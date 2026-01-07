2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
Törökbálint, 2022. október 12.Különféle gépjármûvek, köztük áruszállító kamionok sorai haladnak az agglomerációban húzódó M0-ás autóút (a köznyelvben budapesti körgyûrû, vagy Budapestet körbevevõ gyorsforgalmi út) nyugati
Autó

Komoly fordulat az útdíjemelés ügyében: örülhetnek a kamionosok, ezt már sikerült kiharcolniuk

Pénzcentrum
2026. január 7. 10:32

Az Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozók képviselői között konstruktív tárgyalások kezdődtek a vitatott útdíjemelés és közlekedési korlátozások ügyében, miután a decemberi kamionos demonstráció ráirányította a figyelmet az ágazat problémáira - számolt be a 24.hu.

Az Építési és Közlekedési Minisztériumban kedden három és fél órás tárgyalást folytattak a december 22-i kamionos demonstrációt szervező Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE) és a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) képviselőivel. A megbeszélésen Csepreghy Nándor miniszterhelyettes fogadta a delegációkat, és részletesen átbeszélték a fuvarozók által decemberben benyújtott 12 pontos javaslatcsomagot.

"A közel 5000 kamiont felvonultató tüntetés megmutatta, hogy milyen nagy erő áll mögöttünk. A minisztériumban teljes jogú tárgyalópartnerként kezeltek minket" – nyilatkozta Orosz Tibor, az MFFE vezetője, aki szerint valódi szakmai egyeztetés vette kezdetét, ami a decemberi demonstráció nélkül nem valósult volna meg.

A tárgyalások január 8-án folytatódnak, emellett a fuvarozók képviselői várhatóan még ezen a héten vagy jövő hét elején az ellenőrző szervezetekkel – a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., az ORFK és a NAV képviselőivel – is egyeztetnek majd.

Az ÉKM december elején jelentette be, hogy 2026. január 1-től 4,3 százalékos inflációkövető emelést, majd március 1-től további 29 százalékos díjnövelést vezetnek be a tehergépjárművekre vonatkozó infrastruktúra-díjakban. Az MFFE és a MOSZ azonban továbbra is csak az inflációhoz igazodó díjnövelést tartja elfogadhatónak.

A minisztérium ígéretet tett arra, hogy a március 1-ig rendelkezésre álló időben felülvizsgálják a drasztikus útdíjemelésről szóló döntést, és szükség esetén korrigálják azt. A fuvarozók álláspontja szerint az infláció feletti útdíjemelést a piaci szereplők már nem tudnák kigazdálkodni.

A szakmai szervezetek problémásnak tartják az országos súlykorlátozási programot is, amelynek keretében 60 új helyszínen vezettek be korlátozásokat a 20 tonna feletti járművekre. Ez egyes esetekben akár két-háromszorosára növelheti az útvonalak hosszát, jelentősen emelve a költségeket és csökkentve a napi teljesíthető fuvarok számát.

A jogértelmezési problémák miatt a fuvarozók március 1-ig moratóriumot kértek a bírságolásra vonatkozóan, és ígéretet kaptak arra, hogy negyedévente, de első körben márciusig felülvizsgálják az összes korlátozás alá helyezett útvonalat. A cél a jogszabályok pontosítása és annak felmérése, hogy a tranzitút-szabály önmagában elegendő lehet-e a főutak teherforgalmának csökkentésére.
