Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
Gazdaság

Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog

Pénzcentrum
2026. január 15. 16:03

Mi történik akkor, ha hosszú idő után először nem Ázsia diktálja a növekedési tempót? Szakértők szerint 2026-ban történelmi pillanat jöhet: Afrika gazdasági bővülése megelőzheti Ázsiáét. A jelenség azonban jóval többről szól egy statisztikai érdekességnél: Kína lassulása, Afrika demográfiai robbanása és a mélyszegénység makacs fennmaradása együtt rajzolja ki azt a bizonytalan jövőt, amelyben a növekedés már korántsem egyenlő a felzárkózással.

Első hallásra akár puszta statisztikai furcsaságnak is tűnhet, mégis komoly jelentősége lehet: 2026-ban, némi „szerencsével” Afrika gazdasági növekedése meghaladhatja Ázsiáét - hívja fel a figyelmet véleménycikkében a Financial Times.

Mint írják:

ha az 54 afrikai gazdaság valóban gyorsabban bővülne, mint ázsiai társaik, az modern gazdaságtörténeti értelemben precedens nélküli esemény lenne.

Egy olyan pillanat, amikor a „csodás ázsiai felemelkedés” és az „örökösen lemaradó Afrika” narratívái látványosan kereszteznék egymást

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzései szerint erre meg is lehet az esély. A szubszaharai Afrika 2025-ben a háborúk, puccsok és fegyveres konfliktusok ellenére körülbelül 4,1 százalékos növekedést produkált. 2026-ra ez 4,4 százalékra gyorsulhat, részben a gyenge dollár kedvező hatásai miatt, amely csökkenti az adósságszolgálati terheket és az inflációs nyomást, részben pedig a magas nyersanyagáraknak köszönhetően, különösen az arany és a réz esetében. Ezzel párhuzamosan Ázsia összesített növekedése 4,1 százalék körülire lassulhat, ahogy a kínai gazdaság motorja egyre visszafogottabban jár.

Egy korábbi cikkünkben bemutattuk, a kínai gazdaság lassulása nem pusztán ciklikus megtorpanás, hanem egy mélyebb szerkezeti válság következménye. Az úgynevezett „involúció” – vagyis az önpusztító árverseny és a krónikus túltermelés – mára felemésztette a profitokat, stagnáló bérekhez és belső keresletgyengüléshez vezetett, miközben éppen Kína volt évtizedeken át Ázsia növekedésének fő motorja.

Gálik Zoltán geopolitikai szakértő pedig a Pénzcentrum 2026-os globális trendjeit latolgató cikkében így nyilatkozott a keleti nagyhatalomról:

A teljes „vezető nagyhatalmi” hatalomátvétel nem tűnik reálisnak, mert Kínát belső strukturális problémák is fékezik. A demográfiai trendek, az urbanizáció és a jóléti társadalom felépítésének költségei látványos vállalati bedőlésekhez vezettek. Kína nagysága miatt már az ország kisebb megingásai is világgazdasági hullámokat keltenek, ami egyszerre erő és kockázat.

A kontinensek közötti helycsere tehát nem feltétlenül Afrika diadalának, sokkal inkább Ázsia természetes lassulásának a története. A gazdaságtörténet egyik alapigazsága, hogy a szegényebb országok könnyebben képesek magas növekedési ütemet produkálni, mint a már fejlettek. Kína klasszikus példája ennek: Deng Xiaoping reformjai után több mint négy évtizeden át közel 10 százalékos éves növekedést ért el, miközben gazdasága 150 milliárd dollárról mintegy 20 ezer milliárdra duzzadt. Ma viszont, amikor közelít a felső közepes jövedelmű státuszhoz, és munkaereje öregszik, ezek a tempók már nem tarthatók.

Afrika helyzete ezzel szemben kevésbé rózsás, mint amit a puszta növekedési számok sugallnak. A kontinens valójában inkább „egy helyben lebeg”, mintsem szárnyal. A 2000-es évek elején, Kína nyersanyagéhségének és infrastrukturális beruházásainak köszönhetően, 5 százalék körüli növekedést produkált, ami megszülte az optimista „Africa Rising” narratívát. Utólag azonban találóbb lenne az „Africa Floating” kifejezés: a kontinens inkább sodródott a kedvező globális áramlatokkal, mintsem saját erejéből emelkedett volna.

Fontos megjegyezni azt is, hogy az afrikai nélkülözés felszámolása nem következik automatikusan a kedvező növekedési adatokból. Egy korábbi cikkünkben számoltunk be arról gazdasági előrejelzésről, amely 2050-re tűzte ki az extrém szegénység globális megszüntetését, és amely a jelenlegi állás szerint biztos, hogy tarthatatlan.  Ebbe a kategóriába azok esnek bele, akiknek legfeljebb napi 700 forintból kell megélniük. Ezeknek az embereknek a kétharmada márpedig az afrikai szubszaharai térségében él, de a teljes kontinensnek is a 29%-a ide sorolható.

Emellett az eladósodottság, a rossz gazdaságpolitikai döntések, a korrupció, a konfliktusok és a globális sokkok is megtették a magukét. A megtakarítási ráta alacsony, a beáramló tőke nem elegendő a szerkezetváltáshoz, a külföldi befektetőket pedig egyszerre riasztja az Afrikával kapcsolatos túlzó kockázatérzékelés és a gazdasági széttagoltság: egy mindössze 3 ezer milliárd dolláros összgazdaság 54 különálló piacra darabolva.

Ugyanakkor az átlagok elfedik a különbségeket. Számos ország kifejezetten figyelemre méltó pályát fut be. Elefántcsontpart az elmúlt 15 évben évi 6–7 százalékkal növekedett, miközben túllépett a polgárháború örökségén és diverzifikálta gazdaságát. Etiópia, Ghána, Mauritius, Ruanda vagy Szenegál szintén tartós növekedést mutatott fel, sokszor politikai válságok vagy adósságproblémák ellenére. Az IMF szerint 2026-ban a világ húsz leggyorsabban növekvő gazdaságának legalább fele afrikai lesz.

Mindez azonban még mindig kevés ahhoz, hogy Ázsia típusú gazdasági átalakulásról beszélhessünk. A 4–5 százalékos növekedésből ugyanis több mint 2 százalékot elvisz a népességrobbanás, így az egy főre jutó gyarapodás mindössze 2–3 százalék. A valódi felzárkózáshoz tartósan legalább 7 százalékos bővülésre lenne szükség.

A jövő tehát egyszerre ígéretes és nyugtalanító. Afrika hatalmas demográfiai lendület előtt áll: 2050-re a világ népességének több mint egynegyede afrikai lesz, és a kontinens munkaképes korú lakossága meghaladja majd Kínáét és Indiáét együttvéve. A kérdés az, hogy mindehhez társul-e megfelelő infrastruktúra, energiaellátás, oktatás és egy olyan fejlődési modell, amely az automatizáció és a mesterséges intelligencia korában is működőképes.

Egy dolog biztos: Afrika sikere vagy kudarca nem csupán afrikai ügy. Ha a kontinens nem talál fenntartható növekedési pályára, annak következményeit az egész világ meg fogja érezni.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #afrika #nemzetközi #előrejelzés #elemzés #ázsia #kína #imf #gazdasági növekedés #2026

