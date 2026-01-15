2026. január 15. csütörtök Lóránt, Loránd
-2 °C Budapest
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A jegesedő Duna Budapesten 2026. január 10-én. Egyes szakaszokon már a Duna is elkezdett befagyni, a jégre menni nemcsak tilos, de életveszélyes is - hívta fel a figyelmet a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) ezen a napon. MTI/Bodná
Utazás

Megelőző intézkedéseket javasolt egy magyar város polgármestere: a kemény havazás után jön az árvíz?

Pénzcentrum
2026. január 15. 09:52

Bár Magyarországon jelenleg nem áll fenn árvízveszély, Szolnokon már megkezdték a felkészülést egy esetleges áradásra. Győrfi Mihály polgármester megelőző intézkedéseket rendelt el, noha az illetékes hatóságok szerint a folyók vízszintje egyelőre nem ad okot aggodalomra.

Az elmúlt napok enyhébb időjárása után Szolnokon megelőző lépéseket tettek egy esetleges árvízhelyzet kezelésére. Győrfi Mihály polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy utasítást adott a város árvízvédelmi készleteinek átvizsgálására - szúrta ki az ATV.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Felkészültünk az árvízre. Elrendeltem a homokzsákkészleteink felülvizsgálatát. Amennyiben szükséges, újabb árvízvédelmi homokzsákokat és lapátokat rendelünk. A meteorológusok szerint a hét végén már megkezdődik a felmelegedés" – fogalmazott a városvezető.

Kapcsolódó cikkeink:

A fagy enyhülése ellenére a szakértők szerint a közeljövőben nem várható hirtelen olvadás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint Magyarországon három fő árvíztípust különböztetnek meg: a jégtorlódásból származó jeges árvizet, a hóolvadásból eredő tavaszi árvizet, valamint a jelentős csapadékmennyiségből kialakuló zöldárat.

Az Energiaügyi Minisztérium a Pénzcentrumnak írt válaszában azt jelezte: aktuális helyzetértékelése alapján országszerte jelenleg sem árvízi, sem belvízi fenyegetettség nincs. A tárca közlése szerint a Duna vízgyűjtőjén a hóban tárolt vízkészlet mennyisége jelentősen elmarad a sokéves átlagtól, míg a Tisza vízgyűjtőjén átlagos értékeket mérnek.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka
#utazás #időjárás #duna #árvíz #magyarország #belföld #katasztrófavédelem #folyó #szolnok #tisza #energiaügyi minisztérium

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:33
10:23
10:19
10:15
10:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 14.
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
2026. január 15.
Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell
2026. január 15.
Óriási változás zajlik a hazai ATM-eknél: minden banki ügyfelet érint, aki pénzt szeretne felvenni
2026. január 14.
Alig ismert nyugdíjkatasztrófa érik a fejlett világban: küszöbön az összeomlás, nehéz lesz elkerülni
NAPTÁR
Tovább
2026. január 15. csütörtök
Lóránt, Loránd
3. hét
Január 15.
A Wikipédia napja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
2
5 napja
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
3
1 hete
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
4
2 napja
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
5
2 napja
Filléres európai úti célok 2026 tavaszára: itt még a szezon előtt élvezheted a várost
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció
a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 15. 10:19
Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell
Pénzcentrum  |  2026. január 15. 10:01
Óriási változás zajlik a hazai ATM-eknél: minden banki ügyfelet érint, aki pénzt szeretne felvenni
Agrárszektor  |  2026. január 15. 09:41
Fontos bejelentést tett Nagy István: ennek sok gazda örülhet