béni Művelődési Központot melegedőhelyként megnyitották, azonban egyelőre senki nem vette igénybe. Címe: Kazincbarcika, Fő tér 5.