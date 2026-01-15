Fordulat jöhet az útdíjaknál? Új javaslat készül a fuvarozók nyomására

Szerdán ismét egyeztetés zajlott Építési és Közlekedési Minisztérium, a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között.

A közlemény szerint Lázár János miniszter fogadta a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesület, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció és a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének képviselőit, valamint az ellenőrzést végző hatóságok (ORFK, NAV), illetve az országos közútkezelő és útdíjszedő vállalatok munkatársait. Az eseményen részt vett továbbá Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára.

Kiemelték, hogy a célok továbbra is közösek: a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2x2 sávos úthálózaton bonyolódjon le. Ez szerintük növeli a közlekedésbiztonságot és a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékeli.

Ugyanakkor a fuvarozói érdekképviseleti szervek újfent felsorakoztatták érveiket amellett, hogy a március 1-jén hatályba lépő szabályozás értelmében az útdíj 35 százalékkal való emelkedésének terhét a hazai fuvarozó vállalkozások nem tudják kigazdálkodni. Erre tekintettel Lázár János kezdeményezte az egyeztetések folytatását és február 15-ig új javaslat kidolgozását kérte az érintett állami szervek, valamint az érdekképviseleti szervek együttműködésével.

A javaslatok kidolgozásának fő területei: a mezőgazdasági termelők és az agrárium versenyképességének előmozdítását célzó külön szabályozás az útdíjak tekintetében, illetve az útdíj rendszerével, emelésével, valamint ennek ütemezésével kapcsolatos alternatívák kidolgozása. Ide sorolták még a bevezetett súlykorlátozások hatáselemzését, és szükség szerinti felülvizsgálatát a gyakorlati tapasztalatok és a fuvarozói jelzések alapján, a közúti fuvarozókat érintő ellenőrzési gyakorlatok egységesítését és a fuvarozói szektor versenyképességét biztosító, kiszámítható középtávú intézkedési javaslatok összeállítását.