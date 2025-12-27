Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 27.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. december 27., szombat.

Névnap

János

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 388.03 Ft

CHF: 417.63 Ft

GBP: 444.98 Ft

USD: 329.53 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. december 26.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 52. héten emelkedő számsorrendben a következők:

15, 21, 26, 29, 42



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 1 db

4+1 találat: 8 db

4-es találat: 28 db

3+2 találat: 21 db

3+1 találat: 384 db

2+2 találat: 253 db

3-as találat: 1079 db

1+2 találat: 1173 db

2+1 találat: 5957 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 35440 Ft

MOL: 2900 Ft

RICHTER: 9720 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.28: Felhőátvonulások várhatók általában többórás napsütéssel. Északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Csapadéknak kicsi az esélye. A minimum-hőmérséklet -5, +1, a maximum-hőmérséklet 1, 6 fok között alakul.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2025.12.29: Túlnyomóan derült, napos időre van kilátás csapadék nélkül. A nyugatias szelet többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és -2 fok között alakul, de az északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1, 6 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Front nincs felettünk, de a magasban zajló melegedés miatt az erre különösen érzékenyeknél melegfronthoz kapcsolódó tünetek jelentkezhetnek. (2025.12.27)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!