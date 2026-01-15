A Budapestet Győrrel összekötő 1-es vasútvonalon, Tata térségben egy váltónál olyan anyagtörést fedeztek fel, amelyet a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítani.
Fordulat jöhet az útdíjaknál? Új javaslat készül a fuvarozók nyomására
Szerdán ismét egyeztetés zajlott Építési és Közlekedési Minisztérium, a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között.
A közlemény szerint Lázár János miniszter fogadta a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesület, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció és a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének képviselőit, valamint az ellenőrzést végző hatóságok (ORFK, NAV), illetve az országos közútkezelő és útdíjszedő vállalatok munkatársait. Az eseményen részt vett továbbá Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára.
Kiemelték, hogy a célok továbbra is közösek: a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2x2 sávos úthálózaton bonyolódjon le. Ez szerintük növeli a közlekedésbiztonságot és a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékeli.
Ugyanakkor a fuvarozói érdekképviseleti szervek újfent felsorakoztatták érveiket amellett, hogy a március 1-jén hatályba lépő szabályozás értelmében az útdíj 35 százalékkal való emelkedésének terhét a hazai fuvarozó vállalkozások nem tudják kigazdálkodni. Erre tekintettel Lázár János kezdeményezte az egyeztetések folytatását és február 15-ig új javaslat kidolgozását kérte az érintett állami szervek, valamint az érdekképviseleti szervek együttműködésével.
A javaslatok kidolgozásának fő területei: a mezőgazdasági termelők és az agrárium versenyképességének előmozdítását célzó külön szabályozás az útdíjak tekintetében, illetve az útdíj rendszerével, emelésével, valamint ennek ütemezésével kapcsolatos alternatívák kidolgozása. Ide sorolták még a bevezetett súlykorlátozások hatáselemzését, és szükség szerinti felülvizsgálatát a gyakorlati tapasztalatok és a fuvarozói jelzések alapján, a közúti fuvarozókat érintő ellenőrzési gyakorlatok egységesítését és a fuvarozói szektor versenyképességét biztosító, kiszámítható középtávú intézkedési javaslatok összeállítását.
A budapesti reptér lezárása miatt Belgrádban landolt a gép, az utasok buszozással jutottak haza órákig tartó várakozás után.
A Pénzcentrum 2026. január 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szokatlanul enyhe és száraz volt 2025 decembere Magyarországon, derül ki a HungaroMet Zrt. szerdán közzétett elemzéséből.
184 országba utazhatunk vízum nélkül magyar útlevéllel, miközben az amerikai és a brit okmányok látványosan visszaestek.
Amióta felújították a győri vasutat, feljött a legproblémásabbak listájának második helyére, egyre több a gond a Balatonnál is, a bajnok viszont letaszíthatatlan a trónjáról.
Kazahsztán légterében kis híján összeütközött két utasszállító repülőgép január 10-én hajnalban.
A Pénzcentrum 2026. január 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Dunántúlon nagy területen zúzmarás köd képződhet, amely szerdán napközben is tartósan megmaradhat.
Habár még nagyon tél van, rövidek a nappalok és reggelente úgy érezzük, mintha sosem akarna világosodni, kettőt pislantunk és máris itt a tavasz.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13:00 órakor újraindította a forgalmat, miután a szakembereknek sikerült megszüntetniük az extrém jegesedést.
A kezdeti havazás után ónos eső, fagyott eső, délnyugaton néhol eső is eshet.
Sok utas bizonytalan, milyen jogai vannak: jár‑e kártérítés, köteles‑e a légitársaság ellátást biztosítani, és mi történik akkor, ha a gép nem is landol, ahová eredetileg...
A Wizz Air több járata érintett: eddig öt, Budapestre tartó repülőgép kényszerült más repülőtéren leszállni, a még el nem indult járatok pedig a kiinduló állomásokon...
Ónos eső és extrém jegesedés miatt 10:25 óta átmenetileg leállt a forgalom a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
Másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat, hamarosan durva ónos eső csap le az országra
A nap folyamán az ország nagy részén borult idő várható, csak délnyugaton szakadozhat fel a felhőzet.
Budapest útjain a havazás következtében hókásás, csúszós útburkolat alakult ki, ami fokozott óvatosságot igényel a közlekedőktől.
A rendkívüli jegesedés miatt kedd reggel teljesen le kellett zárni a bécsi nemzetközi repülőteret, miközben a prágai Václav Havel repülőtér is csak erősen korlátozott üzemmódban...
A rendőrség arra figyelmeztet: a jégre lépni életveszélyes, baleset esetén azonnal a 112-es segélyhívót kell értesíteni.