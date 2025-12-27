2025. december 27. szombat János
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 27.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 27.)

Pénzcentrum
2025. december 27. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. december 27., szombat.

Névnap

János

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 388.03 Ft
CHF: 417.63 Ft
GBP: 444.98 Ft
USD: 329.53 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. december 26.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 52. héten emelkedő számsorrendben a következők:
15, 21, 26, 29, 42

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 1 db
4+1 találat: 8 db
4-es találat: 28 db
3+2 találat: 21 db
3+1 találat: 384 db
2+2 találat: 253 db
3-as találat: 1079 db
1+2 találat: 1173 db
2+1 találat: 5957 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 35440 Ft
MOL: 2900 Ft
RICHTER: 9720 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.28: Felhőátvonulások várhatók általában többórás napsütéssel. Északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Csapadéknak kicsi az esélye. A minimum-hőmérséklet -5, +1, a maximum-hőmérséklet 1, 6 fok között alakul.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2025.12.29: Túlnyomóan derült, napos időre van kilátás csapadék nélkül. A nyugatias szelet többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és -2 fok között alakul, de az északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1, 6 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Front nincs felettünk, de a magasban zajló melegedés miatt az erre különösen érzékenyeknél melegfronthoz kapcsolódó tünetek jelentkezhetnek. (2025.12.27)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:24
08:17
07:45
07:32
05:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 27.
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
2025. december 26.
Szilágyi Áron: Aki a pénz vagy a hírnév miatt választaná a vívást, azt őszintén eltántorítanám
2025. december 26.
Döbbenet, mennyi pénzt szórt el 2025-ben a pesti elit karácsonykor: bezzeg a vidéki magyarok...
2025. december 26.
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
2025. december 26.
Hiába a világpiaci áresés, idén már nem lesz olcsóbb a magyarok év végi kedvence: egészen megdöbbentő az indok
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 27. szombat
János
52. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
2
6 napja
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
3
2 hete
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
4
3 hete
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
5
2 hete
Eltűnik a köd, brutál lehűlés csap le Magyarországra: meg fogunk fagyni karácsonyig
PÉNZÜGYI KISOKOS
Átlagkár
Adott üzletágon belül az összes kifizetett kár és a bekövetkezett káresemények hányadosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 27. 05:59
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
Pénzcentrum  |  2025. december 26. 19:00
Döbbenet, mennyi pénzt szórt el 2025-ben a pesti elit karácsonykor: bezzeg a vidéki magyarok...
Agrárszektor  |  2025. december 27. 06:01
Nagy lehetőség a magyar gazdáknak: sokat bukhat, aki nem él vele