Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 16.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. január 16., péntek.

Névnap

Gusztáv

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 385.19 Ft

CHF: 413.46 Ft

GBP: 444.05 Ft

USD: 331.82 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 37750 Ft

MOL: 3494 Ft

RICHTER: 10350 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.17: Kelet felől felszakadozik, csökken a felhőzet, ugyanakkor maradhatnak tartósan borult, párás tájak is. Megszűnő jelleggel előfordulhat még gyenge ónos eső, hószállingózás. A délkeleti szél a Dunántúlon helyenként megélénkül. Hajnalban általában -4, +1 fok valószínű, de a derült északkeleti tájakon -10 fokig is lehűlhet a levegő. Kora délután -2, +5 fok valószínű.

2026.01.18: Többnyire napos idő ígérkezik, de az Alföld közepén, illetve a főváros tágabb környezetében borult, párás körzetek is maradhatnak. A borult tájakon ónos szitálás előfordulhat. A Dunántúlon helyenként megélénkül a délkeleti szél, másutt gyenge vagy mérsékelt északkeleti, keleti szél várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -10 és -2 fok között alakul, de a derült tájakon -15 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. A csúcsérték -5 és +2 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nincs, de a légkör alsó részében feldúsuló légszennyező anyagok - mint a por, égéstermékek, kipufogógázok, és egyéb gázok  negatív hatást gyakorolnak a szervezetünkre. A légzés során szervezetünkbe jutó mérgező anyagok elsősorban a légzőszervrendszert terhelik meg, annak gyulladását okozhatják, és a vér oxigéncseréjének zavarát is eredményezhetik. (2026.01.16)

