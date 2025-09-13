2025. szeptember 13. szombat Kornél
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
June, 2019 â Aerial view of architectural complex Gates of Minsk, Belarus
Utazás

Ebben az országban milliomosnak érezheted magad a magyar fizetéssel is: csak egy dologra figyelj!

Pénzcentrum
2025. szeptember 13. 16:04

Amikor Fehéroroszországról esik szó, sokaknak a KGB, a cenzúra és a halálbüntetés jut eszébe. A Papírszárnyak bloggere, Donka Noémi azonban saját videós beszámolóiban arra mutat rá: a sztereotípiák mögött egy olcsó, rendezett és meglepően barátságos ország tárul fel.

Fehéroroszországról sokaknak a KGB, a cenzúra vagy a halálbüntetés jut eszébe, ám a Papírszárnyak bloggere, Donka Noémi videós beszámolói egészen más képet mutatnak. Tapasztalatai szerint az ország nemcsak biztonságos és rendezett, de rendkívül olcsó is: a boltok árai átlagosan 40 százalékkal alacsonyabbak, mint Magyarországon, így a magyar utazó szinte luxusban érezheti magát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az éttermek és kávézók a nyugati láncok távozása után saját verzióikat kínálják, amelyek külsőben és választékban nagyon hasonlítanak a megszokott márkákra. Bár a cirill feliratok megnehezítik a közlekedést, a helyiek segítőkészen igazítják útba a turistákat. Feltűnő különbség a magyar városokhoz képest, hogy az utcák tiszták, rendezettek, és hajléktalanokat semigen látni.

A múlt szimbólumai – Lenin-szobrok, vörös csillag, sarló és kalapács – ugyan jelen vannak, de a széles sugárutak, gondozott parkok, színes piacok és nyugodt városi hangulat másfajta élményt adnak, mint amit a sztereotípiák alapján várnánk.

Fehéroroszország így egyszerre egzotikus és elérhető úti cél: olcsóságával, tisztaságával és barátságos légkörével sokakat meglephet – és akár vonzó alternatívát kínálhat azoknak, akik különleges európai élményre vágynak.

Olcsóbb az élet, de nem egyszerű itt turistáskodni

A mindennapi árak szinte minden területen kedvezőek: a tömegközlekedés, a vendéglátás és a szolgáltatások egyaránt olcsóbbak a magyar árakhoz képest. Egy éttermi vacsora Fehéroroszországban a magyar árak töredékéért elérhető, miközben a kiszolgálás és a környezet sok helyen európai színvonalú. Nem véletlen, hogy aki ellátogat ide, gyakran úgy érzi: a pénze sokkal többet ér, mint otthon.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ugyanakkor érdemes tisztában lenni a sajátosságokkal is: számos nyugati digitális szolgáltatás – például a Revolut vagy az Apple Pay – nem működik az országban, a külföldieknek pedig a cirill feliratok jelenthetnek kihívást. Mindezek ellenére a helyiek segítőkészsége és vendégszeretete sokat könnyít a turisták dolgán, így a kezdeti bizonytalanság gyorsan pozitív élményekké alakul.

Praktikus tudnivalók Fehéroroszországról

  • Kevés az utazó: Fehéroroszországba kevesen látogatnak, részben az információhiány, részben a nehézkes megközelíthetőség miatt. Éppen ezért különleges úti célnak számít.
  • Vízummentesség: magyar állampolgárok 2025 végéig vízum nélkül léphetnek be az országba – ezt érdemes kihasználni, mert a jövőben változhat a szabályozás.
  • Megközelítés: légi úton főként Törökországon vagy Grúzián keresztül lehet belépni, de ez drága megoldás. Vonattal nem érhető el, így a leggyakoribb út a busz vagy autó Lengyelország, illetve Litvánia felől.
  • Határátkelés: a lengyel határ általában lassabb és kiszámíthatatlanabb. Sok utazó inkább Vilniusból indul
  • Minszkbe busszal – az út 4 és 24 óra között is lehet, a határhelyzettől függően.

Busztippek:

  • Az Ecolines járatai a legmegbízhatóbbak, más társaságoknál gyakoriak a törlések.
  • Az éjszakai járatok gyorsabbak lehetnek, de pihentetőnek nem mondhatók, mert a határnál többször le kell szállni a buszról.
  • A buszok teltházzal közlekednek, ezért a jegyet érdemes előre lefoglalni.
  • Költségek: a buszjegy ára oda-vissza körülbelül 52 000 forint, így maga az utazás nem olcsó, de a helyszínen az árak ezt bőven kompenzálják.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #olcsó #árak #magyar #ország #nyugati #fehéroroszország

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:11
17:04
16:04
15:05
14:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 13.
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
2025. szeptember 12.
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
2025. szeptember 13.
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2025. szeptember 12.
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
2025. szeptember 12.
Óriási lemaradásban Budapest, új világ jön a turizmusban: ez még sokba kerülhet Magyarországnak
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 13. szombat
Kornél
37. hét
Szeptember 13.
Az elsősegélynyújtás világnapja
Szeptember 13.
Programozók napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
2
2 hete
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
3
6 napja
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
4
2 hete
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
5
2 hete
Filléres repjegyeket szórt ki a Ryanair: ennyiért ritkán juthatsz el európai nagyvárosokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelszerződés
A bank hitelszerződés alapján meghatározott devizában, meghatározott időre kamat, díj, jutalék ellenében bizonyos összeget (hitelkeretet) tart az ügyfél rendelkezésére. A hitelkeret összegéig az ügyfél igényelheti a teljes hitelösszeget külön hitelvizsgálat nélkül. A hitelszerződés lehet "committed" vagy "uncommitted".

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 13. 13:01
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 13. 11:11
Eddig élvezhetjük a nyárias időt: hamarosan hidegfront zúdul az országra, óriási esőzések jönnek
Agrárszektor  |  2025. szeptember 13. 15:59
Itt a titkos fegyver: így alakítják át a jövő mezőgazdaságát