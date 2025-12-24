2025. december 24. szerda Ádám, Éva
Budapest
Budapest, Magyarország - 2023. április 22.: A BKK kék buszának képe Budapesten.
Utazás

Figyelem budapestiek, senki se közlekedjen rutinból: fontos változtatásokat közölt a BKK

Pénzcentrum/MTI
2025. december 24. 14:36

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezetett, illetve vezet be.

A BKK korábbi tájékoztatása szerint december 24-én a járatok napközben a szombati menetrend szerint közlekednek. Szenteste a nappali felszíni járatok 15 és 16 óra között indulnak utoljára a végállomásokról, azonban a belváros közlekedését biztosító metrók a többi nappali járathoz képest még tovább, 18 óráig közlekednek. A külvárosi nagyobb bevásárlóközpontok korábbi zárása miatt, a járatok jellemzően 13:30 és 14:30 között térnek be utoljára az áruházakhoz, kivéve a 22-es autóbuszt, amely üzemzárásig érinti azokat.

A nappali járatok üzemzárását követően, 16 és 18 óra között a metrókkal és az éjszakai járatokkal lehet utazni, de bizonyos éjszakai járatok módosított útvonalon közlekednek, hogy csatlakozást biztosítsanak a metrókhoz.

A 100E és a 200E repülőtéri autóbuszok, valamint a 6-os villamos a megszokott módon éjjel-nappal járnak, a 6-os villamos 16 és 20 óra között 10 percenként, 20 órától 15 percenként közlekedik. A 200E autóbusz 16 óra után 8-10 percenként közlekedik, a járatok az utolsó metró közlekedése után a Határ út metrómegállótól 20 percenként indulnak, és oda érkeznek csatlakozva a metróhoz és az éjszakai buszokhoz.

Az éjszakai járatok körülbelül 15:30 és 16 óra között indulnak el, jellemzően az éjszakai időszakhoz hasonló követési időközzel. Bizonyos éjszakai járatok 16 és 18 óra között a metróközlekedéshez igazodva módosított útvonalon - a metróhoz csatlakozva, több járat esetében sűrűbben vagy szóló helyett csuklós busszal - közlekednek és sűrűbben jár majd a 907-es, a 909A, a 923-as, a 956-os, a 973-as, a 979-es és a 979A autóbusz.

A 916-os a budai Várban várható turistaforgalom miatt 16 óra és 21:30 között sűrítve, 5-10 percenként közlekedik, a 916A 18 óráig sűrítő jelleggel indul a Széll Kálmán tér és a Deák Ferenc tér között.

18 óra után - amikor már a metrók nem közlekednek - valamennyi éjszakai autóbuszjárat a teljes útvonalán és a munkanapi járatsűrűségük szerint közlekedik, de a szabadidős forgalmat segítő többletindulások és járatok szenteste nem közlekednek. A Budapest határát átlépő HÉV-vonalak (H5-ös, H6-os, H8-as és H9-es) normál üzemzárásig, késő estig közlekednek, de ritkább követéssel.

A BKK arra kéri ügyfeleit, hogy ne megszokásból közlekedjenek szenteste, az ünnepi utazás megtervezéséhez is érdemes a BudapestGO alkalmazást használni.

December 25-én és 26-án, karácsony első és második napján, valamint január 1-jén a nappali járatok ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi rend szerint közlekednek. December 25-én a repülőtér kisebb forgalma miatt a 100E autóbuszok a szokásosnál ritkább menetrend szerint közlekednek.

December 29-től 31-ig az utasforgalom változása és a közúti forgalom jellemző csökkenése miatt a metrók mellett számos villamos-, trolibusz- és autóbuszjárat év végi menetrend szerint közlekedik, a járatok többségén pedig az iskolaszüneti munkanapi menetrend lesz érvényben, nem közlekedik a 33A és a 10-es járat.

December 31-én, szilveszter éjszaka számos nagy kapacitású járat egész éjjel közlekedik: valamennyi metró, az összes HÉV, a nagykörúti 4-es 6-os, a 14-es, a 17-es, a 47-es, az 50-es és az 56A villamos, a 75-ös és a 80-as trolibusz, valamint az 5-ös, a 7-es és a 8E, 16-os és 223E autóbusz. A MÁV tájékoztatása szerint minden vonalon egész éjszaka közlekednek a HÉV-ek.

Az éjszakai autóbuszhálózaton számos járat eltérő menetrend szerint, a metrókhoz és villamosokhoz csatlakozóan jár, ugyanakkor változatlan menetrend szerint közlekednek a reptéri 100E és 200E járatok.

A BKK felhívta a figyelmet arra: az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon fizetős a közterületi parkolás, azaz december 29-én, 30-án és 31-én, hétfőn, kedden és szerdán fizetni kell a parkolásért.
Címlapkép: Getty Images
