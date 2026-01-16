A testület három tagja azonban különvéleményében határozottan szembehelyezkedett a többségi döntéssel, és a közpénzek átlátható felhasználásának követelményét hangsúlyozta.
Ebben az országban tényleg milliomosnak érezheted magad a magyar fizetéssel is: elképesztő árak!
Vietnámban tényleg úgy érzi magát az ember, mintha hirtelen egy másik gazdasági ligába csöppent volna: egy korsó sör 50 forint, egy üdítő 110, egy 20 kilométeres taxiút pedig alig 1500 forint. Majet Tamás utazó blogger friss videója megmutatja, milyen az, amikor 13 ezer forintból több mint 800 ezer donggal a zsebben érkezel és hirtelen milliomosként mozogsz egy gyönyörű városban.
A magyar utazók körében évek óta egyre népszerűbbek azok az úti célok, ahol a forint még mindig erősnek számít, de Vietnám most minden korábbi példát felülír. Majet Tamás utazó blogger legújabb videója olyan árakat mutat be, amelyek mellett a magyar pénztárca vastagnak tűnik. A világ harmadik leggyengébb valutájával rendelkező országában ugyanis már néhány ezer forintból is olyan vásárlóerőt kapsz, amiről Európában már rég csak álmodni lehet.
A Pénzcentrum korábbi cikkeiben már bemutattuk, milyen elképesztően olcsó országok léteznek, ahol 630 forint egy éttermi ebéd, vagy 280 forint egy liter benzin, de Vietnám még ezekhez képest is külön kategória.
50 forint egy korsó sör: és ez nem túlzás
Tamás videójában az első sokk rögtön az árlista. Egy helyi vendéglátóhelyen egy korsó sör nagyjából 50 forintnak megfelelő összegbe kerül. Aki járt már Délkelet‑Ázsiában, tudja, hogy olcsó, de Vietnám még ezen belül is extrémnek számít
A videó alapján:
- egy üdítő: 110 Ft,
- egy 20 km-es taxiút: 1500 Ft,
- egy street food vacsora: pár száz forint,
- egy teljes napi étkezés: 1000–1500 Ft körül.
Miért ilyen olcsó Vietnám?
A vietnámi dong a világ 3.leggyengébb valutája. Egyetlen forintért nagyjából 60 dongot kapsz, így ha például 13 ezer forinttal érkezel, több mint 800 ezer dong lesz a zsebedben. Nem csoda, hogy sok utazó szó szerint milliomosnak érzi magát, amikor megérkezik.
Amikor azt mondják, hogy a vietnámi dong a világ egyik „leggyengébb” valutája, akkor ez elsősorban nominális értelemben igaz: nagyon sok dong kell egy amerikai dollárhoz (jelenleg kb. 25–26 ezer). Ez azonban nem azonos azzal, hogy Vietnam gazdasága különösen rossz állapotban lenne. A dong alacsony árfolyama részben történelmi és tudatos gazdaságpolitikai döntések eredménye. Vietnam exportvezérelt gazdaság: az alacsonyan tartott valuta olcsóbbá teszi a vietnámi termékeket a világpiacon, ami segíti az ipart, a foglalkoztatást és a külföldi beruházásokat. A vietnámi jegybank (State Bank of Vietnam) nem hagyja teljesen szabadon lebegni a valutát, hanem egy irányított, sávos árfolyamrendszerben fokozatos leértékelődést enged meg, hogy elkerülje a hirtelen sokkokat.
A dong gyengeségéhez hozzájárul a dollár iránti folyamatos kereslet is. Vietnam sok energiát, nyersanyagot és technológiát importál, ezeket jellemzően dollárban kell kifizetni, így állandó nyomás nehezedik a helyi valutára. Emellett a vietnámi kamatszint általában alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban, ezért a nemzetközi befektetők inkább dollárban tartják a pénzüket, ami tőkekiáramlást okozhat. Fontos különbség, hogy a „gyenge valuta” rangsorok nem a vásárlóerőt vagy az életszínvonalat mérik, hanem pusztán az árfolyam nagyságát. Emiatt fordulhat elő, hogy a dong a statisztikákban a világ leggyengébb valutái között szerepel, miközben Vietnam gazdasági növekedése gyors, az infláció viszonylag kontrollált, és az ország egyre fontosabb szereplője a globális termelési láncoknak.
Éppen ezért mindennapi kiadások olyan alacsonyak, hogy európai szemmel nézve szinte felfoghatatlanul olcsón lehet étkezni, közlekedni vagy akár szórakozni Vietnámban. A helyzet nagyon hasonló ahhoz, amit korábbi cikkeinkben bemutattunk: vannak országok, ahol a magyar fizetés hirtelen luxusnak számít: Vietnám pedig most ennek az egyik legjobb példája.
Kulturális élmények és látnivalók
Hoi An egy varázslatos kisváros Közép-Vietnámban, ahol az óváros szűk utcáit színes lampionok világítják meg esténként. Az éjszakai piacokon helyi ételek, kézműves termékek és selyemáruk között barangolhatunk, miközben a folyóparton csónakok ringanak. A város történelmi hangulata és nyugodt ritmusa tökéletes hátteret ad egy elmélyült, lassú utazáshoz.
Hanoi, Vietnam fővárosa, a régi és az új világ találkozása: a francia gyarmati épületek, a zsúfolt motoros forgalom és a modern kávézók egymás mellett léteznek. A vízi bábszínház hagyományos előadásai különleges kulturális élményt nyújtanak, miközben a Hoan Kiem-tó környéke a helyiek és turisták kedvelt találkozóhelye. A város lüktetése betekintést ad a vietnami mindennapokba és a gyorsan változó társadalomba.
A Halong-öböl mesébe illő tájképeivel Vietnam egyik legismertebb természeti csodája. A tengerből kiemelkedő mészkősziklák között hajózni olyan élmény, amit nehéz elfelejteni – különösen naplementekor, amikor a víz aranyszínűvé válik. A többnapos hajókirándulások során eldugott öblök, barlangok és úszó halászfalvak is felfedezhetők.
A Mekong-delta Vietnam déli részén terül el, ahol a folyóágak, csatornák és rizsföldek hálózata egy külön világot alkot. Az úszó piacokon a helyiek csónakból árulják portékáikat, miközben a vásárlás maga is vízi kaland. A régió gazdag élővilága és lassú, természetközeli ritmusa egyedülálló utazási élményt kínál.
@vietnamadventuretours ♬ nhạc nền - Vietnam Adventure Tours
Vietnám lehet a következő nagy kedvenc a magyarok körében
A magyar utazók egyre bátrabban keresik az olcsó, egzotikus úti célokat, és Vietnám minden szempontból beleillik ebbe a trendbe. Olcsó, biztonságos, változatos, és tele van olyan helyekkel, amelyekről elsőre azt hinnéd, hogy Photoshoppal készítették őket. Vietnam nem az a hely, amit néhány nap alatt be lehet járni. Az ország mérete miatt akár hetekig is eltarthat, mire az utazó felfedezi a főbb régiókat. A kedvező árak lehetővé teszik, hogy valaki akár egy hónapot is eltöltsön itt anélkül, hogy komoly anyagi terhet jelentene. A hosszabb tartózkodás ráadásul lehetőséget ad arra, hogy az utazó ne csak turistaként, hanem helyi ritmusban élje meg a mindennapokat.
