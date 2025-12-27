Szombaton még frontmentes, napos időjárás várható, ami kedvező lehetőséget kínál a szabadtéri programokhoz, mielőtt estétől egy markáns hidegfront érkezhet Magyarországra.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 27.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. december 27., szombat.
Névnap
János
Deviza árfolyam
EUR: 388.03 Ft
CHF: 417.63 Ft
GBP: 444.98 Ft
USD: 329.53 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2025. december 26.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 52. héten emelkedő számsorrendben a következők:
15, 21, 26, 29, 42
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 1 db
4+1 találat: 8 db
4-es találat: 28 db
3+2 találat: 21 db
3+1 találat: 384 db
2+2 találat: 253 db
3-as találat: 1079 db
1+2 találat: 1173 db
2+1 találat: 5957 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 35440 Ft
MOL: 2900 Ft
RICHTER: 9720 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.28: Felhőátvonulások várhatók általában többórás napsütéssel. Északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Csapadéknak kicsi az esélye. A minimum-hőmérséklet -5, +1, a maximum-hőmérséklet 1, 6 fok között alakul.
2025.12.29: Túlnyomóan derült, napos időre van kilátás csapadék nélkül. A nyugatias szelet többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és -2 fok között alakul, de az északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1, 6 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Front nincs felettünk, de a magasban zajló melegedés miatt az erre különösen érzékenyeknél melegfronthoz kapcsolódó tünetek jelentkezhetnek. (2025.12.27)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
