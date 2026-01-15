Megelőző intézkedéseket javasolt egy magyar város polgármestere: a kemény havazás után jön az árvíz?

Bár Magyarországon jelenleg nem áll fenn árvízveszély, Szolnokon már megkezdték a felkészülést egy esetleges áradásra. Győrfi Mihály polgármester megelőző intézkedéseket rendelt el, noha az illetékes hatóságok szerint a folyók vízszintje egyelőre nem ad okot aggodalomra.

Az elmúlt napok enyhébb időjárása után Szolnokon megelőző lépéseket tettek egy esetleges árvízhelyzet kezelésére. Győrfi Mihály polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy utasítást adott a város árvízvédelmi készleteinek átvizsgálására - szúrta ki az ATV.

"Felkészültünk az árvízre. Elrendeltem a homokzsákkészleteink felülvizsgálatát. Amennyiben szükséges, újabb árvízvédelmi homokzsákokat és lapátokat rendelünk. A meteorológusok szerint a hét végén már megkezdődik a felmelegedés" – fogalmazott a városvezető.

A fagy enyhülése ellenére a szakértők szerint a közeljövőben nem várható hirtelen olvadás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint Magyarországon három fő árvíztípust különböztetnek meg: a jégtorlódásból származó jeges árvizet, a hóolvadásból eredő tavaszi árvizet, valamint a jelentős csapadékmennyiségből kialakuló zöldárat.

Az Energiaügyi Minisztérium a Pénzcentrumnak írt válaszában azt jelezte: aktuális helyzetértékelése alapján országszerte jelenleg sem árvízi, sem belvízi fenyegetettség nincs. A tárca közlése szerint a Duna vízgyűjtőjén a hóban tárolt vízkészlet mennyisége jelentősen elmarad a sokéves átlagtól, míg a Tisza vízgyűjtőjén átlagos értékeket mérnek.

